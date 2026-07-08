article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bedelli Askerliğe Yapılan Zam Gurbetçileri İsyan Ettirdi: “Türk Vatandaşlığından Çıkın" Çağrısı Yapıldı

Bedelli Askerliğe Yapılan Zam Gurbetçileri İsyan Ettirdi: “Türk Vatandaşlığından Çıkın" Çağrısı Yapıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2026 - 09:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) altı aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte bedelli ve dövizle askerlik ücretine gelen yüzde 13,52'lik zam kesinleşti. 1 Temmuz - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bedelin 416 bin 361 liradan 472 bin 653 liraya yükselmesi, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları arasında büyük bir öfkeye neden oldu. Resmi makamların duyurusunun ardından sosyal medyada tepkilerini dile getiren çok sayıda gurbetçi, yüksek meblağlar nedeniyle 'vatandaşlıktan çıkma' çağrısı yaptı.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 13,52 olarak belirlenmesi, askerlik görevini bedelli veya dövizle yerine getirmek isteyen binlerce kişiyi doğrudan etkiledi.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 13,52 olarak belirlenmesi, askerlik görevini bedelli veya dövizle yerine getirmek isteyen binlerce kişiyi doğrudan etkiledi.

Memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti, yılın ikinci yarısı için resmen güncellendi. Önceki dönemde 416 bin 361 TL olan ödeme tutarı, yeni katsayıyla birlikte 472 bin 653 TL seviyesine ulaştı. Türkiye'nin yurt dışındaki dış temsilcilikleri, bu yeni tutar üzerinden başvuruları yeniden almaya başladıklarını duyurdu.

Rakamsal artışın kesinleşmesi ve avro karşılığının yaklaşık 7 bin ile 8 bin 800 avro seviyelerine dayanması, hayatını yurt dışında sürdüren Türk vatandaşlarının sert eleştirilerini beraberinde getirdi. Özellikle Avrupa'da yaşayan ve dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen gurbetçiler, sosyal medya platformlarında adeta bir tepki dalgası başlattı. Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlardan yüksek meblağlarda askerlik bedeli alınmasını haksızlık olarak nitelendiren pek çok kullanıcı, kendilerine yalnızca bir gelir kapısı gözüyle bakıldığını savunarak durumu protesto etti.

Sosyal medyadaki tartışmalarda en çok dikkat çeken detay ise, artan maliyetler karşısında bazı kullanıcıların açıkça vatandaşlıktan ayrılma tavsiyesinde bulunması oldu. Birçok gurbetçi, Türkiye'deki ekonomik şartların yurt dışındaki vatandaşların omuzlarına yüklenmek istendiğini belirterek, 'Avrupa'dakileri sağılı inek gibi görüyorlar, utanç verici bir durum' ve 'Gurbetçiyi sadece bir döviz makinesi olarak görüyorsunuz' şeklindeki ifadelerle tepkilerini dile getirdi. Bu yüksek meblağların, zaten memleketine gitmekte zorlanan insanları vatanından daha da uzaklaştıracağı ve tatil için bile Türkiye'ye gelmeyi imkansız hale getireceği savunuldu.

Tepkilerin boyutunu en net gösteren yorumlar ise Avrupa'da doğup büyüyen yeni nesillerin durumuna dikkat çeken paylaşımlar oldu. Üçüncü ve dördüncü nesil gençlerin Türkiye ile olan bağlarının zayıfladığını hatırlatan vatandaşlar, bu tarz astronomik ücretlerin gençleri Türk vatandaşlığından çıkmaya veya çifte vatandaşlıktan vazgeçmeye zorladığını ifade etti.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
43
7
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın