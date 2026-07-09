Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderlerine Hediye Ettiği Tabanca Görüntülendi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götüremedi. İngiliz yetkililer, silahın İngiltere'ye ithal edilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle Türkiye'de bırakıldığını belirtti. Silahın etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderileceği de dile getirildi.

Kanada yetkilileri ise silahın ateşlenmeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini vurguladı. Ayrıca silahın uygun kurum veya müzede sergilenmesine karar verileceğini de açıkladı.

Sadece NATO Zirvesi için özel olarak üretilen üst segment revolverin liderler tarafından devlet mülkiyetine alınması veya müzede sergilenmesi bekleniyor.

Öte yandan, liderlere imzalı kitap ve mektup da hediye edilenler arasında yer aldı.