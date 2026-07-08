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NATO Zirvesinde Hangi Lider Hangi Yemeği Beğendi? Ünlü Şef Fatih Tutak Hazırlamıştı

NATO Zirvesinde Hangi Lider Hangi Yemeği Beğendi? Ünlü Şef Fatih Tutak Hazırlamıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.07.2026 - 18:17
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Türkiye’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde liderler ve eşlerine verilen resepsiyondaki yemekleri, iki Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Fatih Tutak hazırlamıştı. Türk mutfağının birbirinden özel lezzetlerinin servis edildiği gecede, liderlerin en çok beğendiği yemekler de belli oldu. En çok dana kaburga tandırı ve beğendiyi beğenen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray menüsü için tarif bile istemiş.

Kaynak: Ertuğrul Özkök / T24

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Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde liderler ve eşlerine verilen yemeğin detayları çok konuşulmuştu.

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde liderler ve eşlerine verilen yemeğin detayları çok konuşulmuştu.

Dünyaca ünlü şef Fatih Tutak’ın hazırladığı menüde taş fırın pide, yanık Denizli yoğurdu, isli Ayaş salçası, Urla sakız enginarı ve dana kaburga tandır gibi birbirinden özel yemekler yer almıştı.

Dünyaca ünlü şef Fatih Tutak, T24’ten Ertuğrul Özkök’e liderlerin yemek tercihlerini anlattı.

Başkan Trump, en çok dana kaburga tandırı ve beğendiyi sevmiş.

Hatta Beyaz Saray menüsüne koydurmak için tarifini istemiş.

Fransa Devlet Başkanı Macron ve eşinin tercihi ise özellikle ‘Urla sakız enginarı ve Tokat asma soslu salata’ olmuş.

‘Bu modern Türk mutfağını Paris’te bir restorana çevirmelisin.’ demiş.

İspanya Başbakanı Sanchez ise ‘süt kaymaklı ve Antep fıstıklı tatlıyı’ beğendiğini söylemiş.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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