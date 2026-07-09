Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderlerine Hediye Ettiği Tabanca Görüntülendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılan dünya liderlerine özel üretim tabanca hediye etti. Revolver üzerine her bir liderin ismi özel olarak işlendi. Kutuda gerçek mermi ve silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için ihracat belgeleri yer aldı.
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Ankara'daki tarihi zirve sona erdi. Liderlere özel üretim tabanca hediye edildi.
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İngiltere Başbakanı silahı götüremedi. Pek çok ülke ise silahı etkisiz hale getirdikten sonra sergileyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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