article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Macron'un Yanında Koşan Gizemli Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Macron'un Yanında Koşan Gizemli Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
09.07.2026 - 07:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ankara’da liderler trafiğiyle hareketli günler yaşatan NATO Zirvesi, ilginç sahnelere de ev sahipliği yaptı. Zirveye katılmak üzere başkente gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği rutin koşusunu Seğmenler Parkı'nda dün sabah gerçekleştirdi. Kamuoyunun asıl dikkatini çeken ise Macron'a eşlik eden kırmızı tişörtli oldu. Sosyal medyada merak uyandıran o ismin kim olduğu nihayet ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Macron'un yanında koşan kırmızı tişörtlü kişi sosyal medyada merak uyandırdı.

Macron'un yanında koşan kırmızı tişörtlü kişi sosyal medyada merak uyandırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8 Temmuz Çarşamba günü resmi programının yoğun mesaisi başlamadan hemen önce konakladığı otelden ayrıldı ve koruma ordusu eşliğinde Seğmenler Parkı'nda doğru sabah antrenmanına çıkmıştı. Koşu rotası boyunca adeta kuş uçurtulmazken, başkentin en uğrak noktalarından biri olan Seğmenler Parkı da güvenlik gerekçesiyle geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Antrenman esnasında Macron'un hemen yanı başında temposunu bozmadan koşan ekibi dışında bir kişi gözlerden kaçmadı. 

Sosyal medyada gündem olan fotoğraflar için 'Macron'un yanındaki kırmızı tişörtlü kim?' sorusu yöneltildi.

Macron'un yanında koşan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Macron'un yanında koşan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Fransız liderle samimi bir tempoda koşan bu kişinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kritik diplomatik görüşmelerde çeviri görevini üstlenen Hamza Gedikoğlu'nun, Macron’un Ankara programı kapsamında Fransız lidere bu sabah sporunda rehberlik ve eşlik ettiği belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın