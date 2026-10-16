Bedelli Askerlikte 28 Gün Kalkıyor mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İddialara Yanıt Verdi

Özellikle çalışan yükümlüler için iş hayatına ciddi bir ara anlamına gelen 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı yönündeki iddialar, 'kışlasız bedelli geliyor mu?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen devam ettiği vurgulandı. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmadığı da ifade edildi.

Merkez, kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesini ve yalnızca ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate almasını istedi.