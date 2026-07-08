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İstanbul Valiliği’nden Avrupa Yakası İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

İstanbul Valiliği’nden Avrupa Yakası İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.07.2026 - 19:13
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İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul Valiliği’nden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Valilik, 9 Temmuz Perşembe günü İstanbul’un Avrupa Yakası’nda etkili olacak gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

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İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan ani yağışlar, bazı ilçelerde su baskınlarına neden olmuştu.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan ani yağışlar, bazı ilçelerde su baskınlarına neden olmuştu.

İstanbul Valiliği, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte 9 Temmuz Perşembe günü kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; 09.07.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

AKOM da uyarıda bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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