Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’ne Katılan Liderlere Üzerlerinde İsimleri Yazılı Silah Hediye Etmiş
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Türkiye’de düzenlenen NATO Zirvesi sona ererken, yaşananlar gündemde kalmaya devam ediyor. İngiliz basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirveye katılan tüm liderlere üzerlerinde isimleri yazılı silah ve bir kutu mermi hediye ettiğini yazdı.
Dönüş yolunda İngiliz gazetecilere açıklamada bulunan Britanya Başbakanı Keir Starmer, İngiltere’ye silah sokmanın yasadışı olması sebebiyle silahı imha edilmek üzere İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’nde bıraktığını söyledi.
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Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan NATO Zirvesi, yapılan görüşmelerin ardından sona ererken zirveye katılan liderler de ülkelerine dönmeye başladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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