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7-13 Eylül 2026: Ankara, İzmir ve Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Oyunlar

7-13 Eylül 2026: Ankara, İzmir ve Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Oyunlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 08:01
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Ankara, İzmir ve Bursa’da 7-13 Eylül haftasında tiyatro ve stand-up gösterileri seyirciyle buluşacak. Bir Baba Hamlet, Baba, Hamlet, Hayvan Çiftliği ve Kanlı Nigar gibi sevilen yapımların yanı sıra Özgür Turhan, İhsan Görgülü, Ali Rıza Tanyeli, Ayşe Balıbey ve Kaan Sekban da sahneye çıkacak. İşte üç şehirde bu hafta izleyebileceğiniz oyun ve gösteriler...

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7-13 Eylül 2026: Ankara’da bu hafta sahnelenecek oyunlar

7-13 Eylül 2026: Ankara’da bu hafta sahnelenecek oyunlar

Bir Baba Hamlet

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ı buluşturan Bir Baba Hamlet, Shakespeare’in ünlü eserini sahnelemeye çalışan iki oyuncunun yaşadığı aksilikleri merkezine alıyor. Hamlet’i sınırlı olanaklarla sahneleme girişimi, tiyatronun kendisiyle de eğlenen hareketli bir komediye dönüşüyor.

  • Tarih: 8 Eylül Salı, 21.00

  • Mekân: Oran Açık Hava Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı oyun, bir kadınla bir erkeğin tanışmalarından ilişkinin zamanla geçirdiği değişime kadar uzanan süreci mizahi bir dille anlatıyor. Günlük tartışmalar, kıskançlıklar ve yanlış anlaşılmalar seyircinin kendisinden de parçalar bulabileceği bir ilişki komedisine dönüşüyor.

  • Tarih: 8, 10, 11 ve 13 Eylül, 20.00

  • Mekân: Bergüzar Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nail Ercah, Dilara Dolgunyürek

  • Süre: 90 dakika

Bir Delinin Hatıra Defteri – Oğuzhan Karadavut

Nikolay Gogol’ün klasik eserinden uyarlanan oyun, sıradan bir devlet memuru olan Popriçin’in yalnızlığını, karşılıksız aşkını ve gerçeklikle bağının giderek zayıflamasını sahneye taşıyor. Oğuzhan Karadavut’un yorumladığı tek kişilik oyun, karakterin zihnindeki kırılmaları adım adım izletiyor.

  • Tarih: 8, 10 ve 12 Eylül, 20.00

  • Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Tür: Trajikomedi

  • Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Fabrikada Cinayet

Neredeyse tamamen yanmış bir fabrikanın deposunda geçen oyun, çıkış yolu arayan bir insanın karşılaştığı olayları anlatıyor. Güç, cesaret ve hayatta kalma kavramlarını ele alan yapım, dramatik anlatısını kara mizahla buluşturuyor.

  • Tarih: 8 Eylül Salı, 18.00; 11 Eylül Cuma, 20.00; 12 Eylül Cumartesi, 15.00

  • Mekân: 8 ve 12 Eylül’de AKM Sahne Kızılay; 11 Eylül’de Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Satranç

Stefan Zweig’ın aynı adlı eserinden sahneye uyarlanan Satranç, baskı altında tutulan bir insanın zihnini koruyabilmek için satranca sığınmasını konu alıyor. Oyun tahtası çevresinde ilerleyen hikâye, yalnızlık, iktidar ve psikolojik dayanıklılık üzerine sert bir hesaplaşmaya dönüşüyor.

  • Tarih: 8 Eylül Salı, 20.00

  • Mekân: Ankara Yeni Sahne

  • Tür: Gerilim, psikolojik dram

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Milena’ya Mektuplar

Franz Kafka ile Milena Jesenská arasında başlayan mektuplaşmayı konu alan oyun, edebiyat tarihinin en bilinen ilişkilerinden birini sahneye taşıyor. Kafka’nın eserlerinin Çekçeye çevrilmesiyle başlayan yakınlık, mesafeler ve mektuplar arasında yoğun bir aşk hikâyesine dönüşüyor.

  • Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 20.00

  • Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Oğuzhan Karadavut

  • Süre: 50 dakika

Bir İdam Mahkûmunun Son Günü – Süleyman Ceylan

Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan tek kişilik oyun, idamını bekleyen bir mahkûmun son saatlerine odaklanıyor. Süleyman Ceylan’ın sahnelediği yapım, mahkûmun korkularını ve yaşama tutunma isteğini ölüm cezasına yöneltilen eleştiriyle buluşturuyor.

  • Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 18.00; 11 Eylül Cuma, 18.00; 13 Eylül Pazar, 20.00

  • Mekân: 9 Eylül’de AKM Sahne Kızılay; 11 ve 13 Eylül’de Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Süleyman Ceylan

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Komşum III. Vlad

Tarihsel çağrışımları çağdaş bir komşuluk hikâyesiyle birleştiren oyun, korku, iktidar ve insan ilişkilerini kara mizah üzerinden ele alıyor. Sıradan görünen karşılaşmalar ilerledikçe karakterlerin sakladıkları ve birbirlerine yönelik niyetleri ortaya çıkıyor.

  • Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 20.00

  • Mekân: Fade Stage and Coffee

  • Tür: Kara komedi

  • Oyuncular: Merve Kanlı, Serdar Sönmez, Korgün Başkaya, Cengiz Eraslan

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Hayvan Çiftliği

George Orwell’in unutulmaz romanından uyarlanan oyun, çiftlikte eşitlik vaadiyle başlayan isyanın yeni bir baskı düzenine dönüşmesini anlatıyor. Gücün insanları ve idealleri nasıl değiştirebildiğini gösteren eser, politik alegorisini güncelliğini koruyan sorularla sahneye taşıyor.

  • Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 20.00

  • Mekân: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Psikolojik dram, alegori

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

Biri, Hiçbiri, Binlercesi

Luigi Pirandello’nun eserinden uyarlanan oyun, insanın kendisini nasıl gördüğüyle çevresindekilerin zihninde oluşan farklı kimlikler arasındaki çatışmayı inceliyor. Basit bir fark edişle başlayan hikâye, benlik ve gerçeklik üzerine giderek derinleşen bir sorgulamaya dönüşüyor.

  • Tarih: 10 Eylül Perşembe, 20.00

  • Mekân: Mesafe Sahne

  • Tür: Varoluşsal dram

  • Oyuncular: Ayça Sipahioğlu, Çağdaş Özel, Sinemis Kamer Şahin

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

7-13 Eylül 2026: İzmir’de bu hafta sahnelenecek oyunlar

7-13 Eylül 2026: İzmir’de bu hafta sahnelenecek oyunlar

Elma Labrador Çimen

Matthew Seager’ın eserinden uyarlanan oyun, elli yıla yayılan bir aşk hikâyesini hafıza ve Alzheimer üzerinden anlatıyor. Engin Hepileri ile Nergis Öztürk’ün sahneyi paylaştığı yapımda geçmiş, müzik ve silinmeye başlayan anılar aracılığıyla yeniden kuruluyor.

  • Tarih: 7 Eylül Pazartesi, 20.30

  • Mekân: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Engin Hepileri, Nergis Öztürk

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Baba

Florian Zeller’in yazdığı ve Haluk Bilginer’in başrolünde yer aldığı Baba, hafızası giderek zayıflayan bir adamın değişen gerçeklik algısını konu alıyor. Seyirciyi de karakterin zihinsel karmaşasının içine çeken oyun, baba-kız ilişkisini yaşlanma ve kayıp korkusuyla birlikte ele alıyor.

  • Tarih: 7 ve 8 Eylül, 21.00

  • Mekân: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Kader Karadeniz, Ufuk Tevge

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Kanlı Nigar

Sadık Şendil’in kaleme aldığı Kanlı Nigar, geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen tiplerini müzikli ve hareketli bir komedi içinde buluşturuyor. Erkeklerden gördüğü kötülüklerin hesabını sormaya çalışan Nigar’ın planları, yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik karşılaşmalarla karışıyor.

  • Tarih: 11 Eylül Cuma, 21.00

  • Mekân: UrlaDam Ağaçlı Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Çiğdem Tunç, Deniz Salman, Yaşar Ayvacı, Süleyman Yağcı, Gamze Yarka, Savaş Özkartal, Umutcan Atmış, Öncil Aktarıcı

  • Süre: 150 dakika

Özgür Turhan – Yepyenisi

Özgür Turhan, önceki gösterilerinin ardından hazırladığı Yepyenisi ile gündelik hayatı ve kişisel gözlemlerini sahneye taşıyor. Yaklaşık 90 dakika süren gösteri, komedyenin doğrudan anlatımını yeni hikâyeler ve güncel konularla buluşturuyor.

  • Tarih: 8 Eylül Salı, 20.30

  • Mekân: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Özgür Turhan

  • Süre: 90 dakika

Ali Rıza Tanyeli – Kendime Düşünceler Stand-Up

Ali Rıza Tanyeli, Marcus Aurelius’un “Kendime Düşünceler”inden yola çıkarak kendi hayatına, yetiştiği çevreye ve kariyerine bakıyor. Felsefi sorgulamalarla gündelik gözlemleri birleştiren gösteri, düşünürün antik Roma’sıyla komedyenin Urfa’dan başlayan hikâyesini karşı karşıya getiriyor.

  • Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 21.00

  • Mekân: Rene Lokal

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: Ali Rıza Tanyeli

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 18+

İhsan Görgülü Stand-Up – Acayip Duygular

İhsan Görgülü, insanın günlük hayat içinde yaşadığı ancak çoğu zaman adını koyamadığı duyguları mizahın konusu hâline getiriyor. Tek kişilik gösteri, kişisel hikâyeleri ve sıradan anların içindeki tuhaflıkları samimi bir stand-up anlatısıyla sahneye taşıyor.

  • Tarih: 8 Eylül Salı, 19.30

  • Mekân: Kronos Cafe & Design

  • Tür: Stand-up

  • Oyuncular: İhsan Görgülü

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Gömercin Kuşları Sahnede – Ayşe Balıbey ve Kaan Sekban

Ayşe Balıbey ile Kaan Sekban, dijitalde ilgi gören Gömercin Kuşları programını seyirci karşısında gerçekleştiriyor. İkilinin insanları, olayları ve popüler kültürü kendilerine özgü üsluplarıyla yorumladığı gösteride izleyici katılımı da gecenin parçası oluyor.

  • Tarih: 10 Eylül Perşembe, 20.30

  • Mekân: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

  • Tür: Talk show

  • Oyuncular: Ayşe Balıbey, Kaan Sekban

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

7-13 Eylül 2026: Bursa’da bu hafta sahnelenecek oyunlar

7-13 Eylül 2026: Bursa’da bu hafta sahnelenecek oyunlar

Baba

Florian Zeller’in yazdığı Baba, hafıza sorunları yaşayan André’nin dünyayı anlamlandırma çabasını konu alıyor. Haluk Bilginer’in başrolünde bulunduğu oyun, değişen mekânlar ve birbirine karışan yüzler aracılığıyla seyirciyi karakterin gerçeklik algısının içine çekiyor.

  • Tarih: 13 Eylül Pazar, 20.30

  • Mekân: Merinos AKKM Orhangazi Salonu

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Kader Karadeniz, Ufuk Tevge

  • Süre: 85 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Hamlet

William Shakespeare’in klasik eserinin çağdaş sahne uyarlaması, babasının ölümünün ardından görev ile şüphe arasında kalan Hamlet’e odaklanıyor. İhanet, intikam ve vicdan çatışmasının öne çıktığı yapım, metni sade ve yoğun bir sahne anlatımıyla ele alıyor.

  • Tarih: 11 Eylül Cuma, 20.30

  • Mekân: Aspera Sahne

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Alper Boğatemür

  • Süre: 75 dakika

Denize Doğru Orhan Veli

Oyun, Orhan Veli Kanık’ın hayatını, şiirlerini ve İstanbul sokaklarındaki dünyasını sahneye taşıyor. Parklardan balıkçı meyhanelerine, aşklardan denize uzanan anlatı; şairin yaşamıyla Garip akımının yalın ve gündelik dilini bir araya getiriyor.

  • Tarih: 12 Eylül Cumartesi, 20.30

  • Mekân: Aspera Sahne

  • Tür: Biyografi

  • Oyuncular: Eray Soykan

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: Genel izleyici

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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