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Fatih Altaylı Açıkladı: NATO İçin Ankara’ya Gelen Donald Trump’ın Otel Tercihinin Altından "Gizli Tünel" Çıktı

Fatih Altaylı Açıkladı: NATO İçin Ankara’ya Gelen Donald Trump’ın Otel Tercihinin Altından "Gizli Tünel" Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2026 - 13:40
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NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklamak amacıyla neden Söğütözü’ndeki o oteli seçtiği merak konusuydu. Gazeteci Fatih Altaylı, Trump'ın tercihinin bir tesadüf olmadığını belirterek çok az kişinin bildiği stratejik bir güvenlik sırrını paylaştı: Otel ile ABD Büyükelçiliği arasında yerin altından uzanan gizli bir tünel bulunuyor.

Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/yazarlar/...
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretinde konaklamak için Söğütözü'nde bulunan Marriott Hotel'i tercih etmesinin arkasında güvenlik odaklı bir sırrın yattığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretinde konaklamak için Söğütözü'nde bulunan Marriott Hotel'i tercih etmesinin arkasında güvenlik odaklı bir sırrın yattığı öne sürüldü.

Usta gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde kaleme aldığı bugünkü yazısında, söz konusu otel ile tam karşısında yer alan yeni ABD Büyükelçiliği binası arasında kamuoyunca pek bilinmeyen gizli bir tünel bağlantısı olduğunu duyurdu.

Altaylı’nın güvenilir kaynaklarına dayandırdığı bilgileri aktardığı yazısına göre, bu gizli yeraltı geçidi sayesinde otelde konaklayan bir kişi, dışarı adım atmaya ve sokaktaki olası güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalmaya gerek duymadan doğrudan büyükelçilik yerleşkesine geçiş yapabiliyor. ABD Başkanı Trump’ın ve güvenlik ekibinin Ankara'daki konaklama adresi olarak özellikle burayı seçmesindeki en büyük etkenin, yalnızca çok az sayıda kişinin varlığından haberdar olduğu bu stratejik tünel olduğu belirtildi.

Fatih Altaylı’nın yazısındaki bölüm şu şekilde:

Fatih Altaylı’nın yazısındaki bölüm şu şekilde:

Ankara’da çalıştığım dönemlerde, çok da eski değil 1990’ların başında kalacak iki üç otel vardı. Büyük Ankara, Stad, Etap. Ankara Hilton yeni bitmişti, Ankara Sheraton proje halindeydi. Site falan yoktu. Mesa Koru sitesi yeni yapılmıştı, şehir merkezine 15 kilometre mesafede olduğu için uzak bulunuyor, kimse gitmek istemiyordu.

Şimdi özellikle Söğütözü bölgesinde onlarca lüks otel yükseliyor.

Amerikan Başkanı Trump da bu bölgedeki bir otelde kalıyor. Ankara Marriott Hotel’de.

Ben de son Ankara’ya gidişimde bu otelde kalmayı tercih ettim çünkü ABD Büyükelçiliği’ne gitmemiz gerekiyordu ve bu otel ABD Büyükelçiliği’nin tam karşısında.

Peki, size bu otelle ilgili bir de sır vereyim mi?

Çok güvenilir kaynaklardan gelen bilgiye göre Ankara Marriott Hotel ile tam karşısındaki ABD Büyükelçiliği arasında bir “tünel” var.

Az sayıda kişinin bildiği bu tünel vasıtasıyla otelden dışarı çıkmadan, ABD Büyükelçiliği’ne geçebiliyorsunuz.

Trump’ın bu oteli seçmesinin nedeni de bu.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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