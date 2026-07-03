article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2026 Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.07.2026 - 11:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Haziran ayında aylık bazda enflasyon yüzde 0,99 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 oldu. Yılın ilk 6 aylık dönemine ait enflasyon verilerinin netleşmesi, doğrudan memur maaş katsayısına endeksli olan bedelli askerlik ücretini ve devlet tarafından ödenen sosyal yardım kalemlerini de resmi olarak değiştirdi. Bedellik askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte yanıtı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak yükselen bedelli askerlik ücretinde yeni rakamlar belli oldu. Buna göre, daha önce 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 472 bin 653 lira 34 kuruşa yükseldi.

Yeni katsayı düzenlemesi sadece başvuru yapacak yükümlüleri değil, yasal süreci kaçıranları da etkiledi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olan vatandaşların ödeyeceği ek ceza tutarı ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa çıkarıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak resmi genelgeyle birlikte yeni ücretler üzerinden başvurular resmen alınmaya başlanacak.

Engelli ve 65 yaş aylıkları ne kadar oldu?

Engelli ve 65 yaş aylıkları ne kadar oldu?

Memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52'lik artış, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ödenen sosyal destek ödemelerine de aynı oranda yansıdı. Yeni dönemde güncellenen sosyal yardım tutarları şu şekilde listelendi:

Yüzde 40-69 Arası Engelli Aylığı: Yüzde 40 ile 69 arasında engelli raporu bulunan vatandaşlar ile 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere ödenen aylık destek tutarı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükseltildi.

Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: Ağır engellilik durumu kapsamında olan ve yüzde 70 ve üzeri raporu bulunan vatandaşların aldığı aylık ödeme, 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya ulaştı.

65 Yaş Aylığı (Yaşlılık Maaşı): Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden (2026 yılı kriterine göre 9 bin 358 lira 50 kuruş) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen maaş, 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya çıkarıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın