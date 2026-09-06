7-13 Eylül 2026: Ankara, İzmir ve Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Oyunlar

Bir Baba Hamlet

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ı buluşturan Bir Baba Hamlet, Shakespeare’in ünlü eserini sahnelemeye çalışan iki oyuncunun yaşadığı aksilikleri merkezine alıyor. Hamlet’i sınırlı olanaklarla sahneleme girişimi, tiyatronun kendisiyle de eğlenen hareketli bir komediye dönüşüyor.

Tarih: 8 Eylül Salı, 21.00

Mekân: Oran Açık Hava Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı oyun, bir kadınla bir erkeğin tanışmalarından ilişkinin zamanla geçirdiği değişime kadar uzanan süreci mizahi bir dille anlatıyor. Günlük tartışmalar, kıskançlıklar ve yanlış anlaşılmalar seyircinin kendisinden de parçalar bulabileceği bir ilişki komedisine dönüşüyor.

Tarih: 8, 10, 11 ve 13 Eylül, 20.00

Mekân: Bergüzar Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Nail Ercah, Dilara Dolgunyürek

Süre: 90 dakika

Bir Delinin Hatıra Defteri – Oğuzhan Karadavut

Nikolay Gogol’ün klasik eserinden uyarlanan oyun, sıradan bir devlet memuru olan Popriçin’in yalnızlığını, karşılıksız aşkını ve gerçeklikle bağının giderek zayıflamasını sahneye taşıyor. Oğuzhan Karadavut’un yorumladığı tek kişilik oyun, karakterin zihnindeki kırılmaları adım adım izletiyor.

Tarih: 8, 10 ve 12 Eylül, 20.00

Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

Tür: Trajikomedi

Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 13+

Fabrikada Cinayet

Neredeyse tamamen yanmış bir fabrikanın deposunda geçen oyun, çıkış yolu arayan bir insanın karşılaştığı olayları anlatıyor. Güç, cesaret ve hayatta kalma kavramlarını ele alan yapım, dramatik anlatısını kara mizahla buluşturuyor.

Tarih: 8 Eylül Salı, 18.00; 11 Eylül Cuma, 20.00; 12 Eylül Cumartesi, 15.00

Mekân: 8 ve 12 Eylül’de AKM Sahne Kızılay; 11 Eylül’de Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

Tür: Dram

Süre: 65 dakika

Yaş sınırı: 18+

Stefan Zweig’ın aynı adlı eserinden sahneye uyarlanan Satranç, baskı altında tutulan bir insanın zihnini koruyabilmek için satranca sığınmasını konu alıyor. Oyun tahtası çevresinde ilerleyen hikâye, yalnızlık, iktidar ve psikolojik dayanıklılık üzerine sert bir hesaplaşmaya dönüşüyor.

Tarih: 8 Eylül Salı, 20.00

Mekân: Ankara Yeni Sahne

Tür: Gerilim, psikolojik dram

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 13+

Milena’ya Mektuplar

Franz Kafka ile Milena Jesenská arasında başlayan mektuplaşmayı konu alan oyun, edebiyat tarihinin en bilinen ilişkilerinden birini sahneye taşıyor. Kafka’nın eserlerinin Çekçeye çevrilmesiyle başlayan yakınlık, mesafeler ve mektuplar arasında yoğun bir aşk hikâyesine dönüşüyor.

Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 20.00

Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

Tür: Dram

Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

Süre: 50 dakika

Bir İdam Mahkûmunun Son Günü – Süleyman Ceylan

Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan tek kişilik oyun, idamını bekleyen bir mahkûmun son saatlerine odaklanıyor. Süleyman Ceylan’ın sahnelediği yapım, mahkûmun korkularını ve yaşama tutunma isteğini ölüm cezasına yöneltilen eleştiriyle buluşturuyor.

Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 18.00; 11 Eylül Cuma, 18.00; 13 Eylül Pazar, 20.00

Mekân: 9 Eylül’de AKM Sahne Kızılay; 11 ve 13 Eylül’de Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

Tür: Dram

Oyuncular: Süleyman Ceylan

Süre: 60 dakika

Yaş sınırı: 13+

Komşum III. Vlad

Tarihsel çağrışımları çağdaş bir komşuluk hikâyesiyle birleştiren oyun, korku, iktidar ve insan ilişkilerini kara mizah üzerinden ele alıyor. Sıradan görünen karşılaşmalar ilerledikçe karakterlerin sakladıkları ve birbirlerine yönelik niyetleri ortaya çıkıyor.

Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 20.00

Mekân: Fade Stage and Coffee

Tür: Kara komedi

Oyuncular: Merve Kanlı, Serdar Sönmez, Korgün Başkaya, Cengiz Eraslan

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 12+

Hayvan Çiftliği

George Orwell’in unutulmaz romanından uyarlanan oyun, çiftlikte eşitlik vaadiyle başlayan isyanın yeni bir baskı düzenine dönüşmesini anlatıyor. Gücün insanları ve idealleri nasıl değiştirebildiğini gösteren eser, politik alegorisini güncelliğini koruyan sorularla sahneye taşıyor.

Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 20.00

Mekân: AKM Sahne Kızılay

Tür: Psikolojik dram, alegori

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 18+

Biri, Hiçbiri, Binlercesi

Luigi Pirandello’nun eserinden uyarlanan oyun, insanın kendisini nasıl gördüğüyle çevresindekilerin zihninde oluşan farklı kimlikler arasındaki çatışmayı inceliyor. Basit bir fark edişle başlayan hikâye, benlik ve gerçeklik üzerine giderek derinleşen bir sorgulamaya dönüşüyor.