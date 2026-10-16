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Bedelli Askerlikte 28 Gün Kalkıyor mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İddialara Yanıt Verdi

Bedelli Askerlikte 28 Gün Kalkıyor mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İddialara Yanıt Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 14:44
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Sosyal medyada yeniden yayılan 'bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitim kalkıyor' iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Merkez, bedelli askerliğe ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen devam ettiğini, yetkili makamlarca alınmış yeni bir karar bulunmadığını duyurdu.

[Dezenformasyonla Mücadele Merkezi]

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Bedelli askerlikte 28 gün kalkacak mı sorusu, sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından askerlik çağındaki gençlerin gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Bedelli askerlikte 28 gün kalkacak mı sorusu, sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından askerlik çağındaki gençlerin gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Özellikle çalışan yükümlüler için iş hayatına ciddi bir ara anlamına gelen 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı yönündeki iddialar, 'kışlasız bedelli geliyor mu?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen devam ettiği vurgulandı. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmadığı da ifade edildi.

Merkez, kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesini ve yalnızca ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate almasını istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır.

Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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