Uzak Şehir Oyuncusu Mehmed: Fetihler Sultanı'na Dahil Oldu
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TRT 1'in iddialı dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, zaman atlamasıyla açtığı yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son transfer, Uzak Şehir'deki Müjgan karakteriyle tanınan genç bir oyuncudan geldi. Dizide oyuncu değişikliğine gidilen kritik bir kadın karakterin yeni sahibi de böylece netleşti. Genç oyuncu, sarayın yeni kuşağını temsil eden bir şehzadenin hayatına ortak olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Mehmed: Fetihler Sultanı, zaman atlamasıyla açılan 4. sezonda kadrosunu baştan aşağı yeniledi.
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Şehzade Bayezid'in eşi Ayşe Hafsa Sultan'ı artık Uzak Şehir'in Müjgan'ı İpek Arkan canlandıracak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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