Güller ve Günahlar'a Sürpriz Transfer! Murat Yıldırım'la Teşkilat'tan Sonra Aynı Dizide Buluşacak
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Güller ve Günahlar'ın ikinci sezon çekimleri başlarken kadroya sürpriz bir transfer yapıldı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı diziye katılan yeni isim, Murat Yıldırım'la daha önce Teşkilat'ta kamera karşısına çıkmıştı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i buluşturan dizisi Güller ve Günahlar, ikinci sezon için sete çıktı.
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Teşkilat ve Sahtekarlar'da rol alan oyuncu Ebru Şam, Güller ve Günahlar'a dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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