Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yanındaki Çevirmen Kadın Ünlü Siyasetçinin Kızı Çıktı

Merve Safa Kavakçı 19 Ağustos 1968 yılında Ankara’da doğdu. Fazilet Partisi'nden 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999'da TBMM'de ant içme törenine türbanlı gelince mecliste protesto edildi ve salonu terk etmek zorunda kaldı.

ABD vatandaşlığını alırken Türk makamlarından izin belgesi almadığı için bakanlar kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkartıldı. Milletvekilliği ise bu nedenle düşürüldü.

1999 yılında ABD'ye yerleşti. Washington'da George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 12 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kuruluna üye olarak atandı.

3 Mart 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merve Safa Kavakçı'yı Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği görevinden aldı.

Üniversite birinci sınıftayken Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab ile evlendi. Bu evliliğinden Fatma Gülham ve Meryem Ali isminde iki kızı oldu.