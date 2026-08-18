Sadece Gerçek Müzik Tutkunlarının 10'da 10 Yapacağı Şarkı Sözü Oyunu!

Manifest mi söylüyordu Demet Akalın mı? 🤔

'Ben şarkının sadece melodisini dinlerim, sözler arkadan akar geçer' diyenlerden misin, yoksa gecenin 3'ünde bağıra bağıra söylediğin o efsane dizeleri asla unutmayanlardan mı?👀

Türkçe müziğin dilimize dolanan en ikonik, bazen de 'Yahu bunu kesin şu söylüyordu!' dedirtip ters köşe yapan 10 şarkı sözünü masaya yatırdık. Popun zirvesinden rock klasiklerine, dillerden düşmeyen yeni nesil hitlerden arabesk esintilerine kadar müzik hafızanı fena sınayacak bir test seni bekliyor!🎼🎤🎧🎵🎶

Hazırsan kulaklığını tak, ritmi yakala ve bu sözlerin gerçek sahibini bulmak için teste başla!🚀🕵🏻‍♀️