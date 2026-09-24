Yüzüklerin Efendisi'nin Sevilen Karakteri Shire'a Geri Döndü: Gollum'un Avı'nın Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Yüzüklerin Efendisi, J.R.R. Tolkien'in romanlarından uyarlanan ve Peter Jackson'ın yönettiği üçlemeyle sinema tarihine geçti. 2001'de Yüzük Kardeşliği ile başlayan seri, 2002'de İki Kule ve 2003'te Kralın Dönüşü ile tamamlandı. Üçleme toplamda 17 Oscar kazanırken Kralın Dönüşü, En İyi Film dahil aldığı 11 ödülle Ben-Hur ve Titanik'in rekoruna ortak oldu. Jackson, 2012-2014 arasında Hobbit üçlemesiyle Orta Dünya'ya geri döndü.

Serinin yeni sinema ayağı, Warner Bros. Discovery'nin Şubat 2023'te yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri için anlaşma imzaladığını duyurmasıyla başladı. Mayıs 2024'te açıklanan Gollum'un Avı önce 2026'ya planlandı, ancak tarih bir yıl ileri kaydırıldı. Hikâye, Hobbit ile Yüzük Kardeşliği arasındaki yıllarda geçiyor ve Gandalf'ın Aragorn'u Gollum'u bulması için yola çıkarmasını Gollum'un gözünden anlatıyor.

İki Kule'den bu yana karaktere hareket yakalama teknolojisiyle hayat veren Andy Serkis, kamera arkasına geçmenin yanı sıra Gollum rolünü de yeniden üstleniyor. Senaryoyu üçlemenin yazarları Fran Walsh ve Philippa Boyens, Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou ile birlikte yazdı; Peter Jackson ise yapımcı olarak projede yer alıyor.