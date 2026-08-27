Nursema Ölmüştü! "Nilay" Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki Sonu Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, ani bir kararla dizi kadrosundan çıkarıldı. Eski rol arkadaşı Doğukan Güngör'ün kaderini yaşayan Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasıyla dizideki akıbeti merak ediliyordu. Feyza Civelek diziye veda ederken Nilay'ın dizideki sonu merak ediliyordu. Nilay karakterinin dizideki sonu ortaya çıktı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şoke eden ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'ne Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in veda etmesi herkesi şaşırttı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın