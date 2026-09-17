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Tom Cruise Yeni Filmi Digger Öncesi Set Arkadaşlarından Beklentisini Açıkladı: Söylentiler Doğru Çıktı

Tom Cruise Yeni Filmi Digger Öncesi Set Arkadaşlarından Beklentisini Açıkladı: Söylentiler Doğru Çıktı

Sinema Oscar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2026 - 12:26 Son Güncelleme: 17.09.2026 - 12:29
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Hollywood'un en çalışkan isimlerinden Tom Cruise, nadiren verdiği yüz yüze röportajlardan birinde set arkadaşlarından ne beklediğine dair merak edilen soruları yanıtladı. Alejandro Iñárritu'nun yönettiği kara komedi Digger'ın galası yaklaşırken GQ'ya konuşan 64 yaşındaki oyuncu, kendisiyle ilgili dolaşan söylentilere de değindi. Cruise'un cümleleri, disiplinli çalışma tarzıyla tanınan yıldızın set kurallarını bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: Independent Türkçe

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tom Cruise, dört kez Oscar adayı oldu ve geçen yıl onursal Akademi Ödülü'nü kazandı.

Tom Cruise, dört kez Oscar adayı oldu ve geçen yıl onursal Akademi Ödülü'nü kazandı.

1962 doğumlu Tom Cruise, kariyeri boyunca Yağmur Adam, Doğum Günü Dört Temmuz ve Yeni Bir Başlangıç gibi yapımlarla Hollywood'un en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Bu performanslarıyla dört kez Oscar adayı gösterilen oyuncu, ödülü hiç kazanamasa da geçen yıl sinemaya katkıları nedeniyle onursal Akademi Ödülü'ne layık görüldü.

Genç yaşlarından beri 'çok disiplinli' olduğu söylenen Cruise, bu yorumla ilgili kendisiyle dalga geçebildiğini ama ilgi duyduğu her konuyu sonuna kadar öğrenmek istediğini anlatıyor. Sette olmadığı zamanlarda dahi bir sonraki projesine hazırlandığını belirten oyuncu, filmlerin yalnızca kamera arkasında başlamadığını söylüyor.

Cruise, Digger'ın galası öncesi verdiği GQ röportajında set arkadaşlarından beklentisini açıkça itiraf ediyor.

Cruise, Digger'ın galası öncesi verdiği GQ röportajında set arkadaşlarından beklentisini açıkça itiraf ediyor.

Alejandro Iñárritu'nun yönettiği kara komedi Digger'ın vizyona girmesine kısa bir süre kala GQ'ya konuşan Cruise, iş ahlakına dair düşüncelerini paylaştı: 'Sıkı çalışırım ve benimle çalışanlar bunu bilir. Beklentilerim yüksektir ve bunu açık açık söylerim: Söylentiler doğru, peki siz bunu istiyor musunuz?'

Gerçekten böyle konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise 'Evet, durum aynen öyle. Sizden önce burada olacağım, nasıl bir deneyim istiyorsunuz diye soruyorum ve çok açıksözlüyüm' yanıtını verdi.

Cruise filmde, dünyayı tehlikeye attıktan sonra insanlığı kurtarmakla görevlendirilen petrol kralı Digger Rockwell'i canlandırıyor; kadroda Riz Ahmed, John Goodman ve Sandra Hüller de yer alıyor.

Cruise, gelecek ay vizyona girecek Digger'ın ardından Top Gun 3'te yeniden Maverick oluyor.

Cruise, gelecek ay vizyona girecek Digger'ın ardından Top Gun 3'te yeniden Maverick oluyor.

Digger'daki protezli görünümüyle hayranlarını şaşırtan Cruise'un bu sıra dışı rolle Oscar kazanabileceği yorumları da yapılıyor.

Öte yandan oyuncunun, 1986 yapımı Top Gun'ın üçüncü filminde Pete 'Maverick' Mitchell karakterine geri döneceği önceki aylarda doğrulanmıştı. Cruise bu role en son 2022'de Top Gun: Maverick ile dönmüş ve yapım, kariyerinin en yüksek gişe hasılatına ulaşan filmi olmuştu.

Iñárritu'nun ise Digger'ı çekmeye tam 10 yıl harcadığı biliniyor; yönetmen bu süre boyunca projeyi sabırla olgunlaştırdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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