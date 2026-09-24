Uzak Şehir Oyuncusu Mehmed: Fetihler Sultanı'na Dahil Oldu

Yenilenen kadroda Ayşe Hafsa Sultan karakterinde oyuncu değişikliği yaşandı ve rol İpek Arkan'a geçti. Genç oyuncu, Caner Topçu'nun hayat verdiği Şehzade Bayezid'in eşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Arkan böylece yeni sezonda Bayezid'in hikâyesine ortak olan kadın karakterin yüzü olacak.

1997'de İstanbul'da doğan Arkan, Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Reklam filmleri ve tiyatroyla başladığı oyunculuk yolunda sahne dövüş teknikleri üzerine de eğitim aldı. Emanet, Agarta, Türkan Hanım'ın Konağı ve Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kuruluş Orhan'la dönem dizisi deneyimi de edindi.

Tanınırlığını asıl Uzak Şehir'de Meryem'in kız kardeşi Müjgan rolüyle artıran oyuncu, Boran'la kesişen hikâyesiyle kısa sürede konuşulan karakterlerden biri oldu. Instagram'da yaklaşık 150 bin takipçisi bulunan Arkan, yeni projesiyle yeniden bir dönem yapımına dönüyor. Oyuncunun hangi bölümde ilk kez görüneceği ve Uzak Şehir'deki rolüne devam edip etmeyeceği ise henüz açıklanmadı.