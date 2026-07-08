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Emine Erdoğan Liderlerin Eşlerini Çankaya Köşkü’nde Ağırladı

Emine Erdoğan Liderlerin Eşlerini Çankaya Köşkü’nde Ağırladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.07.2026 - 21:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Erdoğan, lider eşleriyle “Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak” temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. 

Toplantıya Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in eşi Bo Tengberg ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in eşi Heiko von der Leyen de katıldı.

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NATO Zirvesi için Türkiye’de bulunan liderlerin eşlerine özel davet yapıldı.

NATO Zirvesi için Türkiye’de bulunan liderlerin eşlerine özel davet yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı.

Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO Zirvesi vesilesiyle lider eşlerini Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Lider eşlerinin davetine icabet ederek buluşmayı onurlandırdıklarını belirten Erdoğan, her bir konuğuna ayrı ayrı teşekkür etti.

Emine Erdoğan, konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadığını belirterek, “UNICEF rakamlarına göre, bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık, imkânlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de yönlendirme de veri takibi de sınırsız...” diye konuştu.

Çocuklar ekranı izlerken ekranın da onları izlediğine dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

“Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar, onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zekâyla konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zekâ, artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası... O hâlde sormak zorundayız, ‘Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor?’ Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmesidir. Mesele, milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin, birkaç kilometrekarelik bir vadiden karar veriyor olmasıdır. Toprağı zihin, madeni dikkat olan bu tekno-kolonyalizm karşısında en savunmasız olanlarımız ise çocuklardır.”

“Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur.”

“Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur.”

Emine Erdoğan, böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletlerin seyirci kalamayacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düşünün, onayı alınmamış bir ilacı çocuğumuza verir miyiz? Dozunu doktora danışmadan belirler miyiz? Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kâr amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmak da milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur. Türkiye olarak biz, bu sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile bu mücadeleyi uluslararası zemine taşıdık. İç düzenlemelerle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık, platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi somut yükümlülükler getirdik.”

Bu konuda yalnız olmadıklarını ve küresel bir uyanış yaşandığını dile getiren Emine Erdoğan, “Bugün bu masa etrafında temsil edilen pek çok ülkenin bu anlamda önemli adımlar attığını biliyorum. Bu noktada, kıymetli dostum Melania Trump’ın, lider eşlerini bu gaye etrafında buluşturan ‘Geleceği Birlikte Şekillendirmek’ girişimini çok anlamlı bulduğumu söylemek istiyorum. Ama şunu da biliyoruz ki nehir kirlenmeye devam ederken, kıyıda filtre dağıtmakla yetinemeyiz.” diye konuştu.

Emine Erdoğan, “Çocuk güvenliği, dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Türk mutfağının lezzetlerini tattılar, geleneksel el sanatı ürünlerini yakından gördüler.

Türk mutfağının lezzetlerini tattılar, geleneksel el sanatı ürünlerini yakından gördüler.

Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Konuk lider eşleri, Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu.

Yemekte misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması, asma yaprağı dolması, keşkek ve Emiralem çileğinin de aralarında bulunduğu eşsiz lezzetler ikram edildi.

Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi.

Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan ve lider eşleri, aile fotoğrafının ardından geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceledi.

Misafir lider eşleri, Mezopotamya, Anadolu toprakları ile Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı buldu.

Lider eşlerinin, Türk lezzetlerine ve el sanatlarına olan hayranlıkları yüzlerine yansıdı.

Program sonunda Emine Erdoğan, yakından ilgilendiği misafirlerini tek tek uğurladı.

Toplantıdan kareler 👇

Toplantıdan kareler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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