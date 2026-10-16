Bedelli Askerlikte 28 Gün Kalkıyor mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İddialara Yanıt Verdi
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Sosyal medyada yeniden yayılan 'bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitim kalkıyor' iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Merkez, bedelli askerliğe ilişkin yasal düzenlemelerin ve uygulama esaslarının aynen devam ettiğini, yetkili makamlarca alınmış yeni bir karar bulunmadığını duyurdu.
[Dezenformasyonla Mücadele Merkezi]
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Bedelli askerlikte 28 gün kalkacak mı sorusu, sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından askerlik çağındaki gençlerin gündeminin ilk sırasına yerleşti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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