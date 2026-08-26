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Oktay Kaynarca'nın Dizisi Taşacak Bu Deniz'le mi Rakip? ATV'nin Yeni Sezon Yayın Takvimi Belli Oldu!

Oktay Kaynarca'nın Dizisi Taşacak Bu Deniz'le mi Rakip? ATV'nin Yeni Sezon Yayın Takvimi Belli Oldu!

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.08.2026 - 16:44
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Yeni sezon öncesinde ATV'nin haftalık yayın takvimi büyük ölçüde şekillendi. Altı Üstü İstanbul'dan Aşk ve Taht'a, Güneşin Doğduğu Yer'den Mercan Köşk'e kadar yapımların günleri belli olurken haftanın yalnızca bir akşamı boş kaldı. Bu tablo gözleri Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Hamal'a çevirdi.

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Yeni yayın dönemine sayılı günler kala kanalların haftalık dizi takvimleri de şekillenmeye başladı.

Yeni yayın dönemine sayılı günler kala kanalların haftalık dizi takvimleri de şekillenmeye başladı.

Yeni sezona şu an için 6 yapımla girmeye hazırlanan ATV'nin pazartesiden pazara yayın planı büyük ölçüde belli oldu. Takvimde yalnızca bir akşamın boş kalması ise dikkatleri Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Hamal'a çevirdi. 

ATV'nin Yeni Sezon Yayın Takvimi

  • Pazartesi: Altı Üstü İstanbul

  • Salı: A.B.İ.

  • Çarşamba: Aşk ve Taht

  • Perşembe: Güneşin Doğduğu Yer

  • Cuma: ?

  • Cumartesi: Mercan Köşk

  • Pazar: Kim Milyoner Olmak İster?

ATV'nin yeni sezon yayın takviminde yalnızca cuma akşamının boş kalmasıyla Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in iddialı dizisi Hamal'ın Taşacak Bu Deniz'e rakip olma ihtimali doğdu.

Yeni diziler, 2 sezondur reyting rekorları kıran Uzak Şehir'i tahtından eden Taşacak Bu Deniz'den köşe bucak kaçıyor.

Yeni diziler, 2 sezondur reyting rekorları kıran Uzak Şehir'i tahtından eden Taşacak Bu Deniz'den köşe bucak kaçıyor.

ATV'nin mevcut yayın takviminde başka bir değişiklik yaşanmaması halinde Hamal için cuma akşamı güçlü seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak cuma akşamı yeni sezonun en zorlu reyting mücadelelerinden birine sahne olacak. Aynı gün geçtiğimiz sezonun reyting rekortmenlerinden Taşacak Bu Deniz ile 5. sezonuyla dönecek Kızılcık Şerbeti de ekranda olacak. Hamal'ın cuma gününe yerleştirilmesi halinde Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi daha ilk bölümünden iki güçlü rakiple reyting mücadelesine girebilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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