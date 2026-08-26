Oktay Kaynarca'nın Dizisi Taşacak Bu Deniz'le mi Rakip? ATV'nin Yeni Sezon Yayın Takvimi Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni yayın dönemine sayılı günler kala kanalların haftalık dizi takvimleri de şekillenmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni diziler, 2 sezondur reyting rekorları kıran Uzak Şehir'i tahtından eden Taşacak Bu Deniz'den köşe bucak kaçıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın