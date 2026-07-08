İstanbul Valiliği’nden Avrupa Yakası İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
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İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul Valiliği’nden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Valilik, 9 Temmuz Perşembe günü İstanbul’un Avrupa Yakası’nda etkili olacak gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.
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İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan ani yağışlar, bazı ilçelerde su baskınlarına neden olmuştu.
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AKOM da uyarıda bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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