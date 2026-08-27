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Nursema Ölmüştü! "Nilay" Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki Sonu Ortaya Çıktı

Nursema Ölmüştü! "Nilay" Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki Sonu Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.08.2026 - 08:32
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Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, ani bir kararla dizi kadrosundan çıkarıldı. Eski rol arkadaşı Doğukan Güngör'ün kaderini yaşayan Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasıyla dizideki akıbeti merak ediliyordu. Feyza Civelek diziye veda ederken Nilay'ın dizideki sonu merak ediliyordu. Nilay karakterinin dizideki sonu ortaya çıktı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Şoke eden ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'ne Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in veda etmesi herkesi şaşırttı.

Şoke eden ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'ne Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in veda etmesi herkesi şaşırttı.

4 sezondur Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizi kadrosuna veda etmek durumunda kaldı. Feyza Civelek'in ardından ani bir kararla Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç'un da ayrılığı açıklanırken Nursema karakterinin diziye ölerek veda edeceği duyurulmuştu.

Nursema'ya ölüm senaryosu yazılırken Nilay'ın dizideki akıbeti merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Nilay'a Kızılcık Şerbeti'nde neler olacağını açıkladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti 6 aylık zaman atlamasıyla başlayacak ve ilk sahnede Nursema, İlhami ve Nilay'ın mezar taşı görünecek. Yani Nilay karakteri de Kızılcık Şerbeti'ne ölerek veda etmiş olacak. Nilay için nasıl bir ölüm senaryosu yazıldığı ise henüz açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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