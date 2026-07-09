Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Açıkladı: İstanbul'da Selin İlk Vuracağı İlçeler
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Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği megakentte 9 Temmuz 2026 Perşembe günü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Art arda yapılan uyarıların ardından bir açıklama da meteoroloji profesörü Mikdat Kadıoğlu'ndan geldi. Kadıoğlu, İstanbul'da selin ilk vuracağı ilçeleri tek tek açıklayarak az yağış görülen yerlerde bile su baskınlarının olabileceğini kaydetti.
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Sıcakların ardından neden aniden yağış olur?
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İstanbul'da riskli ilçeler: Selin ilk vuracağı ilçeler sıralandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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