Meteoroloji Saati Duyurdu: İstanbul Dahil 20 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Meteoroloji'nin haritasına göre yağış saat 12.00'den itibaren başlayacak. Yapılan uyarıda 'Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.
Öte yandan Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Iğdır ile öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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