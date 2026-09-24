Paradox'tan Atatürk Açıklaması: Hearts of Iron IV'teki Engellemeler Yeniden İncelenecek
Paradox Interactive'in strateji oyunu Hearts of Iron IV'ün resmi Discord sunucusunda başlayan Atatürk krizi, oyunun direktöründen gelen açıklamayla yeni bir aşamaya geçti. Profil fotoğrafında Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek bir portresini kullanan Türk oyuncunun sunucudan uzaklaştırılması ve moderasyonun Atatürk'ü 'tartışmalı bir figür' olarak nitelendirmesi, son günlerde Türk oyuncuların büyük tepkisini çekmişti. Tepkiler Discord'la sınırlı kalmadı; oyunun Steam sayfası olumsuz incelemelerle doldu, sunucu da yeni üye alımını kapattı. Günlerdir sessiz kalan şirket adına konuşan oyun direktörü Batya, 24 Eylül'de Paradox forumunda paylaştığı mesajda kuralın tutarlı uygulanmadığını kabul etti ve verilen banların yeniden inceleneceğini duyurdu.
Oyun direktörü Batya, Atatürk'ün Türk oyuncular için ne ifade ettiğini anladıklarını söyledi
Paradox, gerçek kişi fotoğraflarına dair kuralın herkese eşit uygulanmadığını kabul etti
Son 30 günde yazılan 25 bini aşkın Steam incelemesinin yalnızca yüzde 7'si olumlu
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