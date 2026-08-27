Kadrosu Tamamen Değişen Kızılcık Şerbeti'nin Afişinde Yer Alacak 9 İsim Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki peş peşe ayrılıkların ardından dizi kadrosu tamamen yenilenmiş oldu. Pek çok başrolün bulunduğu dizinin 4. sezon afişinde 14 oyuncunun yer alması tepki çekerken 5. sezon afişinde kimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Kızılcık Şerbeti'nin afişinde bu kez 9 oyuncu bulunurken afişte yer alacak isimler açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ana kadrodan ciddi ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon hazırlıkları başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afiş çekimleri başlıyor. Afişte 9 oyuncu yer alacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın