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Survivor Şampiyonu, Mehmed: Fetihler Sultanı'na Dahil Oldu

Survivor Şampiyonu, Mehmed: Fetihler Sultanı'na Dahil Oldu

Mehmed: Fetihler Sultanı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.08.2026 - 10:49
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda 4. sezon hazırlıkları hızlandı. Uzun soluklu yapımlardan biri olan diziye yeni sezon öncesi birbirinden ünlü isimler dahil oldu. Şu ana dek 9 oyuncunun dahil olduğunun açıklandığı Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna Survivor şampiyonu da katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Mehmed: Fetihler Sultanı 4. sezon hazırlıklarını hızlandırdı.

Mehmed: Fetihler Sultanı 4. sezon hazırlıklarını hızlandırdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını, Osmanlı'nın yükseliş dönemini ve fetihlerini konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı TRT 1'in uzun soluklu tarihi yapımlarından biri. Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed'i canlandırdığı dizide Çandarlı Halil Paşa'ya Selim Bayraktar, Malkoçoğlu Bali Bey'a Kenan Çoban ve İshak Paşa'ya Ertuğrul Postoğlu gibi isimler hayat veriyor.

TRT 1'in sevilen dizisine yeni sezon öncesi 9 ünlü isim dahil olmuştu.

TRT 1'in sevilen dizisine yeni sezon öncesi 9 ünlü isim dahil olmuştu.

Diziye dahil olan oyunculardan Rüzgar Aksoy Uzun Hasan'ı, Öznur Serçeler Destina Hatun'u, Deniz Barut Selçukşah Begüm Hatun'u, Hasan Denizyaran Uğurlu'yu, Diyar Okuyucu Mirza Maksud'u, Kürşat Alnıaçık Münşi Tahrânî'yi, Caner Topçu Şehzade Bayezid / II. Bayezid'i, Begüm Birgören Gülşah Hatun'u, Ali Düşenkalkar Rum Mehmed Paşa'yı, Burcu Kirman Nurbanu'yu canlandıracak. Noyan Uzer'in Mesih karakterine hayat vereceği diziye bir de Survivor şampiyonu dahil oldu.

2013 yılında Survivor şampiyonu olan ve 19 Ağustos'ta Pırıl Atasev ile dünyaevine giren Hilmi Cem İntepe Mehmed: Fetihler Sultanı'nda vezir ve beylerbeyi görevlerinde bulunmuş Rum asıllı Osmanlı komutanı ve devlet adamı “Has Murad Paşa” rolünü canlandıracak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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