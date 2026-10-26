X Kullanıcıları 'Keşke Ben Atsaydım' Dedikleri Tweetleri Paylaştı
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X'te bir kullanıcı tek cümlelik bir çağrı yaptı: 'keşke ben atsaydım dediğiniz twit'. Çağrı kısa sürede yanıt buldu. Kullanıcılar, okudukları anda 'bunu ben yazmalıydım' dedirten paylaşımları görsel olarak alıntılamaya başladı. Kimi paylaşım yıllar öncesine ait. Kimi ayrılığın ağırlığını tek cümleye sığdırıyor, kimi ölümü bile espriye çeviriyor. Çağrıyı yapan hesap da kısa süre sonra kendi seçimini paylaştı. Alıntılar ve yanıtlar arasından, hüznü ile mizahı bir arada taşıyan pek çok tweet çıktı.
İlk paylaşım şöyleydi:
Çağrıyı yapan hesabın kendi seçimi
Tavuklara Zeki Müren sorusu
Aranan tweet değil, bu hesabın kullanıcı adı
Evi bulanların arasında duvara yaslanmış biri
Morgda uyanıp hâlâ espri düşünen anlatıcı
Yıllar önce yazılıp zamanla ağırlaşan cümle
Fenerbahçe'yi şizofreniyle açıklayan teori
Mutluluk için dışarı bakmayı öneren kuyu benzetmesi
Toplumdan utanmayı bırakıp şarkıyı açanlar
Üşüyen çocuk ellerine yazılmış dizeler
Korkarak bırakılan elin yıllar sonraki hesabı
Dergâhın yerini konforun aldığı çağ
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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