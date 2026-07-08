NATO Zirvesinde Hangi Lider Hangi Yemeği Beğendi? Ünlü Şef Fatih Tutak Hazırlamıştı

Türkiye’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde liderler ve eşlerine verilen resepsiyondaki yemekleri, iki Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Fatih Tutak hazırlamıştı. Türk mutfağının birbirinden özel lezzetlerinin servis edildiği gecede, liderlerin en çok beğendiği yemekler de belli oldu. En çok dana kaburga tandırı ve beğendiyi beğenen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray menüsü için tarif bile istemiş.

Kaynak: Ertuğrul Özkök / T24