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Meryem Uzerli'nin Verdiği Güvenden Yalnız Yaşayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Meryem Uzerli'nin Verdiği Güvenden Yalnız Yaşayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.09.2026 - 15:00
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bu Perşembe kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Bakalım bugün en çok neler paylaşılmış?

Bakalım bugün en çok neler paylaşılmış?
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Sabrın bedeli bu mu?

Sabrın bedeli bu mu?
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Amme hizmeti yapıyor.

Amme hizmeti yapıyor.
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Devam edelim.

Devam edelim.

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Biraz da kelime mizahı...

Biraz da kelime mizahı...
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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