Yüzüklerin Efendisi'nin Sevilen Karakteri Shire'a Geri Döndü: Gollum'un Avı'nın Vizyon Tarihi Belli Oldu!
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Peter Jackson'ın efsane üçlemesinin ardından Orta Dünya'ya yeniden dönülüyor. Warner Bros., Andy Serkis'in yönettiği Yüzüklerin Efendisi: Gollum'un Avı'ndan ilk resmi kareleri Hobbit Günü'ne özel olarak paylaştı. Karelerden biri, serinin en sevilen karakterlerinden birini yeniden Shire'da gösteriyor. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi de 17 Aralık 2027 olarak belli oldu.
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Yüzüklerin Efendisi serisi, Peter Jackson'ın 2001'de başlattığı ve 17 Oscar kazanan üçlemeyle efsaneleşti.
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Elijah Wood, Frodo olarak Bag End'in tanıdık yeşil kapısının önünde yeniden görüntülendi.
Jamie Dornan'ın Aragorn olduğu filmin kadrosunda Ian McKellen ve Kate Winslet de yer alıyor.
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