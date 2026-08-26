Liderliğe Geri Döndü! 17-23 Ağustos Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

ATV'de Altı Üstü İstanbul, Kanal D'de Daha 17, Star TV'de Doğanın Kanunu ve Show TV'de Muhtemel Aşk'ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği yaz sezonunda haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. 17-23 Ağustos haftasında en çok reyting alan dizi 3 kategoride de aynı oldu. Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, geçtiğimiz hafta zirveyi Altı Üstü İstanbul'a kaptırmıştı. Sevilen dizi TOTAL, AB ve ABC1'de yine birinci oldu.