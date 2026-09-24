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Ünlü Sunucuyu Korkutan Haber: Oğlunun Eğitimi İçin Dubai'yi Tercih Eden Ece Erken Hastaneye Koştu!

Ünlü Sunucuyu Korkutan Haber: Oğlunun Eğitimi İçin Dubai'yi Tercih Eden Ece Erken Hastaneye Koştu!

Dubai Hastane
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 10:53
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Ünlü sunucu Ece Erken oğlunun okulda yaşadığı bir olay nedeniyle sabahın erken saatlerinde hastaneye koştu. Yaşanan gelişme kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Ekranların tanıdık yüzlerinden ünlü sunucu Ece Erken, oğlunun okulda yaşadığı talihsiz bir olay nedeniyle güne hiç beklemediği bir haberle uyandı.

Ekranların tanıdık yüzlerinden ünlü sunucu Ece Erken, oğlunun okulda yaşadığı talihsiz bir olay nedeniyle güne hiç beklemediği bir haberle uyandı.

Sabah saatlerinde oğlunu okula bıraktıktan sonra spor yapmaya hazırlanan ünlü isim, aldığı haber üzerine soluğu hastanede aldı.

Hastaneden bir fotoğraf paylaşan ünlü sunucu, yaşananları takipçilerine kısa ve dikkat çekici bir ifadeyle duyurdu: 'Spora niyet hastaneye kısmet. Eymen arkadaşından boynuna uçan tekme yemiş.' Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı, birçok takipçisi geçmiş olsun mesajları gönderdi.

Yaşanan korkunun ardından gelen paylaşım takipçilerinin içini rahatlattı.

Yaşanan korkunun ardından gelen paylaşım takipçilerinin içini rahatlattı.

Endişeli bekleyişin ardından ünlü sunucudan içleri rahatlatan bir paylaşım daha geldi. Oğlu ile birlikte kahvaltı yaptığı anları paylaşan ünlü isim, fotoğrafın üzerine 'İyiyiz' notunu düşürerek nazar boncuğu emojisi kullandı. Böylece takipçilerine oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuş oldu.

Geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla da gündeme gelmişti: Oğlunun eğitimi için yurt dışına yerleşecek.

Geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla da gündeme gelmişti: Oğlunun eğitimi için yurt dışına yerleşecek.

Yaşanan bu olaydan önce geçtiğimiz günlerde oğlunun eğitimi nedeniyle Dubai'ye yerleşme kararı aldığını açıklayan ünlü sunucu, yeni yaşam düzenini oğlunun eğitimi, sosyal çevresi ve geleceği göz önünde bulundurarak kuracağını belirtmişti. Bu kararıyla da kısa sürede magazin gündeminde konuşulan isim, ailecek yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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