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Başrolleri Değişen Gönül Dağı'nın 7. Sezon Yayın Tarihi Erkene Alındı

Başrolleri Değişen Gönül Dağı'nın 7. Sezon Yayın Tarihi Erkene Alındı

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.08.2026 - 10:18
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TRT 1'in 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizisi Gönül Dağı kadro değişiklikleriyle gündemden düşmüyor. Başrol ayrılığı yaşanan diziye 3 yeni başrol oyuncusu dahil olmuş ve genç oyunculardan ilk set fotoğrafı gelmişti. Gönül Dağı'nın yeni sezon çekimleri hız kazanırken sevilen dizinin yeni sezon yayın tarihi erkene alındı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken yeni sezon öncesindeki değişikliklerle gündemden düşmüyor.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken yeni sezon öncesindeki değişikliklerle gündemden düşmüyor.

Gönül Dağı'nda 6 sezondur Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk'ün vedasının ardından yeni dönemde genç kuşak hikayenin merkezine taşınacak. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide Taner'in oğlu Ali'yi Yağız Kılınç, Veysel'in oğlu Yusuf'u Berke Acar, Ramazan'ın oğlu Ramazan Mete'yi ise Kerem Alp Kabul canlandırırken üç genç oyuncunun yeni sezon çekimlerinden gelen ilk set fotoğrafı da geçtiğimiz gün paylaşıldı.

Yeni sezon çekimleri devam ederken Gönül Dağı'nın ekranlara dönüş tarihi de değişti. Dizinin 7. sezonunun daha önce 12 Eylül Cumartesi günü başlaması planlanıyordu. Son kararla beraber yayın takvimi bir hafta öne çekildi. Gönül Dağı'nın 7. sezonu 5 Eylül Cumartesi akşamı TRT 1'de başlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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