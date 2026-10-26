article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
X Kullanıcıları 'Keşke Ben Atsaydım' Dedikleri Tweetleri Paylaştı

X Kullanıcıları 'Keşke Ben Atsaydım' Dedikleri Tweetleri Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.10.2026 - 15:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

X'te  bir kullanıcı  tek cümlelik bir çağrı yaptı: 'keşke ben atsaydım dediğiniz twit'. Çağrı kısa sürede yanıt buldu. Kullanıcılar, okudukları anda 'bunu ben yazmalıydım' dedirten paylaşımları görsel olarak alıntılamaya başladı. Kimi paylaşım yıllar öncesine ait. Kimi ayrılığın ağırlığını tek cümleye sığdırıyor, kimi ölümü bile espriye çeviriyor. Çağrıyı yapan hesap da kısa süre sonra kendi seçimini paylaştı. Alıntılar ve yanıtlar arasından, hüznü ile mizahı bir arada taşıyan pek çok tweet çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:

Çağrıyı yapan hesabın kendi seçimi

Çağrıyı yapan hesabın kendi seçimi

Tavuklara Zeki Müren sorusu

Tavuklara Zeki Müren sorusu
twitter.com

Aranan tweet değil, bu hesabın kullanıcı adı

Aranan tweet değil, bu hesabın kullanıcı adı
twitter.com

Evi bulanların arasında duvara yaslanmış biri

Evi bulanların arasında duvara yaslanmış biri
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Morgda uyanıp hâlâ espri düşünen anlatıcı

Morgda uyanıp hâlâ espri düşünen anlatıcı
twitter.com

Yıllar önce yazılıp zamanla ağırlaşan cümle

Yıllar önce yazılıp zamanla ağırlaşan cümle
twitter.com

Fenerbahçe'yi şizofreniyle açıklayan teori

Fenerbahçe'yi şizofreniyle açıklayan teori
twitter.com

Mutluluk için dışarı bakmayı öneren kuyu benzetmesi

Mutluluk için dışarı bakmayı öneren kuyu benzetmesi
twitter.com

Toplumdan utanmayı bırakıp şarkıyı açanlar

Toplumdan utanmayı bırakıp şarkıyı açanlar
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üşüyen çocuk ellerine yazılmış dizeler

Üşüyen çocuk ellerine yazılmış dizeler
twitter.com

Korkarak bırakılan elin yıllar sonraki hesabı

Korkarak bırakılan elin yıllar sonraki hesabı
twitter.com

Dergâhın yerini konforun aldığı çağ

Dergâhın yerini konforun aldığı çağ
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın