2026 Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak yükselen bedelli askerlik ücretinde yeni rakamlar belli oldu. Buna göre, daha önce 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 472 bin 653 lira 34 kuruşa yükseldi.

Yeni katsayı düzenlemesi sadece başvuru yapacak yükümlüleri değil, yasal süreci kaçıranları da etkiledi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olan vatandaşların ödeyeceği ek ceza tutarı ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa çıkarıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak resmi genelgeyle birlikte yeni ücretler üzerinden başvurular resmen alınmaya başlanacak.