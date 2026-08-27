Survivor Şampiyonu, Mehmed: Fetihler Sultanı'na Dahil Oldu
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda 4. sezon hazırlıkları hızlandı. Uzun soluklu yapımlardan biri olan diziye yeni sezon öncesi birbirinden ünlü isimler dahil oldu. Şu ana dek 9 oyuncunun dahil olduğunun açıklandığı Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna Survivor şampiyonu da katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Mehmed: Fetihler Sultanı 4. sezon hazırlıklarını hızlandırdı.
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TRT 1'in sevilen dizisine yeni sezon öncesi 9 ünlü isim dahil olmuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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