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Deniz Göktaş’ın YouTube’a Yüklediği Stand-up Gösterisi 'Ölü Deniz'e Erişim Engeli Geldi

Deniz Göktaş’ın YouTube’a Yüklediği Stand-up Gösterisi 'Ölü Deniz'e Erişim Engeli Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.07.2026 - 19:58
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Komedyen Deniz Göktaş, YouTube’a yüklediği “Ölü Deniz” isimli gösterisi sonrasında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. YouTube’ta yaklaşık 12,5 milyon görüntülenme alan gösteriye, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi gereğince erişim engeli getirildi. YouTube Türkiye henüz erişim engeli kararını uygulamadı.

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Komedyen Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Komedyen Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Milyonlarca kez izlenen stand-up gösterisi sonrasında hakkında iki ayrı soruşturma açılan Deniz Göktaş, yurt dışından döndüğü sırada gözaltına alınmış ve tutuklanarak yüksek güvenlikli cezaevine gönderilmişti.

Engelli Web isimli X hesabı, Deniz Göktaş’ın YouTube’daki “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisine erişim engeli getirildiğini açıkladı. 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında alınan erişim engeli, henüz YouTube Türkiye tarafından uygulanmadı.

Daha önce de Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmiş ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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