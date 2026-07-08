Bedelli Askerliğe Yapılan Zam Gurbetçileri İsyan Ettirdi: “Türk Vatandaşlığından Çıkın" Çağrısı Yapıldı
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Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) altı aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte bedelli ve dövizle askerlik ücretine gelen yüzde 13,52'lik zam kesinleşti. 1 Temmuz - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bedelin 416 bin 361 liradan 472 bin 653 liraya yükselmesi, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları arasında büyük bir öfkeye neden oldu. Resmi makamların duyurusunun ardından sosyal medyada tepkilerini dile getiren çok sayıda gurbetçi, yüksek meblağlar nedeniyle 'vatandaşlıktan çıkma' çağrısı yaptı.
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Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 13,52 olarak belirlenmesi, askerlik görevini bedelli veya dövizle yerine getirmek isteyen binlerce kişiyi doğrudan etkiledi.
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İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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