Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yanındaki Çevirmen Kadın Ünlü Siyasetçinin Kızı Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın gözü Türkiye’deki NATO Zirvesi’nde. Ankara NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında bulunan çevirmen kadın merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motolarında “Erdoğan’ın yanındaki kadın kim?” sorularını yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki çevirmen kadının kamuoyunun yakından tanıdığı Fatma Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı. Fatma Gülham Abushanab'ın annesi ise kamuoyunun yakından tanıdığı isim.
Peki, Fatma Gülham Abushanab kimdir, kaç yaşında, eğitimi ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde yanında bulunan çevirmen merak konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merve Kavakcı kimdir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın