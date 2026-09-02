Aşkın Büyüsü 2’den Sınırsız’a 11 Eylül’de Vizyona Girecek Filmler!

Sınırsız

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi

Yönetmen: Scott Waugh

Oyuncular: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro

Üst düzey bir kurye, yedi yaşındaki bir kızın hayatını kurtaracak organı üç saat içerisinde yerine ulaştırmakla görevlendirilir. Ancak aynı organın peşine düşen suç örgütü patronu, zamana karşı yürütülen teslimatı ölümcül bir kovalamacaya dönüştürür.

Aşkın Büyüsü 2

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Fantastik, Romantik

Yönetmen: Susanne Bier

Oyuncular: Nicole Kidman, Sandra Bullock, Cassie Bradley

1998 yapımı Aşkın Büyüsü’nün devam filmi, Owens kardeşleri yıllar sonra yeniden sihirle örülü dünyalarına taşıyor. Sandra Bullock ve Nicole Kidman’ın Sally ile Gillian rollerine döndüğü yapımda oyunculara Cassie Bradley ve Joey King eşlik ediyor.

Kanlı Körfez

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Gerilim

Yönetmen: Phil Volken

Oyuncular: Francesca Eastwood, Dani Oliveros, Alexander Wraith

Tayland’daki bir düğün için ülkeye gelen yakın arkadaşlar Emma ve Lani, köpekbalığı besleme turuna katılır. Tekneleri saldırgan bir köpekbalığı tarafından kullanılamaz hâle getirilince ikili, üreme alanı olarak kullanılan ıssız bir koyda mahsur kalır. Güvenli bölge karşılarında görünse de oraya ulaşabilmek için köpekbalıklarıyla dolu sulardan geçmeleri gerekir.

İçimdeki Yabancı

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Arthur Harari

Oyuncular: Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville

İçe kapanık fotoğrafçı David Zimmerman, arkadaşlarının ısrarıyla katıldığı partide gizemli bir kadınla tanışır. Kadına karşı giderek büyüyen bir takıntı geliştiren David, gecenin sonunda gözlerini onun bedeninde açar. Yaşanan dönüşüm, David’i kendi kimliği ve peşine düştüğü yabancı hakkında cevaplanması zor sorularla karşı karşıya bırakır.

12 Savaşçı

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Ömer İlhan, Ateş Özkan

Oyuncular: Tom So, Ronn Moss, Afif Ben Badra

Teşkilattan ihraç edilen eski Rus istihbarat görevlisi Sergey, yıllar içerisinde uluslararası bir suç ağı kurar. Deep web üzerinden yürütülen ölümcül bahis organizasyonunda dünyanın farklı ülkelerinden seçilen 12 dövüşçü aynı binaya kapatılır. Büyük ödülü yalnızca hayatta kalan son kişi kazanabilecektir.

Konuşan Hayvanlar

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Aile, Animasyon

Yönetmen: Julio Soto Gurpide, Zayra Muñoz Dominguez

Oyuncular: Yannick Vergara, Iker Bengoetxea, Josu Varela

Uzaydan gelen gizemli bir madde, Zoe’nin DNA’sını evcil hayvanlarının DNA’sıyla birleştirir. Yaşanan olayın ardından ortaya çıkan zeki hayvanlar, doğayla iç içe yaşayan vahşi bir kızın liderliğinde sıra dışı bir ekip oluşturur.

Ayağını Denk Al

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Moataz El Tony

Oyuncular: Ahmed el-Sakka, Yasmin Abdulaziz, Lebleba

Bağlanma korkusu nedeniyle ilişkilerini kısa sürede sonlandıran radyo sunucusu Alaa, tesadüfen Farida ile tanışır. İlk bakışta nazik ve ideal biri gibi görünen Farida’nın büyük bir silah kaçakçısı olduğunu öğrenmesi, Alaa’nın hayatını romantizm ile tehlikenin iç içe geçtiği bir maceraya sürükler.

Arınma

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Beytullah Pekok

Oyuncular: Alya Gizem Turan, Mihriban Başara, Mehmet Gümüş

Mert, eşi Ceren’in giderek kontrol edilemez hâle gelen temizlik takıntısının sıradan bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığını fark eder. Davranışların ardında karanlık bir büyünün bulunduğunu düşünen Mert, laneti bozabilmek için lise arkadaşı Fırat ve eşinden yardım ister. Dörtlünün aynı evde buluşmasıyla esrarengiz olayların gerçek nedeni ortaya çıkmaya başlar.

Şahin ve Kanarya

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Hussein El Menbawy

Oyuncular: Mohamed Emam, Shiko, Yara El Sokary

Efsanevi paralı asker Saqr, tehlikeli hayatını geride bırakarak temiz bir başlangıç yapmak ister. Casusluk dünyasına takıntılı ancak başarısız bir yazar olan Belal ile karşılaşması bütün planlarını bozar. Birbirinden tamamen farklı iki karakter, kendilerini tehlike ve komedinin iç içe geçtiği beklenmedik bir maceranın ortasında bulur.

Konu Ne?

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Komedi

Yönetmen: Sandro Canaan

Oyuncular: Ahmed Hatem, Aya Samaha, Sayed Ragab

Yeni evlenmiş dört çift, birlikte geçirecekleri ilk gecenin getirdiği beklentiler ve endişelerle karşı karşıya kalır. Bilgi ve öz güven eksikliği, aile baskısı ve üstlenilen yeni sorumluluklar her çiftte farklı bir krize yol açar.

İbret 2: Lanetli Kız

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Raziye Sultan

Oyuncular: Ekrem İspir, Deniz Erinç, Semanur Taşatan

Geçmişindeki travmaları geride bırakarak hayatını inancına adayan Gayane, kızı Asila’nın davranışlarında açıklayamadığı değişiklikler fark eder. Anne ile kızın çevresinde yaşanan doğaüstü olaylar, yıllardır saklanan karanlık bir sırrı yeniden ortaya çıkarır. Gayane, kızını kurtarabilmek için geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Baab: Cinler Alemi

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Tür: Dram

Yönetmen: Nayla Al Khaja

Oyuncular:

İkiz kız kardeşinin ani ölümüyle sarsılan Wahida, yeşil bir kapının ardında saklanan kasetler bulur. Kardeşinin ölümü hakkındaki gerçeği öğrenmek için izlerin peşine düşen kadın, kulak çınlamasıyla mücadele ettiği bir dağ yolculuğunda korkutucu bir gerçekle karşılaşır.