7-13 Eylül 2026: Ankara, İzmir ve Bursa'da Bu Hafta Sahnelenecek Oyunlar

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ı buluşturan Bir Baba Hamlet, Shakespeare’in ünlü eserini sahnelemeye çalışan iki oyuncunun yaşadığı aksilikleri merkezine alıyor. Hamlet’i sınırlı olanaklarla sahneleme girişimi, tiyatronun kendisiyle de eğlenen hareketli bir komediye dönüşüyor.
Tarih: 8 Eylül Salı, 21.00
Mekân: Oran Açık Hava Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Haybeden Gerçeküstü Aşk
Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı oyun, bir kadınla bir erkeğin tanışmalarından ilişkinin zamanla geçirdiği değişime kadar uzanan süreci mizahi bir dille anlatıyor. Günlük tartışmalar, kıskançlıklar ve yanlış anlaşılmalar seyircinin kendisinden de parçalar bulabileceği bir ilişki komedisine dönüşüyor.
Tarih: 8, 10, 11 ve 13 Eylül, 20.00
Mekân: Bergüzar Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Nail Ercah, Dilara Dolgunyürek
Süre: 90 dakika
Bir Delinin Hatıra Defteri – Oğuzhan Karadavut
Nikolay Gogol’ün klasik eserinden uyarlanan oyun, sıradan bir devlet memuru olan Popriçin’in yalnızlığını, karşılıksız aşkını ve gerçeklikle bağının giderek zayıflamasını sahneye taşıyor. Oğuzhan Karadavut’un yorumladığı tek kişilik oyun, karakterin zihnindeki kırılmaları adım adım izletiyor.
Tarih: 8, 10 ve 12 Eylül, 20.00
Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi
Tür: Trajikomedi
Oyuncular: Oğuzhan Karadavut
Süre: 90 dakika
Yaş sınırı: 13+
Neredeyse tamamen yanmış bir fabrikanın deposunda geçen oyun, çıkış yolu arayan bir insanın karşılaştığı olayları anlatıyor. Güç, cesaret ve hayatta kalma kavramlarını ele alan yapım, dramatik anlatısını kara mizahla buluşturuyor.
Tarih: 8 Eylül Salı, 18.00; 11 Eylül Cuma, 20.00; 12 Eylül Cumartesi, 15.00
Mekân: 8 ve 12 Eylül’de AKM Sahne Kızılay; 11 Eylül’de Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi
Tür: Dram
Süre: 65 dakika
Yaş sınırı: 18+
Stefan Zweig’ın aynı adlı eserinden sahneye uyarlanan Satranç, baskı altında tutulan bir insanın zihnini koruyabilmek için satranca sığınmasını konu alıyor. Oyun tahtası çevresinde ilerleyen hikâye, yalnızlık, iktidar ve psikolojik dayanıklılık üzerine sert bir hesaplaşmaya dönüşüyor.
Tarih: 8 Eylül Salı, 20.00
Mekân: Ankara Yeni Sahne
Tür: Gerilim, psikolojik dram
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 13+
Milena’ya Mektuplar
Franz Kafka ile Milena Jesenská arasında başlayan mektuplaşmayı konu alan oyun, edebiyat tarihinin en bilinen ilişkilerinden birini sahneye taşıyor. Kafka’nın eserlerinin Çekçeye çevrilmesiyle başlayan yakınlık, mesafeler ve mektuplar arasında yoğun bir aşk hikâyesine dönüşüyor.
Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 20.00
Mekân: Era Tiyatro Gösteri Merkezi
Tür: Dram
Oyuncular: Oğuzhan Karadavut
Süre: 50 dakika
Bir İdam Mahkûmunun Son Günü – Süleyman Ceylan
Victor Hugo’nun eserinden uyarlanan tek kişilik oyun, idamını bekleyen bir mahkûmun son saatlerine odaklanıyor. Süleyman Ceylan’ın sahnelediği yapım, mahkûmun korkularını ve yaşama tutunma isteğini ölüm cezasına yöneltilen eleştiriyle buluşturuyor.
Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 18.00; 11 Eylül Cuma, 18.00; 13 Eylül Pazar, 20.00
Mekân: 9 Eylül’de AKM Sahne Kızılay; 11 ve 13 Eylül’de Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi
Tür: Dram
Oyuncular: Süleyman Ceylan
Süre: 60 dakika
Yaş sınırı: 13+
Komşum III. Vlad
Tarihsel çağrışımları çağdaş bir komşuluk hikâyesiyle birleştiren oyun, korku, iktidar ve insan ilişkilerini kara mizah üzerinden ele alıyor. Sıradan görünen karşılaşmalar ilerledikçe karakterlerin sakladıkları ve birbirlerine yönelik niyetleri ortaya çıkıyor.
Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 20.00
Mekân: Fade Stage and Coffee
Tür: Kara komedi
Oyuncular: Merve Kanlı, Serdar Sönmez, Korgün Başkaya, Cengiz Eraslan
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 12+
Hayvan Çiftliği
George Orwell’in unutulmaz romanından uyarlanan oyun, çiftlikte eşitlik vaadiyle başlayan isyanın yeni bir baskı düzenine dönüşmesini anlatıyor. Gücün insanları ve idealleri nasıl değiştirebildiğini gösteren eser, politik alegorisini güncelliğini koruyan sorularla sahneye taşıyor.
Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 20.00
Mekân: AKM Sahne Kızılay
Tür: Psikolojik dram, alegori
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 18+
Biri, Hiçbiri, Binlercesi
Luigi Pirandello’nun eserinden uyarlanan oyun, insanın kendisini nasıl gördüğüyle çevresindekilerin zihninde oluşan farklı kimlikler arasındaki çatışmayı inceliyor. Basit bir fark edişle başlayan hikâye, benlik ve gerçeklik üzerine giderek derinleşen bir sorgulamaya dönüşüyor.
Tarih: 10 Eylül Perşembe, 20.00
Mekân: Mesafe Sahne
Tür: Varoluşsal dram
Oyuncular: Ayça Sipahioğlu, Çağdaş Özel, Sinemis Kamer Şahin
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 13+
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