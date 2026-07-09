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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderlerine Hediye Ettiği Tabanca Görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderlerine Hediye Ettiği Tabanca Görüntülendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
09.07.2026 - 11:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılan dünya liderlerine özel üretim tabanca hediye etti. Revolver üzerine her bir liderin ismi özel olarak işlendi. Kutuda gerçek mermi ve silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için ihracat belgeleri yer aldı.

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Ankara'daki tarihi zirve sona erdi. Liderlere özel üretim tabanca hediye edildi.

Ankara'daki tarihi zirve sona erdi. Liderlere özel üretim tabanca hediye edildi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderleri Ankara’ya geldi. Tarihi zirve sona ererken liderler, ülkelerine dönmeye başladı. Başkanlara ise özel hediyeler hazırlandı.

Financial Times muhabiri Lucy Fisher’ın paylaşımına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılan liderlere özel üretim revolver ve mermi hediye etti.

Her silahın üzerine liderlerin ismi özel olarak işlendi. Ayrıca hediye kutusunun içinde silahların yurt dışına çıkarılması için de gerekli ihracat belgeleri konuldu.

Erdoğan'ın hediye ettiği silah böyle görüntülendi👇🏻

İngiltere Başbakanı silahı götüremedi. Pek çok ülke ise silahı etkisiz hale getirdikten sonra sergileyecek.

İngiltere Başbakanı silahı götüremedi. Pek çok ülke ise silahı etkisiz hale getirdikten sonra sergileyecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götüremedi. İngiliz yetkililer, silahın İngiltere'ye ithal edilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle Türkiye'de bırakıldığını belirtti. Silahın etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderileceği de dile getirildi.

Kanada yetkilileri ise silahın ateşlenmeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini vurguladı. Ayrıca silahın uygun kurum veya müzede sergilenmesine karar verileceğini de açıkladı.

Sadece NATO Zirvesi için özel olarak üretilen üst segment revolverin liderler tarafından devlet mülkiyetine alınması veya müzede sergilenmesi bekleniyor.

Öte yandan, liderlere imzalı kitap ve mektup da hediye edilenler arasında yer aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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