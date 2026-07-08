Bulgar Yazar Sophia Proneikos’un NATO Zirvesi’ndeki Tarihi Göndermeler Yazısı Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona ererken, zirve kapsamında hazırlanan tarihi göndermeler gündem oldu. Liderlerin mehterle karşılanması, Türk devletlerini temsil eden üniformalı askerlerin bulunması Bulgar yazar Sophia Proneikos’un da dikkatinden kaçmadı. Proneikos, X’te ilgi çeken paylaşımını, “Geçmiş bir yük değil, bir dildir ve o dili konuşmayı bilen uluslar tarihlerini sadece nutuklarla anlatmazlar; çünkü bazen birkaç davul vuruşu yeter.” sözleriyle tamamladı.
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Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan Ankara’daki NATO Zirvesi tamamlandı.
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Bulgar yazar Sophia Proneikos’un X’teki paylaşımı da sosyal medyada ilgi çekti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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