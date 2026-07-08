Deniz Göktaş’ın YouTube’a Yüklediği Stand-up Gösterisi 'Ölü Deniz'e Erişim Engeli Geldi

Milyonlarca kez izlenen stand-up gösterisi sonrasında hakkında iki ayrı soruşturma açılan Deniz Göktaş, yurt dışından döndüğü sırada gözaltına alınmış ve tutuklanarak yüksek güvenlikli cezaevine gönderilmişti.

Engelli Web isimli X hesabı, Deniz Göktaş’ın YouTube’daki “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisine erişim engeli getirildiğini açıkladı. 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında alınan erişim engeli, henüz YouTube Türkiye tarafından uygulanmadı.

Daha önce de Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmiş ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmıştı.