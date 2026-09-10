14-20 Eylül Haftası Vizyondaki En Dikkat Çeken Filmler

Resident Evil

Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Korku

Yönetmen: Zach Cregger

Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry

Sinema ve oyun dünyasının en bilinen hayatta kalma korku serilerinden Resident Evil, yeni bir uyarlamayla beyazperdeye dönüyor. Barbarian ve Weapons filmleriyle tanınan Zach Cregger’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, tehlikeli yaratıklar ve ölümcül bir salgınla şekillenen evreni farklı karakterler üzerinden yeniden ele alacak. Filmin ayrıntılı olay örgüsü henüz paylaşılmadı.

Sınırsız

Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026

Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi

Yönetmen: Scott Waugh

Oyuncular: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro

Üst düzey bir kurye, yedi yaşındaki bir kızın hayatını kurtaracak organı üç saat içinde yerine ulaştırmakla görevlendirilir. Ancak kötü şöhretli bir suç örgütü liderinin organı ele geçirmek istemesiyle zamana karşı başlayan teslimat ölümcül bir kovalamacaya dönüşür.

Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026

Tür: Aksiyon, Dram

Yönetmen: Ali Ayyıldız

Oyuncular: Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız

Kumar, giderek büyüyen borçların ve bağımlılığın içine sürüklenen genç bir adamın hikâyesini anlatıyor. Babasının yıllarca sakladığı geçmişten habersiz olan genç, farkında olmadan onunla aynı yolu izlemeye başlar. Geçmişte yapılan hatalar yeniden ortaya çıkarken baba ile oğlun kaderleri birbirine bağlanır.

Kehanet

Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026

Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi

Yönetmen: Romain Gavras

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek

Ünlü isimlerin katıldığı gösterişli bir yardım etkinliği, radikal bir grubun baskınıyla kontrolden çıkar. Kadim bir kehanetle bağlantılı mistik eseri arayan saldırganlar, davetlileri beklenmedik bir çatışmanın içine sürükler. Kehanet, aksiyon ve gerilimi kara mizahla buluşturuyor.

Tavuk

Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026

Tür: Dram

Yönetmen: György Pálfi

Oyuncular: Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras, Yannis Kokiasmenos

Kafesinden kaçmayı başaran bir tavuk, Yunanistan kıyısındaki harap bir restorana sığınır. Burada diğer canlılarla ilişkiler kurarak insan dünyasındaki hiyerarşinin içinde yolunu bulmaya çalışır. Yumurtalarını açgözlü restoran sahibinden korumak zorunda kalması ise onu zorlu bir mücadelenin içine çeker.

Tek Başına

Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026

Tür: Dram, Müzik

Yönetmen: Aziz Alaca

Oyuncular: İlhan Şen, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek

İlhan Şen, Ümit Beste Kargın ve Renan Bilek’i aynı kadroda buluşturan Tek Başına, dram ile müziği bir araya getiren yerli bir yapım. Aziz Alaca’nın yönetmenliğini üstlendiği filmin olay örgüsüne ilişkin ayrıntılı bir özet Beyazperde’de henüz paylaşılmadı.

Macera Diyarı: Gizemli Taşlar

Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026

Tür: Animasyon

Yaz tatilinde hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız geçiren Efe’nin hayatı, gizemli bir dükkândan aldığı kitapla değişir. Kitaptaki harita, Efe’nin üç yüz yıldır kayıp olan altı macera taşını bulması gereken seçilmiş savaşçı olduğunu gösterir. Büyülü diyarlara gönderilen Efe; bir ejderha, trol, anka kuşu ve Luna’yla arkadaşlık kurarak taşların yalnızca iyilik yapıldığında ortaya çıktığını keşfeder.

OK! Madam: Bon Voyage

Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026

Tür: Aile, Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Cheol-ha Lee

Oyuncular: Jung-Hwa Uhm, Park Sung-Woo, Sang-yoon Lee

Mi-young, ergenlik çağındaki kızı ve işsiz eşiyle birlikte lüks bir yolcu gemisindeki düğüne davet edilir. Ailenin tatil planı, geminin Anya ve adamları tarafından ele geçirilmesiyle altüst olur. Sıradan bir anne gibi görünen Mi-young’un geçmişte efsanevi bir ajan olduğunun anlaşılmasıyla suç örgütüne karşı büyük bir mücadele başlar.

Melodi ve Neşeli Notalar

Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026

Tür: Animasyon

Yönetmen: Mustafa Nebi Filik

Melodi ve Efe, sevdikleri müzik öğretmeninin okuldan ayrılacağını öğrenince onu geri getirmenin bir yolunu arar. Çözümü Büyük İstanbul Müzik Yarışması’nı kazanmakta bulan ikili; Kadıköy, Karaköy ve Taksim’den topladıkları enstrüman dostlarıyla bir grup kurar. Grubun kanunu kaçırılınca çocuklar hem arkadaşlarını kurtarmak hem de yarışmaya yetişmek için İstanbul sokaklarında zamana karşı mücadele eder.

Ayı Kardeşler Macera Ekibi

Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026

Tür: Animasyon, Dram, Komedi

Yönetmen: Yongchang Lin

Briar, Bramble ve Vick kendilerini insanlığın neredeyse yok olduğu uzak bir gelecekte bulur. Kahramanların karşısına çıkan gizemli fakat tanıdık bir çocuk, dünyayı kurtarabilecek bir planı olduğunu söyler. Planın uygulanabilmesi için Ayı Kardeşler’in farklılıklarını bir kenara bırakarak yeniden birlikte hareket etmesi gerekir.

Jungle Beat 2: The Past

Vizyon tarihi: 18 Eylül 2026

Tür: Animasyon

Yönetmen: Sam Wilson

Oyuncular: David Rintoul, Lucy Montgomery, Sandra Dickinson

Afrika ormanlarında yaşayan hayvanlar, uzaylıların açık bıraktığı zaman portalından geçerek başka bir döneme savrulur. Eve dönebilmek için dinozorlardan yardım isteyen ekip, onların da büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu öğrenir. Dünyalarını sopalarla donatılmış mağara uzaylılarından korumak isteyen hayvanlar ve dinozorlar güçlerini birleştirir.