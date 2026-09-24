Paradox'tan Atatürk Açıklaması: Hearts of Iron IV'teki Engellemeler Yeniden İncelenecek

Açıklamaya göre tartışmanın merkezinde, sunucuda gerçek kişilerin profil fotoğrafı olarak kullanılmasını düzenleyen kural bulunuyor. Batya, son günlerde bu konuda çok sayıda mesaj aldıklarını, ardından yapılan görüşmelerde kuralın eşit ve adil biçimde uygulanıp uygulanmadığına dair ciddi endişeler olduğunun netleştiğini yazdı.

Şirket, kuralın gözden geçirilmesi gerektiğini ve bugüne kadar tutarlı şekilde uygulanmadığını açıkça kabul etti. Bu süreçte alınan önlemlerin ve verilen banların yeniden inceleneceği, gerekli değişikliklerin yapılacağı belirtildi. Discord kurallarına dair güncellemenin ve sonraki adımların 'yakında' paylaşılacağı söylendi; ancak net bir tarih verilmedi.