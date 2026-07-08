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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yanındaki Çevirmen Kadın Ünlü Siyasetçinin Kızı Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yanındaki Çevirmen Kadın Ünlü Siyasetçinin Kızı Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.07.2026 - 16:03
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Dünyanın gözü Türkiye’deki NATO Zirvesi’nde. Ankara NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında bulunan çevirmen kadın merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motolarında “Erdoğan’ın yanındaki kadın kim?” sorularını yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki çevirmen kadının kamuoyunun yakından tanıdığı Fatma Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı. Fatma Gülham Abushanab'ın annesi ise kamuoyunun yakından tanıdığı isim.

Peki,  Fatma Gülham Abushanab kimdir, kaç yaşında, eğitimi ne?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde yanında bulunan çevirmen merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde yanında bulunan çevirmen merak konusu oldu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası zirveler ve resmi görüşmelerde yanında yer alan Fatma gülham Abushanab, NATO Zirvesi’nde yer alı. Diplomatik temaslarda görevlerde bulunan Fatma Gülham Abushanab’ın kim olduğu merak edildi.

Fatma Gülham Abushanab kimdir, kaç yaşında?

Fatma Gülham Abushanab, 1990’lı yıllarda ABD’nin başkenti Washington’da dünyaya geldi. 

Fatma Gülham Abushanab’ın annesi kim?

Fatma Gülham Abushanab’ın annesi eski milletvekili Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Merve Kavakcı'dır.

Fatma Gülham Abushanab’ın eğitimi ve kariyeri

Lisans eğitimini ABD'deki George Mason Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Georgetown Üniversitesi'nde Müslüman-Hristiyan İlişkileri / Liberal Studies alanında yüksek lisans yaptı.

Becket Fund for Religious Liberty ve Woodrow Wilson Center gibi düşünce kuruluşlarında araştırma asistanı olarak görev aldı. 

Fatma Gülham Abushanab, şimdilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyor. Uluslararası zirveler ve diplomatik temaslarda İngilizce tercüman olarak görev yapan Abushanab, son olarak NATO Zirvesi’nde de Erdoğan’ın yanında yer aldı.

Merve Kavakcı kimdir?

Merve Kavakcı kimdir?

Merve Safa Kavakçı 19 Ağustos 1968 yılında Ankara’da doğdu.  Fazilet Partisi'nden 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999'da TBMM'de ant içme törenine türbanlı gelince mecliste protesto edildi ve salonu terk etmek zorunda kaldı.

ABD vatandaşlığını alırken Türk makamlarından izin belgesi almadığı için bakanlar kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkartıldı. Milletvekilliği ise bu nedenle düşürüldü.

1999 yılında ABD'ye yerleşti. Washington'da George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 12 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kuruluna üye olarak atandı.

3 Mart 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merve Safa Kavakçı'yı Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği görevinden aldı.

Üniversite birinci sınıftayken Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab ile evlendi. Bu evliliğinden Fatma Gülham ve Meryem Ali isminde iki kızı oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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