Tom Cruise Yeni Filmi Digger Öncesi Set Arkadaşlarından Beklentisini Açıkladı: Söylentiler Doğru Çıktı
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Hollywood'un en çalışkan isimlerinden Tom Cruise, nadiren verdiği yüz yüze röportajlardan birinde set arkadaşlarından ne beklediğine dair merak edilen soruları yanıtladı. Alejandro Iñárritu'nun yönettiği kara komedi Digger'ın galası yaklaşırken GQ'ya konuşan 64 yaşındaki oyuncu, kendisiyle ilgili dolaşan söylentilere de değindi. Cruise'un cümleleri, disiplinli çalışma tarzıyla tanınan yıldızın set kurallarını bir kez daha gündeme getirdi.
Kaynak: Independent Türkçe
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Tom Cruise, dört kez Oscar adayı oldu ve geçen yıl onursal Akademi Ödülü'nü kazandı.
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Cruise, Digger'ın galası öncesi verdiği GQ röportajında set arkadaşlarından beklentisini açıkça itiraf ediyor.
Cruise, gelecek ay vizyona girecek Digger'ın ardından Top Gun 3'te yeniden Maverick oluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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