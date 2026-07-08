Tüm Okullarda Yeni Yasaklar Başlıyor: MEB, 81 İldeki Okullara Acil Yazı Gönderdi, Yeni Kurallar Belli Oldu

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tüm merkez ile taşra teşkilatlarına iletilen yeni talimatla, eğitim dünyasında veri gizliliği konusunda tavizsiz bir dönem başladı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde hazırlanan bu yeni kurallar dizisi, özellikle internet ortamında bilmeden ya da iyi niyetle yapılan bilgi sızıntılarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Bakanlığın aldığı yeni kararların en dikkat çekici kısmını, kamuoyuna açık dijital platformlarda yapılan kısıtlamalar oluşturuyor. Artık eğitim kurumlarına ait resmi web sayfalarında veya sosyal medya hesaplarında çocukların sınıf listeleri, okul ve kimlik numaraları kesinlikle yayımlanamayacak. Bununla birlikte öğrencilerin aldığı sınav notları, okula gitmedikleri günleri gösteren devamsızlık tabloları, başarı sıralamaları, sağlık durumları ve disiplin cezaları gibi bilgilerin de internet ortamında paylaşılması tamamen yasaklandı. Veli iletişim bilgileri ile öğrenci ve öğretmenlerin görselleri de bu gizlilik kalkanının içerisine alındı.

Getirilen bu sıkı denetimler sadece bundan sonraki süreçle sınırlı kalmayacak. Bakanlık, tüm okul müdürlüklerine geçmişe dönük bir dijital temizlik yapma zorunluluğu getirdi. Okul yönetimleri; internet sitelerinde ve kurumsal sosyal medya mecralarında bugüne kadar yayımlanmış olan eski listeleri, belgeleri, fotoğrafları ve videoları detaylıca tarayacak. İçeriğinde kişisel bilgi ya da öğrenci görseli barındıran tüm eski paylaşımlar kamuya açık alanlardan derhal kaldırılacak. Eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak zorunlu şekilde fotoğraf veya video çekilmesi gereken istisnai durumlarda ise mutlaka mevzuata uygun şekilde velilerin açık rızası alınacak.

Kuralların teknik ve idari boyutunda ise dijital sistemlere erişim güvenliği ön plana çıkarıldı. Okul yöneticileri, öğretmenler, memurlar ve rehabilitasyon merkezleri ile sürücü kursları gibi bakanlık sistemini kullanan tüm görevliler, kendilerine verilen şifreleri ve doğrulama kodlarını asla başkalarıyla paylaşamayacak. Bakanlığın sistemleri üzerinden işlem yaparken bot, makro, tarayıcı eklentisi ya da veri çekmeye yarayan yetkisiz üçüncü parti yazılımların kullanılması kesinlikle yasaklandı. Yapılan tüm girişlerin ve veri sorgulamalarının sistem tarafından anlık olarak takibe alındığını belirten bakanlık, kurallara uymayanlar veya yetkisiz işlem yapanlar hakkında yasal sürecin derhal başlatılacağını duyurdu.

Bu yeni döneme uyum sağlanması ve bilgi güvenliği bilincinin artırılması için eğitimcilerin gelişimi de unutulmadı. Bakanlık, tüm öğretmen ve yöneticilerin Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden sunulan 'Kişisel Verilerin Korunması' ve 'Bilgi Güvenliği Farkındalık' eğitimlerine katılmasını istedi. Ayrıca herhangi bir veri sızıntısı, şüpheli yazılım kullanımı veya yanlış kişiye bilgi gönderilmesi gibi riskli durumlarda, konunun vakit kaybetmeksizin üst birimlere bildirilmesi mecburiyeti getirildi. Okul müdürleri, bu kural listesinin tüm çalışanlara duyurulmasından ve dijital temizlik sürecinin eksiksiz uygulanmasından doğrudan sorumlu olacak.