Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Açıkladı: İstanbul'da Selin İlk Vuracağı İlçeler

Bir risk tablosu çıkaran Prof. Dr. Kadıoğlu, sağanak sisteminin İstanbul’a batı sınırından giriş yapacağını belirtti. Kadıoğlu, kuvvetli yağış ve sel açısından İstanbul'da en yüksek risk altında olan ilçeleri sıraladı:

'• Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı: Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Sarıyer, Eyüpsultan: Cephenin ilk vurduğu, rüzgar hamlelerinin en kuvvetli olduğu kesim.

• Dere havzaları ve alçak/beton yoğun alanlar: Ayamama Deresi havzası (Küçükçekmece, Bahçelievler, Başakşehir), İkitelli, Esenyurt, Bağcılar: Yağmur suyunun toplanıp taştığı, geçmişte de su baskını yaşanan noktalar.

• Bodrum katlar, alt geçitler ve viyadük altları: Kısa sürede biriken su için en tehlikeli yerler.'

Öte yandan Kadıoğlu, bir mahalleye 1 saatte 30-50 mm yağış düşerken komşu ilçenin kuru kalabileceğini ve bu yüzden 'az yağış' görünen yerlerde ani su baskını olabileceğini vurguladı.