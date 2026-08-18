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Sadece Gerçek Müzik Tutkunlarının 10'da 10 Yapacağı Şarkı Sözü Oyunu!

Sadece Gerçek Müzik Tutkunlarının 10'da 10 Yapacağı Şarkı Sözü Oyunu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.08.2026 - 09:01
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Manifest mi söylüyordu Demet Akalın mı? 🤔

'Ben şarkının sadece melodisini dinlerim, sözler arkadan akar geçer' diyenlerden misin, yoksa gecenin 3'ünde bağıra bağıra söylediğin o efsane dizeleri asla unutmayanlardan mı?👀

Türkçe müziğin dilimize dolanan en ikonik, bazen de 'Yahu bunu kesin şu söylüyordu!' dedirtip ters köşe yapan 10 şarkı sözünü masaya yatırdık. Popun zirvesinden rock klasiklerine, dillerden düşmeyen yeni nesil hitlerden arabesk esintilerine kadar müzik hafızanı fena sınayacak bir test seni bekliyor!🎼🎤🎧🎵🎶

Hazırsan kulaklığını tak, ritmi yakala ve bu sözlerin gerçek sahibini bulmak için teste başla!🚀🕵🏻‍♀️

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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