Tom Cruise Yeni Filmi Digger Öncesi Set Arkadaşlarından Beklentisini Açıkladı: Söylentiler Doğru Çıktı

1962 doğumlu Tom Cruise, kariyeri boyunca Yağmur Adam, Doğum Günü Dört Temmuz ve Yeni Bir Başlangıç gibi yapımlarla Hollywood'un en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Bu performanslarıyla dört kez Oscar adayı gösterilen oyuncu, ödülü hiç kazanamasa da geçen yıl sinemaya katkıları nedeniyle onursal Akademi Ödülü'ne layık görüldü.

Genç yaşlarından beri 'çok disiplinli' olduğu söylenen Cruise, bu yorumla ilgili kendisiyle dalga geçebildiğini ama ilgi duyduğu her konuyu sonuna kadar öğrenmek istediğini anlatıyor. Sette olmadığı zamanlarda dahi bir sonraki projesine hazırlandığını belirten oyuncu, filmlerin yalnızca kamera arkasında başlamadığını söylüyor.