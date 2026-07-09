Macron'un Yanında Koşan Gizemli Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
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Ankara’da liderler trafiğiyle hareketli günler yaşatan NATO Zirvesi, ilginç sahnelere de ev sahipliği yaptı. Zirveye katılmak üzere başkente gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği rutin koşusunu Seğmenler Parkı'nda dün sabah gerçekleştirdi. Kamuoyunun asıl dikkatini çeken ise Macron'a eşlik eden kırmızı tişörtli oldu. Sosyal medyada merak uyandıran o ismin kim olduğu nihayet ortaya çıktı.
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Macron'un yanında koşan kırmızı tişörtlü kişi sosyal medyada merak uyandırdı.
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Macron'un yanında koşan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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