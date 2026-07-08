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Macaristan'ın Yeni Başbakanı Magyar Devlete Ait Haber Kanalını Kapattı

Macaristan'ın Yeni Başbakanı Magyar Devlete Ait Haber Kanalını Kapattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2026 - 15:24
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Macaristan'da Viktor Orbán'ın 16 yıllık iktidarını bitiren yeni Başbakan Péter Magyar, devlet kanalı M1'in haber yayınlarını askıya aldı; kanal siyah ekranla 'Kamu medyası yalan söyleyemez, yıllarca yaptığımız için özür dileriz' mesajı yayınladı. Yeni seçilen başbakan Magyar devlet imkanlarını kullanıp yalan söyleyen herkesin hesap vereceğini açıklamıştı ve kendisine muhalifken ekranda yer vermeyen M1'i kapatma sözü vermişti.

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Macaristan'da devlete ait haber kanalı M1'in yayın faaliyetleri sonlandırıldı.

Macaristan'da devlete ait haber kanalı M1'in yayın faaliyetleri sonlandırıldı.

16 yıllık Orban iktidarını deviren Magyar'ın seçim vaatlerinden biri de devlet kaynaklarıyla propaganda yapan medya kuruluşlarından hesap sorulmasıydı. Magyar katıldığı bir yayında ise kendisi muhalifken kanalda yer verilmemesinden ve sürekli hükümet propogandası yapılmasından şikayetçi olmuştu.

Macarlar ise uzun yıllardır yayın yapan kanalı açtıklarında şu notla karşılaştı:

Macarlar ise uzun yıllardır yayın yapan kanalı açtıklarında şu notla karşılaştı:

'“Kamu medyası yalan söyleyemez. Uzun yıllardır bunu yaptığımız için özür dileriz! Kamu medyası şimdi dönüşüyor, ki gelecekte bağımsız ve güvenilir olsun. Haber servisi geçici olarak durduruldu. Bizimle kalın!”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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