Macron'un Yanında Koşan Gizemli Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8 Temmuz Çarşamba günü resmi programının yoğun mesaisi başlamadan hemen önce konakladığı otelden ayrıldı ve koruma ordusu eşliğinde Seğmenler Parkı'nda doğru sabah antrenmanına çıkmıştı. Koşu rotası boyunca adeta kuş uçurtulmazken, başkentin en uğrak noktalarından biri olan Seğmenler Parkı da güvenlik gerekçesiyle geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Antrenman esnasında Macron'un hemen yanı başında temposunu bozmadan koşan ekibi dışında bir kişi gözlerden kaçmadı.

Sosyal medyada gündem olan fotoğraflar için 'Macron'un yanındaki kırmızı tişörtlü kim?' sorusu yöneltildi.