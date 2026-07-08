Emine Erdoğan Liderlerin Eşlerini Çankaya Köşkü’nde Ağırladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Erdoğan, lider eşleriyle “Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak” temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Toplantıya Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in eşi Bo Tengberg ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in eşi Heiko von der Leyen de katıldı.
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NATO Zirvesi için Türkiye’de bulunan liderlerin eşlerine özel davet yapıldı.
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“Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur.”
Türk mutfağının lezzetlerini tattılar, geleneksel el sanatı ürünlerini yakından gördüler.
Toplantıdan kareler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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