Ünlü Sunucuyu Korkutan Haber: Oğlunun Eğitimi İçin Dubai'yi Tercih Eden Ece Erken Hastaneye Koştu!

Endişeli bekleyişin ardından ünlü sunucudan içleri rahatlatan bir paylaşım daha geldi. Oğlu ile birlikte kahvaltı yaptığı anları paylaşan ünlü isim, fotoğrafın üzerine 'İyiyiz' notunu düşürerek nazar boncuğu emojisi kullandı. Böylece takipçilerine oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuş oldu.