14-20 Eylül Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Resident Evil
Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Korku
Yönetmen: Zach Cregger
Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry
Sinema ve oyun dünyasının en bilinen hayatta kalma korku serilerinden Resident Evil, yeni bir uyarlamayla beyazperdeye dönüyor. Barbarian ve Weapons filmleriyle tanınan Zach Cregger’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, tehlikeli yaratıklar ve ölümcül bir salgınla şekillenen evreni farklı karakterler üzerinden yeniden ele alacak. Filmin ayrıntılı olay örgüsü henüz paylaşılmadı.
Sınırsız
Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026
Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi
Yönetmen: Scott Waugh
Oyuncular: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro
Üst düzey bir kurye, yedi yaşındaki bir kızın hayatını kurtaracak organı üç saat içinde yerine ulaştırmakla görevlendirilir. Ancak kötü şöhretli bir suç örgütü liderinin organı ele geçirmek istemesiyle zamana karşı başlayan teslimat ölümcül bir kovalamacaya dönüşür.
Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026
Tür: Aksiyon, Dram
Yönetmen: Ali Ayyıldız
Oyuncular: Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız
Kumar, giderek büyüyen borçların ve bağımlılığın içine sürüklenen genç bir adamın hikâyesini anlatıyor. Babasının yıllarca sakladığı geçmişten habersiz olan genç, farkında olmadan onunla aynı yolu izlemeye başlar. Geçmişte yapılan hatalar yeniden ortaya çıkarken baba ile oğlun kaderleri birbirine bağlanır.
Kehanet
Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026
Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi
Yönetmen: Romain Gavras
Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek
Ünlü isimlerin katıldığı gösterişli bir yardım etkinliği, radikal bir grubun baskınıyla kontrolden çıkar. Kadim bir kehanetle bağlantılı mistik eseri arayan saldırganlar, davetlileri beklenmedik bir çatışmanın içine sürükler. Kehanet, aksiyon ve gerilimi kara mizahla buluşturuyor.
Tavuk
Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026
Tür: Dram
Yönetmen: György Pálfi
Oyuncular: Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras, Yannis Kokiasmenos
Kafesinden kaçmayı başaran bir tavuk, Yunanistan kıyısındaki harap bir restorana sığınır. Burada diğer canlılarla ilişkiler kurarak insan dünyasındaki hiyerarşinin içinde yolunu bulmaya çalışır. Yumurtalarını açgözlü restoran sahibinden korumak zorunda kalması ise onu zorlu bir mücadelenin içine çeker.
Tek Başına
Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026
Tür: Dram, Müzik
Yönetmen: Aziz Alaca
Oyuncular: İlhan Şen, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek
İlhan Şen, Ümit Beste Kargın ve Renan Bilek’i aynı kadroda buluşturan Tek Başına, dram ile müziği bir araya getiren yerli bir yapım. Aziz Alaca’nın yönetmenliğini üstlendiği filmin olay örgüsüne ilişkin ayrıntılı bir özet Beyazperde’de henüz paylaşılmadı.
Macera Diyarı: Gizemli Taşlar
Yaz tatilinde hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız geçiren Efe’nin hayatı, gizemli bir dükkândan aldığı kitapla değişir. Kitaptaki harita, Efe’nin üç yüz yıldır kayıp olan altı macera taşını bulması gereken seçilmiş savaşçı olduğunu gösterir. Büyülü diyarlara gönderilen Efe; bir ejderha, trol, anka kuşu ve Luna’yla arkadaşlık kurarak taşların yalnızca iyilik yapıldığında ortaya çıktığını keşfeder.
OK! Madam: Bon Voyage
Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026
Tür: Aile, Aksiyon, Komedi
Yönetmen: Cheol-ha Lee
Oyuncular: Jung-Hwa Uhm, Park Sung-Woo, Sang-yoon Lee
Mi-young, ergenlik çağındaki kızı ve işsiz eşiyle birlikte lüks bir yolcu gemisindeki düğüne davet edilir. Ailenin tatil planı, geminin Anya ve adamları tarafından ele geçirilmesiyle altüst olur. Sıradan bir anne gibi görünen Mi-young’un geçmişte efsanevi bir ajan olduğunun anlaşılmasıyla suç örgütüne karşı büyük bir mücadele başlar.
Melodi ve Neşeli Notalar
Melodi ve Efe, sevdikleri müzik öğretmeninin okuldan ayrılacağını öğrenince onu geri getirmenin bir yolunu arar. Çözümü Büyük İstanbul Müzik Yarışması’nı kazanmakta bulan ikili; Kadıköy, Karaköy ve Taksim’den topladıkları enstrüman dostlarıyla bir grup kurar. Grubun kanunu kaçırılınca çocuklar hem arkadaşlarını kurtarmak hem de yarışmaya yetişmek için İstanbul sokaklarında zamana karşı mücadele eder.
Ayı Kardeşler Macera Ekibi
Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026
Tür: Animasyon, Dram, Komedi
Yönetmen: Yongchang Lin
Briar, Bramble ve Vick kendilerini insanlığın neredeyse yok olduğu uzak bir gelecekte bulur. Kahramanların karşısına çıkan gizemli fakat tanıdık bir çocuk, dünyayı kurtarabilecek bir planı olduğunu söyler. Planın uygulanabilmesi için Ayı Kardeşler’in farklılıklarını bir kenara bırakarak yeniden birlikte hareket etmesi gerekir.
Jungle Beat 2: The Past
Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026
Tür: Animasyon
Yönetmen: Sam Wilson
Oyuncular: David Rintoul, Lucy Montgomery, Sandra Dickinson
Afrika ormanlarında yaşayan hayvanlar, uzaylıların açık bıraktığı zaman portalından geçerek başka bir döneme savrulur. Eve dönebilmek için dinozorlardan yardım isteyen ekip, onların da büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu öğrenir. Dünyalarını sopalarla donatılmış mağara uzaylılarından korumak isteyen hayvanlar ve dinozorlar güçlerini birleştirir.
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