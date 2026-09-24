article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yüzüklerin Efendisi'nin Sevilen Karakteri Shire'a Geri Döndü: Gollum'un Avı'nın Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Yüzüklerin Efendisi'nin Sevilen Karakteri Shire'a Geri Döndü: Gollum'un Avı'nın Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Sinema Yüzüklerin Efendisi
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
24.09.2026 - 10:27 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 10:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Peter Jackson'ın efsane üçlemesinin ardından Orta Dünya'ya yeniden dönülüyor. Warner Bros., Andy Serkis'in yönettiği Yüzüklerin Efendisi: Gollum'un Avı'ndan ilk resmi kareleri Hobbit Günü'ne özel olarak paylaştı. Karelerden biri, serinin en sevilen karakterlerinden birini yeniden Shire'da gösteriyor. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi de 17 Aralık 2027 olarak belli oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüzüklerin Efendisi serisi, Peter Jackson'ın 2001'de başlattığı ve 17 Oscar kazanan üçlemeyle efsaneleşti.

Yüzüklerin Efendisi serisi, Peter Jackson'ın 2001'de başlattığı ve 17 Oscar kazanan üçlemeyle efsaneleşti.

Yüzüklerin Efendisi, J.R.R. Tolkien'in romanlarından uyarlanan ve Peter Jackson'ın yönettiği üçlemeyle sinema tarihine geçti. 2001'de Yüzük Kardeşliği ile başlayan seri, 2002'de İki Kule ve 2003'te Kralın Dönüşü ile tamamlandı. Üçleme toplamda 17 Oscar kazanırken Kralın Dönüşü, En İyi Film dahil aldığı 11 ödülle Ben-Hur ve Titanik'in rekoruna ortak oldu. Jackson, 2012-2014 arasında Hobbit üçlemesiyle Orta Dünya'ya geri döndü.

Serinin yeni sinema ayağı, Warner Bros. Discovery'nin Şubat 2023'te yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri için anlaşma imzaladığını duyurmasıyla başladı. Mayıs 2024'te açıklanan Gollum'un Avı önce 2026'ya planlandı, ancak tarih bir yıl ileri kaydırıldı. Hikâye, Hobbit ile Yüzük Kardeşliği arasındaki yıllarda geçiyor ve Gandalf'ın Aragorn'u Gollum'u bulması için yola çıkarmasını Gollum'un gözünden anlatıyor.

İki Kule'den bu yana karaktere hareket yakalama teknolojisiyle hayat veren Andy Serkis, kamera arkasına geçmenin yanı sıra Gollum rolünü de yeniden üstleniyor. Senaryoyu üçlemenin yazarları Fran Walsh ve Philippa Boyens, Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou ile birlikte yazdı; Peter Jackson ise yapımcı olarak projede yer alıyor.

Elijah Wood, Frodo olarak Bag End'in tanıdık yeşil kapısının önünde yeniden görüntülendi.

Elijah Wood, Frodo olarak Bag End'in tanıdık yeşil kapısının önünde yeniden görüntülendi.

Hobbit Günü olarak kutlanan 22 Eylül'de yayınlanan kareler, çekimlerin sürdüğü Yeni Zelanda'daki setten geldi. Frodo'nun yer aldığı fotoğrafta Elijah Wood, kahverengi kıyafeti ve elindeki bastonuyla Bag End'in yuvarlak kapısını açarken arkadan görülüyor.

Film, Bilbo'nun 111. yaş gününden sonrasını anlattığı için Frodo'nun hikâyede çoğunlukla Shire'da kalacağı belirtiliyor. Karelerde oyuncunun yüzü görünmüyor. Yabancı basındaki haberlere göre Wood'u ilk üçlemedeki görünümüne döndürecek dijital gençleştirme çalışması çekimlerden sonra yapılacak.

Wood daha önce rolünün 'nispeten küçük' olduğunu, projeyi ise eski ekiple bir 'aile buluşması' gibi gördüğünü söylemişti. Paylaşılan diğer karelerde Shire'daki hobbitler, balkabağı hasadı ve sonbahar manzaraları öne çıktı.

Jamie Dornan'ın Aragorn olduğu filmin kadrosunda Ian McKellen ve Kate Winslet de yer alıyor.

Jamie Dornan'ın Aragorn olduğu filmin kadrosunda Ian McKellen ve Kate Winslet de yer alıyor.

Gollum'un Avı'nın kadrosunda tanıdık yüzlerle yeni isimler bir arada. Ian McKellen yeniden Gandalf, Lee Pace yeniden Thranduil olurken Viggo Mortensen'in canlandırdığı Aragorn'u bu kez Jamie Dornan oynuyor.

Kate Winslet Marigol, Anya Taylor-Joy ise Seren adlı bir elf karakterine hayat veriyor. Leo Woodall da Dúnedain korucusu Halvard rolünde kadroda. Temmuz 2026'da Wellington'da başlayan çekimlerin sonbahar boyunca sürmesi bekleniyor. Film, 17 Aralık 2027'de vizyona girecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın