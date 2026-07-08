Bedelli Askerliğe Yapılan Zam Gurbetçileri İsyan Ettirdi: “Türk Vatandaşlığından Çıkın" Çağrısı Yapıldı

Memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti, yılın ikinci yarısı için resmen güncellendi. Önceki dönemde 416 bin 361 TL olan ödeme tutarı, yeni katsayıyla birlikte 472 bin 653 TL seviyesine ulaştı. Türkiye'nin yurt dışındaki dış temsilcilikleri, bu yeni tutar üzerinden başvuruları yeniden almaya başladıklarını duyurdu.

Rakamsal artışın kesinleşmesi ve avro karşılığının yaklaşık 7 bin ile 8 bin 800 avro seviyelerine dayanması, hayatını yurt dışında sürdüren Türk vatandaşlarının sert eleştirilerini beraberinde getirdi. Özellikle Avrupa'da yaşayan ve dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen gurbetçiler, sosyal medya platformlarında adeta bir tepki dalgası başlattı. Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlardan yüksek meblağlarda askerlik bedeli alınmasını haksızlık olarak nitelendiren pek çok kullanıcı, kendilerine yalnızca bir gelir kapısı gözüyle bakıldığını savunarak durumu protesto etti.

Sosyal medyadaki tartışmalarda en çok dikkat çeken detay ise, artan maliyetler karşısında bazı kullanıcıların açıkça vatandaşlıktan ayrılma tavsiyesinde bulunması oldu. Birçok gurbetçi, Türkiye'deki ekonomik şartların yurt dışındaki vatandaşların omuzlarına yüklenmek istendiğini belirterek, 'Avrupa'dakileri sağılı inek gibi görüyorlar, utanç verici bir durum' ve 'Gurbetçiyi sadece bir döviz makinesi olarak görüyorsunuz' şeklindeki ifadelerle tepkilerini dile getirdi. Bu yüksek meblağların, zaten memleketine gitmekte zorlanan insanları vatanından daha da uzaklaştıracağı ve tatil için bile Türkiye'ye gelmeyi imkansız hale getireceği savunuldu.

Tepkilerin boyutunu en net gösteren yorumlar ise Avrupa'da doğup büyüyen yeni nesillerin durumuna dikkat çeken paylaşımlar oldu. Üçüncü ve dördüncü nesil gençlerin Türkiye ile olan bağlarının zayıfladığını hatırlatan vatandaşlar, bu tarz astronomik ücretlerin gençleri Türk vatandaşlığından çıkmaya veya çifte vatandaşlıktan vazgeçmeye zorladığını ifade etti.