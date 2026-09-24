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Uzak Şehir Oyuncusu Mehmed: Fetihler Sultanı'na Dahil Oldu

Uzak Şehir Oyuncusu Mehmed: Fetihler Sultanı'na Dahil Oldu

Uzak Şehir Mehmed: Fetihler Sultanı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2026 - 10:17
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TRT 1'in iddialı dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, zaman atlamasıyla açtığı yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son transfer, Uzak Şehir'deki Müjgan karakteriyle tanınan genç bir oyuncudan geldi. Dizide oyuncu değişikliğine gidilen kritik bir kadın karakterin yeni sahibi de böylece netleşti. Genç oyuncu, sarayın yeni kuşağını temsil eden bir şehzadenin hayatına ortak olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Mehmed: Fetihler Sultanı, zaman atlamasıyla açılan 4. sezonda kadrosunu baştan aşağı yeniledi.

Mehmed: Fetihler Sultanı, zaman atlamasıyla açılan 4. sezonda kadrosunu baştan aşağı yeniledi.

Ocak 2024'te TRT 1'de yayın hayatına başlayan Miray Yapım imzalı dizide Fatih Sultan Mehmed'i Serkan Çayoğlu canlandırıyor. İstanbul'un fethiyle açılan hikâye, önceki sezonlarda Fatih'in seferlerine ve saraydaki güç dengelerine odaklanmıştı. Üç sezon boyunca dönemin kritik savaşlarını ve saray entrikalarını ekrana taşıyan yapım, kanalın en iddialı dizileri arasında yer aldı.

Geçen hafta ekrana dönen 4. sezonda zaman atlamasına gidildi ve hikâyenin merkezine Fatih'in şehzadeleri de girdi. Şehzade Bayezid rolüne Caner Topçu getirilirken kadroya Nurettin Sönmez, Uzun Hasan'ı canlandıran Rüzgar Aksoy, Selçukşah Begüm Hatun rolündeki Deniz Barut ve Begüm Birgören de katıldı.

Dizi bu hafta maç yayını nedeniyle alışılmışın dışında 21.45'te ekrana geldi. Son bölümün tekrarı bu akşam yayınlanacak; sezon başladıktan sonra da kadroya yeni isimler eklenmeye devam ediyor.

Şehzade Bayezid'in eşi Ayşe Hafsa Sultan'ı artık Uzak Şehir'in Müjgan'ı İpek Arkan canlandıracak.

Şehzade Bayezid'in eşi Ayşe Hafsa Sultan'ı artık Uzak Şehir'in Müjgan'ı İpek Arkan canlandıracak.

Yenilenen kadroda Ayşe Hafsa Sultan karakterinde oyuncu değişikliği yaşandı ve rol İpek Arkan'a geçti. Genç oyuncu, Caner Topçu'nun hayat verdiği Şehzade Bayezid'in eşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Arkan böylece yeni sezonda Bayezid'in hikâyesine ortak olan kadın karakterin yüzü olacak.

1997'de İstanbul'da doğan Arkan, Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Reklam filmleri ve tiyatroyla başladığı oyunculuk yolunda sahne dövüş teknikleri üzerine de eğitim aldı. Emanet, Agarta, Türkan Hanım'ın Konağı ve Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kuruluş Orhan'la dönem dizisi deneyimi de edindi.

Tanınırlığını asıl Uzak Şehir'de Meryem'in kız kardeşi Müjgan rolüyle artıran oyuncu, Boran'la kesişen hikâyesiyle kısa sürede konuşulan karakterlerden biri oldu. Instagram'da yaklaşık 150 bin takipçisi bulunan Arkan, yeni projesiyle yeniden bir dönem yapımına dönüyor. Oyuncunun hangi bölümde ilk kez görüneceği ve Uzak Şehir'deki rolüne devam edip etmeyeceği ise henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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