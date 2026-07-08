NATO Zirvesinde Hangi Lider Hangi Yemeği Beğendi? Ünlü Şef Fatih Tutak Hazırlamıştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde liderler ve eşlerine verilen resepsiyondaki yemekleri, iki Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Fatih Tutak hazırlamıştı. Türk mutfağının birbirinden özel lezzetlerinin servis edildiği gecede, liderlerin en çok beğendiği yemekler de belli oldu. En çok dana kaburga tandırı ve beğendiyi beğenen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray menüsü için tarif bile istemiş.
Kaynak: Ertuğrul Özkök / T24
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde liderler ve eşlerine verilen yemeğin detayları çok konuşulmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın