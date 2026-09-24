Ünlü Sunucuyu Korkutan Haber: Oğlunun Eğitimi İçin Dubai'yi Tercih Eden Ece Erken Hastaneye Koştu!
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Ünlü sunucu Ece Erken oğlunun okulda yaşadığı bir olay nedeniyle sabahın erken saatlerinde hastaneye koştu. Yaşanan gelişme kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Ekranların tanıdık yüzlerinden ünlü sunucu Ece Erken, oğlunun okulda yaşadığı talihsiz bir olay nedeniyle güne hiç beklemediği bir haberle uyandı.
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Yaşanan korkunun ardından gelen paylaşım takipçilerinin içini rahatlattı.
Geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla da gündeme gelmişti: Oğlunun eğitimi için yurt dışına yerleşecek.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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