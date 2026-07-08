Fatih Altaylı Açıkladı: NATO İçin Ankara’ya Gelen Donald Trump’ın Otel Tercihinin Altından "Gizli Tünel" Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/yazarlar/...
NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklamak amacıyla neden Söğütözü’ndeki o oteli seçtiği merak konusuydu. Gazeteci Fatih Altaylı, Trump'ın tercihinin bir tesadüf olmadığını belirterek çok az kişinin bildiği stratejik bir güvenlik sırrını paylaştı: Otel ile ABD Büyükelçiliği arasında yerin altından uzanan gizli bir tünel bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretinde konaklamak için Söğütözü'nde bulunan Marriott Hotel'i tercih etmesinin arkasında güvenlik odaklı bir sırrın yattığı öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Altaylı’nın yazısındaki bölüm şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın