Başrolleri Değişen Gönül Dağı'nın 7. Sezon Yayın Tarihi Erkene Alındı
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TRT 1'in 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizisi Gönül Dağı kadro değişiklikleriyle gündemden düşmüyor. Başrol ayrılığı yaşanan diziye 3 yeni başrol oyuncusu dahil olmuş ve genç oyunculardan ilk set fotoğrafı gelmişti. Gönül Dağı'nın yeni sezon çekimleri hız kazanırken sevilen dizinin yeni sezon yayın tarihi erkene alındı.
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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken yeni sezon öncesindeki değişikliklerle gündemden düşmüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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