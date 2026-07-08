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Donald Trump, İran ile Japonya’yı Karıştırdı: “Japonya İslam Cumhuriyeti”

Donald Trump, İran ile Japonya’yı Karıştırdı: “Japonya İslam Cumhuriyeti”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.07.2026 - 17:44

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NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan ateşkesin askıya alındığını ve İran’ı bombalamaya devam edeceklerini açıkladı. Trump’ın, İran ile ilgili açıklama yaparken “Japonya İslam Cumhuriyeti” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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Trump'ın iki ülkeyi karıştırması sosyal medyada da gündem oldu. 👇

Trump'ın iki ülkeyi karıştırması sosyal medyada da gündem oldu. 👇
twitter.com

'Trump'ın ne kadar Amerikalı olduğunu coğragya bilgisinden anlayabilirsiniz.'

👇

👇
twitter.com

'Yok Afganistan Ateist Cumhuriyeti.'

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👇
twitter.com

'Japonya İslam Cumhuriyetimiz hayırlara vesile olsun inşallah. Bayrağı benden.'

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twitter.com
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'İran'a atom bombası atacakken karıştırıp tekrar Japonya'ya atarsa gülme krizine girerim mesela.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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