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Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Açıkladı: İstanbul'da Selin İlk Vuracağı İlçeler

Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu Açıkladı: İstanbul'da Selin İlk Vuracağı İlçeler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
09.07.2026 - 10:52
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Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği megakentte 9 Temmuz 2026 Perşembe günü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Art arda yapılan uyarıların ardından bir açıklama da meteoroloji profesörü Mikdat Kadıoğlu'ndan geldi. Kadıoğlu, İstanbul'da selin ilk vuracağı ilçeleri tek tek açıklayarak az yağış görülen yerlerde bile su baskınlarının olabileceğini kaydetti.

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Sıcakların ardından neden aniden yağış olur?

Sıcakların ardından neden aniden yağış olur?

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hayatı olumsuz etkileyen bunaltıcı sıcak dalgasının ardından İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün özellikle Avrupa Yakası’nı işaret ederek yaptığı ani sel, su baskını ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı, akıllara geçmişte yaşanan yıkıcı su baskınlarını getirdi.

Risk haritasını değerlendiren  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, TGRT Haber'den Zeynep Gizem Er'e kritik açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, megakentin birkaç gün içinde yaşadığı 7-8 derecelik ani sıcaklık düşüşünün sıradan bir serinleme olmadığını vurguladı. Atmosferde biriken aşırı sıcak ve nemli hava kütlesinin, batıdan gelen soğuk hava cephesiyle çarpışması sonucu dikey yönlü çok güçlü bulut yapılarının oluştuğunu belirten Kadıoğlu, bu durumun ani ve çok şiddetli sağanakları tetiklediğini ifade etti.

İstanbul'da riskli ilçeler: Selin ilk vuracağı ilçeler sıralandı.

İstanbul'da riskli ilçeler: Selin ilk vuracağı ilçeler sıralandı.

Bir risk tablosu çıkaran Prof. Dr. Kadıoğlu, sağanak sisteminin İstanbul’a batı sınırından giriş yapacağını belirtti. Kadıoğlu, kuvvetli yağış ve sel açısından İstanbul'da en yüksek risk altında olan ilçeleri sıraladı:

'• Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı: Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Sarıyer, Eyüpsultan: Cephenin ilk vurduğu, rüzgar hamlelerinin en kuvvetli olduğu kesim.

• Dere havzaları ve alçak/beton yoğun alanlar: Ayamama Deresi havzası (Küçükçekmece, Bahçelievler, Başakşehir), İkitelli, Esenyurt, Bağcılar: Yağmur suyunun toplanıp taştığı, geçmişte de su baskını yaşanan noktalar.

Bodrum katlar, alt geçitler ve viyadük altları: Kısa sürede biriken su için en tehlikeli yerler.'

Öte yandan Kadıoğlu, bir mahalleye 1 saatte 30-50 mm yağış düşerken komşu ilçenin kuru kalabileceğini ve bu yüzden 'az yağış' görünen yerlerde ani su baskını olabileceğini vurguladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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