Macaristan'ın Yeni Başbakanı Magyar Devlete Ait Haber Kanalını Kapattı
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Macaristan'da Viktor Orbán'ın 16 yıllık iktidarını bitiren yeni Başbakan Péter Magyar, devlet kanalı M1'in haber yayınlarını askıya aldı; kanal siyah ekranla 'Kamu medyası yalan söyleyemez, yıllarca yaptığımız için özür dileriz' mesajı yayınladı. Yeni seçilen başbakan Magyar devlet imkanlarını kullanıp yalan söyleyen herkesin hesap vereceğini açıklamıştı ve kendisine muhalifken ekranda yer vermeyen M1'i kapatma sözü vermişti.
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Macaristan'da devlete ait haber kanalı M1'in yayın faaliyetleri sonlandırıldı.
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Macarlar ise uzun yıllardır yayın yapan kanalı açtıklarında şu notla karşılaştı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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