2026 Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
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Haziran ayında aylık bazda enflasyon yüzde 0,99 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 oldu. Yılın ilk 6 aylık dönemine ait enflasyon verilerinin netleşmesi, doğrudan memur maaş katsayısına endeksli olan bedelli askerlik ücretini ve devlet tarafından ödenen sosyal yardım kalemlerini de resmi olarak değiştirdi. Bedellik askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte yanıtı!
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2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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