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Paradox'tan Atatürk Açıklaması: Hearts of Iron IV'teki Engellemeler Yeniden İncelenecek

Paradox'tan Atatürk Açıklaması: Hearts of Iron IV'teki Engellemeler Yeniden İncelenecek

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 14:54
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Paradox Interactive'in strateji oyunu Hearts of Iron IV'ün resmi Discord sunucusunda başlayan Atatürk krizi, oyunun direktöründen gelen açıklamayla yeni bir aşamaya geçti. Profil fotoğrafında Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek bir portresini kullanan Türk oyuncunun sunucudan uzaklaştırılması ve moderasyonun Atatürk'ü 'tartışmalı bir figür' olarak nitelendirmesi, son günlerde Türk oyuncuların büyük tepkisini çekmişti. Tepkiler Discord'la sınırlı kalmadı; oyunun Steam sayfası olumsuz incelemelerle doldu, sunucu da yeni üye alımını kapattı. Günlerdir sessiz kalan şirket adına konuşan oyun direktörü Batya, 24 Eylül'de Paradox forumunda paylaştığı mesajda kuralın tutarlı uygulanmadığını kabul etti ve verilen banların yeniden inceleneceğini duyurdu.

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Oyun direktörü Batya, Atatürk'ün Türk oyuncular için ne ifade ettiğini anladıklarını söyledi

Oyun direktörü Batya, Atatürk'ün Türk oyuncular için ne ifade ettiğini anladıklarını söyledi

Paradox'un resmi forumunda 'Son Discord moderasyonu hakkında' başlığıyla yayımlanan mesaj, doğrudan Hearts of Iron'ın oyun direktörü Batya'nın imzasını taşıyor. Batya, açıklamasına Atatürk görselinin kullanımı nedeniyle verilen Discord banı hakkında topluluğa seslenmek istediğini söyleyerek başladı.

Açıklamanın en çok paylaşılan kısmı ise Atatürk'e dair cümle oldu: 'Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ulusun babası olarak birçoğunuz için ne ifade ettiğini anlıyoruz.' Batya, ne oyunlarının ne de moderasyon ekibinin herhangi bir tarihi şahsiyet hakkında yorum ya da yargı amacı taşıdığını, bu olayın da bir istisna olmadığını vurguladı.

Paradox, gerçek kişi fotoğraflarına dair kuralın herkese eşit uygulanmadığını kabul etti

Paradox, gerçek kişi fotoğraflarına dair kuralın herkese eşit uygulanmadığını kabul etti

Açıklamaya göre tartışmanın merkezinde, sunucuda gerçek kişilerin profil fotoğrafı olarak kullanılmasını düzenleyen kural bulunuyor. Batya, son günlerde bu konuda çok sayıda mesaj aldıklarını, ardından yapılan görüşmelerde kuralın eşit ve adil biçimde uygulanıp uygulanmadığına dair ciddi endişeler olduğunun netleştiğini yazdı.

Şirket, kuralın gözden geçirilmesi gerektiğini ve bugüne kadar tutarlı şekilde uygulanmadığını açıkça kabul etti. Bu süreçte alınan önlemlerin ve verilen banların yeniden inceleneceği, gerekli değişikliklerin yapılacağı belirtildi. Discord kurallarına dair güncellemenin ve sonraki adımların 'yakında' paylaşılacağı söylendi; ancak net bir tarih verilmedi.

Son 30 günde yazılan 25 bini aşkın Steam incelemesinin yalnızca yüzde 7'si olumlu

Son 30 günde yazılan 25 bini aşkın Steam incelemesinin yalnızca yüzde 7'si olumlu

Krizin fitilini, Atatürk portresini profil fotoğrafı yapan bir Türk oyuncunun sunucudan uzaklaştırılması ateşlemişti. Ban itirazına yanıt veren moderatörün Atatürk'ü tartışmalı bir figür olarak nitelendirdiği, hatta 1915 olaylarıyla ilişkilendirdiği aktarıldı. Moderasyon ekibi de kararı savunurken Atatürk'ü, Karl Marx gibi güncel siyasetle bağlantılı bir isim olarak tanımladı. Karara itiraz eden kullanıcıların da uzaklaştırıldığı, eleştiri içeren mesajların gizlendiği öne sürüldü.

Tepkiler kısa sürede Steam'e taşındı. Oyunun mağaza sayfasına göre son 30 günde yazılan 25.034 incelemenin yalnızca yüzde 7'si olumlu; Steam de bu dönemi 'konu dışı inceleme aktivitesi' olarak işaretledi. Açıklamayı yetersiz bulan bazı Türk oyuncular ise sosyal medyada özür dilenmesi, haksız banların kaldırılması ve Atatürk hakkında kullanılan ifadelerin geri alınması çağrısını sürdürüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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