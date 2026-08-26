Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta İçin Sanayiye Girdi! Kadın Tamircilerle Bir Araya Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni dizisi Ömür Usta'da tamircilik yaparak hayatını kazanan Ömür'ü canlandıracak Nurgül Yeşilçay, bu kez rolünün gerçek hayattaki karşılıklarıyla buluştu. Ünlü oyuncu; otomobil ve tır tamirciliğinden PPF kaplamaya kadar farklı alanlarda çalışan üç kadın ustayla bir araya gelerek hikayelerini dinledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW dizisi Ömür Usta'da geçimini tamircilik yaparak sağlayan Ömür karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, rolünün gerçek hayattaki karşılıklarıyla bir araya geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın