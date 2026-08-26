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Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta İçin Sanayiye Girdi! Kadın Tamircilerle Bir Araya Geldi

Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta İçin Sanayiye Girdi! Kadın Tamircilerle Bir Araya Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.08.2026 - 14:25
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Yeni dizisi Ömür Usta'da tamircilik yaparak hayatını kazanan Ömür'ü canlandıracak Nurgül Yeşilçay, bu kez rolünün gerçek hayattaki karşılıklarıyla buluştu. Ünlü oyuncu; otomobil ve tır tamirciliğinden PPF kaplamaya kadar farklı alanlarda çalışan üç kadın ustayla bir araya gelerek hikayelerini dinledi.

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NOW dizisi Ömür Usta'da geçimini tamircilik yaparak sağlayan Ömür karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, rolünün gerçek hayattaki karşılıklarıyla bir araya geldi.

NOW dizisi Ömür Usta'da geçimini tamircilik yaparak sağlayan Ömür karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, rolünün gerçek hayattaki karşılıklarıyla bir araya geldi.

Ömür Usta dizisinin başrolü Nurgül Yeşilçay,  otomotiv sektöründe çalışan üç kadın ustayla buluşarak onların meslek hikayelerini dinledi. Çekimler kapsamında Nurgül Yeşilçay; Haramidere Oto Sanayi'de oto tamirciliği yapan Nuray Yücebudak, tır ve binek araç tamircisi Amine İnci ve PPF kaplama ustası Buse Çağlar ile bir araya geldi. Otomotiv sektöründe çoğunlukla erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda çalışan üç kadın, mesleklerini neden seçtiklerinden iş hayatında karşılaştıkları zorluklara kadar yaşadıklarını anlattı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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