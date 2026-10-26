X Kullanıcıları 'Keşke Ben Atsaydım' Dedikleri Tweetleri Paylaştı

X'te bir kullanıcı tek cümlelik bir çağrı yaptı: 'keşke ben atsaydım dediğiniz twit'. Çağrı kısa sürede yanıt buldu. Kullanıcılar, okudukları anda 'bunu ben yazmalıydım' dedirten paylaşımları görsel olarak alıntılamaya başladı. Kimi paylaşım yıllar öncesine ait. Kimi ayrılığın ağırlığını tek cümleye sığdırıyor, kimi ölümü bile espriye çeviriyor. Çağrıyı yapan hesap da kısa süre sonra kendi seçimini paylaştı. Alıntılar ve yanıtlar arasından, hüznü ile mizahı bir arada taşıyan pek çok tweet çıktı.