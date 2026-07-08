6. Filo'yu Denize Döken Türkiye'den, Köprüye Amerikan Bayrağı Yansıtan Türkiye'ye: Hafızamıza Ne Oldu?

Korkunun iletişimi, insanları iki farklı kimlik yaşamaya zorlar. Birey, gerçek adıyla ve resmi olarak var olduğu dijital dünyada (LinkedIn, iş çevrelerinin olduğu Instagram, gerçek isimli X hesapları) tamamen steril, risksiz, suya sabuna dokunmayan bir profil çizer. Köprüye Amerikan bayrağı yansıtılmasını da haksız gözaltıları da görmezden gelir, sadece başarı hikayeleri, tatil fotoğrafları paylaşır.

Ancak aynı birey, bastırılmış öfkesini ve eleştirilerini dile getirebilmek için anonim (avatar) hesapların arkasına gizlenir. Anonimleşme, Sessizlik Sarmalı’nı delmenin tek yolu gibi görünse de uzun vadede toplumsal muhalefeti paravanların arkasına saklayarak etkisizleştirir. Sokakta yüz yüze bakması gereken insanlar, dijitalde birbirini tanımayan maskeli silüetlere dönüşür. Yaratılan bu 'toplumsal darbe', insanları sadece hücrelere tıkmaz; herkesin kendi beyninin içinde görünmez parmaklıklar inşa etmesini sağlar. Mizahın suçlaştırılması tam da bu yüzden tehlikelidir çünkü insanlar gülmeyi ve ironiyi bıraktığı an, sarmalın en dip noktasına, yani mutlak ve itaatkâr bir sessizliğe ulaşılmış olunur.anların o fikirlere gülerek korku duvarını

Mizah, korku duvarını yıkan en güçlü iletişim aracıdır. İktidarlar, mizahı ve sokağın sesini tutuklayarak topluma şu mesajı verir: 'Benim izin verdiğim sınırlar dışında ne ciddi bir analiz yapabilirsin ne de benimle dalga geçebilirsin.'

Hegemonya Üretimi ve Otosansür

Gramsci’nin hegemonya kavramı, bir iktidarın kitleleri onların rızasını devşirerek yönetmesi anlamına gelir. Günümüz Türkiye’sinde rıza üretimi tıkandığı için hegemonya artık 'öngörülemez bir tehdit mekanizmasıyla' sürdürülüyor. Kimin, ne zaman, hangi tweet yüzünden ya da hangi şaka sebebiyle tutuklanacağının belli olmaması bilinçli bir strateji. Psikolojideki 'koşullanma' gibi; sınırları flulaştırılmış bir ceza sistemi, bireyin kendi zihninde bir sansür kurulu oluşturmasına neden olur. Otosansür literatürü bu durumu, fiziksel parmaklıkların zihne taşınması olarak tanımlar.

Viral Cümle: 'En tehlikeli sansür, devletin koyduğu değil; 'Başıma bir şey gelir mi?' k

Artık böyle bir durumda iktidarların her muhalife dava açmasına gerek kalmaz; birey, twit atarken, yazı yazarken veya bir kafede köprüdeki Amerikan bayrağını eleştirirken kendi kendini susturur. Adalet mekanizmasını bir iletişim aygıtına dönüştürerek toplumun zihninde başarmak, gerçek bir hegemonya yönetimidir. Başarılıdır da (!)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yansıtılan o bayrak, sadece iki ülke arasındaki diplomatik bir jest değildir. O bayrak; 1968’den beri bu ülkenin damarlarında dolaşan bağımsızlık refleksinin, yapısal kurumsal baskılarla ve yaratılan korkunun psikolojisi ile nasıl uyuşturulduğunun görsel bir kanıtıdır.

İktidarların iletişim stratejisi, söylem-pratik çelişkilerini görünmez kılmak ve toplumu sürekli bir 'şok doktrini' içinde tutarak hafızasızlaştırmak üzerine kurulu. Ancak iletişim tarihi bize bir şey daha öğretir: Semboller ne kadar parıltılı, baskı ne kadar ağır olursa olsun; toplumsal hafıza sert bir kayadır. Denizlerin ektiği o bağımsızlık tohumu ile bugün haksızca susturulmaya çalışılan gazetecilerin ve sanatçıların arayışı aynı nehre akar. Ve o nehir, er ya da geç kendi yatağını yeniden bulur.