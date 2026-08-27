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Kadrosu Tamamen Değişen Kızılcık Şerbeti'nin Afişinde Yer Alacak 9 İsim Ortaya Çıktı

Kadrosu Tamamen Değişen Kızılcık Şerbeti'nin Afişinde Yer Alacak 9 İsim Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.08.2026 - 09:04
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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki peş peşe ayrılıkların ardından dizi kadrosu tamamen yenilenmiş oldu. Pek çok başrolün bulunduğu dizinin 4. sezon afişinde 14 oyuncunun yer alması tepki çekerken 5. sezon afişinde kimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Kızılcık Şerbeti'nin afişinde bu kez 9 oyuncu bulunurken afişte yer alacak isimler açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ana kadrodan ciddi ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon hazırlıkları başladı.

Ana kadrodan ciddi ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon hazırlıkları başladı.

Feyza Civelek ve Ceren Karakoç'un da kadrodan çıkarılmasıyla Kızılcık Şerbeti'nin ana kadrosundan yalnızca Evrim Alasya ve Barış Kılıç kaldı. Kadrosu baştan aşağı yenilenen Şerbo'nun yeni sezonu farklı oyuncular rol alacağı için merak edilirken bir diğer merak edilen konu dizinin klasikleşen afişi oldu. İlk sezon afişinde yalnızca 5 oyuncu yer alırken bu rakam her sezonda artmış ve 4. sezonda 14 oyuncuyla arşa çıkmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin 14 oyunculuk afişi tepki çekerken 5. sezon afişinde kaç oyuncunun yer alacağı sonunda netleşti.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afiş çekimleri başlıyor. Afişte 9 oyuncu yer alacak.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afiş çekimleri başlıyor. Afişte 9 oyuncu yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişinde yer alacak isimler  Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Borak, Erkan Avcı, Seray Kaya, Emre Dinler, Servet Pandur ve Murat Aygen olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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