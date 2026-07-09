Psikiyatrist Arif Verimli Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen'in Yaşadığı Durumu Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu iddia ederek kamuoyunun yakından tanıdığı isim haline gelen Necla Özmen, yeni açıklamalarda bulundu. NATO Zirvesi’ne katılmak için Ankara’ya gelen Trump’a gözyaşlarıyla seslenen Özmen “Koskoca dünya liderisin babacığım… Bir kızına sahip çıkamadın” dedi.
Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, X hesabından paylaşım yaparak Necla Özmen’in durumunu gözler önüne serdi.
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Trump’a benzerliğiyle dikkat çeken Necla Özmen “Babam Trump” iddiasıyla tüm dünyada gündem oldu.
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Psikiyatrist Arif Verimli, Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in yaşadığı durumu açıkladı.
"Kötü bir son olmasından korkuyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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