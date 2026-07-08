Deniz Göktaş’ın YouTube’a Yüklediği Stand-up Gösterisi 'Ölü Deniz'e Erişim Engeli Geldi
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Komedyen Deniz Göktaş, YouTube’a yüklediği “Ölü Deniz” isimli gösterisi sonrasında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. YouTube’ta yaklaşık 12,5 milyon görüntülenme alan gösteriye, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi gereğince erişim engeli getirildi. YouTube Türkiye henüz erişim engeli kararını uygulamadı.
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Komedyen Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının yankıları sürüyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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