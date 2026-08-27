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Güller ve Günahlar'a Sürpriz Transfer! Murat Yıldırım'la Teşkilat'tan Sonra Aynı Dizide Buluşacak

Güller ve Günahlar'a Sürpriz Transfer! Murat Yıldırım'la Teşkilat'tan Sonra Aynı Dizide Buluşacak

Teşkilat Güller ve Günahlar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.08.2026 - 09:40
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Güller ve Günahlar'ın ikinci sezon çekimleri başlarken kadroya sürpriz bir transfer yapıldı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı diziye katılan yeni isim, Murat Yıldırım'la daha önce Teşkilat'ta kamera karşısına çıkmıştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i buluşturan dizisi Güller ve Günahlar, ikinci sezon için sete çıktı.

Kanal D'nin Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i buluşturan dizisi Güller ve Günahlar, ikinci sezon için sete çıktı.

12 Eylül'de yeni sezonunu açacak dizinin kadrosuna yeni karakterler dahil olurken sürpriz bir transfer gerçekleşti. Bir dönem Murat Yıldırım'ın da rol aldığı Teşkilat dizisi oyuncusu, Güller ve Günahlar kadrosunda yer alacak.

Teşkilat ve Sahtekarlar'da rol alan oyuncu Ebru Şam, Güller ve Günahlar'a dahil oldu.

Teşkilat ve Sahtekarlar'da rol alan oyuncu Ebru Şam, Güller ve Günahlar'a dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Güller ve Günahlar'ın kadrosuna Ebru Şam katıldı. Geçtiğimiz sezon Sahtekarlar dizisinde savcı karakteriyle seyirci karşısına çıkan Şam'ın Güller ve Günahlar'daki rolü de belli oldu. Ebru Şam, yeni sezonda avukat Sonay karakterine hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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