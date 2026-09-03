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Twitter'ın Twitter Olduğu Zamanlardan Eski Ama Hala Komik Tweetler

Twitter'ın Twitter Olduğu Zamanlardan Eski Ama Hala Komik Tweetler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.09.2026 - 15:14
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Elon Musk'ın rekor ücretle satın aldığı Twitter, internet tarihinin en etkili mecralarından oldu. Satın alımın ardından logosundaki mavi kuşun sadeleştiği, isminin de X olduğu platform çokça kullanılsa da eski kullanıcılar eski havanın olmadığından şikayetçi. Bu durum da pek çok kişiyi eskilere götürüyor ve artık günümüzde nostaljik kalan paylaşımlar daha çok ilgi görüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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