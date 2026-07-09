article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Psikiyatrist Arif Verimli Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen'in Yaşadığı Durumu Açıkladı

Psikiyatrist Arif Verimli Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen'in Yaşadığı Durumu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
09.07.2026 - 08:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu iddia ederek kamuoyunun yakından tanıdığı isim haline gelen Necla Özmen, yeni açıklamalarda bulundu. NATO Zirvesi’ne katılmak için Ankara’ya gelen Trump’a gözyaşlarıyla seslenen Özmen “Koskoca dünya liderisin babacığım… Bir kızına sahip çıkamadın” dedi. 

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, X hesabından paylaşım yaparak Necla Özmen’in durumunu gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump’a benzerliğiyle dikkat çeken Necla Özmen “Babam Trump” iddiasıyla tüm dünyada gündem oldu.

Trump’a benzerliğiyle dikkat çeken Necla Özmen “Babam Trump” iddiasıyla tüm dünyada gündem oldu.

Ankara'da yaşayan Necla Özmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğu iddiasıyla hukuk mücadelesine başlamıştı. Trump’a babalık davası açan Özmen, ABD makamlarına da başvurduğunu ileri sürmüştü. 

Kendisini büyüten annesinin yıllar sonra gerçeği anlattığını iddia eden Özmen, doğumunun ardından başka bir aileye verildiğini öğrendiğini söylemişti. Trump'ın biyolojik babası olduğuna inandığını söyleyen Özmen, bu iddiasının DNA incelemesiyle netlik kazanmasını istedi. NATO Zirvesi'nde Trump ile bir araya gelmek istediğini dile getiren Özmen, Trump'ın kendisiyle görüşmek istemesi halinde ona yaprak sarması ve baklava hazırladığını, bunları yedirmek istediğini vurguladı.

Psikiyatrist Arif Verimli, Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in yaşadığı durumu açıkladı.

Psikiyatrist Arif Verimli, Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'in yaşadığı durumu açıkladı.
twitter.com

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den Necla Özmen yorumu geldi. Trump'ın kızı olduğunu iddia Özmen'in yaşadığı durumu 'Sanrı' sözleriyle açıklayan Verimli 'Yalnız ben bu kadıncağıza çok üzülüyorum.. Bu bir sanrıdır.. Trump ola ki dna verse ve kızı çıkmasa bile inanmayacaktır' ifadelerini kullandı.

Verimli, Özmen'in teşhisini 'Sanrılı bozukluk' sözleriyle açıkladı.

"Kötü bir son olmasından korkuyorum."

"Kötü bir son olmasından korkuyorum."

İnternet ortamında paylaşılan gönderilerin de Özmen’i tetiklediğini belirten Prof. Dr. Verimli, takipçilerinden yorumları  yanıtladı. 

Verimli, bir takipçisinin “Bence sosyal medyadan para kazanmanın yolunu buldu onun için ısrarla devam ediyor” mesajına ise “Yok değil” yanıtını verirken bu durumun tedavisi olduğunu belirtti.

Verimli, “Kötü bir son olmasından korkuyorum” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın