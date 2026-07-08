Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’ne Katılan Liderlere Üzerlerinde İsimleri Yazılı Silah Hediye Etmiş

Guardian’ın haberine göre, Britanya Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirveye katılan tüm liderlere silah hediye ettiğini açıkladı.

Starmer’ın, Britanya’ya silah sokmanın yasadışı olması nedeniyle bu hediyeyi yanına almadığı ve etkisiz hâle getirilmesi için Ankara’daki Büyükelçilikte bıraktığı belirtildi.

Üzerlerinde liderlerin isimlerinin yazılı olduğu silahlarla birlikte bir kutu mermi de hediyelerin arasında yer alırken, bu silahların her biri için liderlere gerekli ihracat belgeleri de verildi.