Bu Hafta Tiyatroya Doyacaksınız! 7-13 Eylül’de İstanbul’da Sahnelenecek 10 Tiyatro Oyunu

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in 15-16 Haziran 1970 işçi olaylarını bir köşkün mutfağından anlattığı Zengin Mutfağı, toplumsal değişimin farklı hayatlar üzerindeki etkisini mizahla sahneye taşıyor. Şener Şen’in hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı yapım, haftanın iki akşamında DasDas Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Tarih: 8 Eylül Salı, 20.30; 9 Eylül Çarşamba, 20.30

Mekan: DasDas Sahne

Tür: Komedi

Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Mutlu Aile Tablosu

Uzun yıllardır evli olan Elaine ve Ken, hayatlarının monotonlaştığına inanarak düzenlerini değiştirmeye karar veriyor. Ancak evliliklerini canlandırmak için attıkları her adım, onları giderek büyüyen komik bir karmaşanın içine çekiyor. Emre Kınay’ın yönettiği tek perdelik oyun, Özgürlük Parkı’nda sahnelenecek.

Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 21.00

Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Komedi

Oyuncular: Emre Kınay, Derin Bülbül, Pınar Altuğ Atacan, Yarkın Ünsal, Taner Ergör

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 12+

Ölü'n Bizi Ayırana Dek

Boşanmak üzere olan Cansu ve Serdar, kendileri için düzenlenen partinin ardından aynı yatakta ve önceki geceyi hatırlamadan uyanıyor. Salondaki kanepede duran ceset ise ayrılmaya hazırlanan çifti “Hangimiz katil?” sorusuyla baş başa bırakıyor. Oyun hafta boyunca İstanbul’un iki yakasında üç farklı mekanda sahnelenecek.

Tarih: 10 Eylül Perşembe, 20.00; 11 Eylül Cuma, 20.00; 13 Eylül Pazar, 19.00

Mekan: 10 Eylül’de Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi; 11 Eylül’de Sahne Dragos; 13 Eylül’de Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

Tür: Komedi

Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

Süre: 160 dakika

Yaş sınırı: 12+

Özgür Turhan – Yepyenisi

Özgür Turhan, Aynısı ve Yenisi’nin ardından hazırladığı Yepyenisi adlı stand-up gösterisiyle sahneye dönüyor. Gündelik hayat, ilişkiler ve kişisel gözlemlerden beslenen gösteride Turhan’a bir açılış komedyeni de eşlik ediyor. Etkinliğin argo ve yetişkinlere yönelik ifadeler içerdiği belirtiliyor.

Tarih: 10 Eylül Perşembe, 20.30

Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tür: Stand-up

Oyuncular: Özgür Turhan

Süre: 90 dakika

Babamı Kim Öldürdü

Édouard Louis’nin metninden sahneye uyarlanan oyun, yıllar sonra babasını ziyaret eden bir oğulun geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor. Baba-oğul ilişkisinden hareket eden yapım; sınıfsal eşitsizlikleri, çalışma koşullarını, kimliği ve siyasi kararların insan bedeni üzerindeki etkisini sorguluyor.

Tarih: 11 Eylül Cuma, 20.30; 12 Eylül Cumartesi, 16.00

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Onur Ünsal

Süre: 95 dakika

Yaş sınırı: 18+

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Latife Tekin’in aynı adlı romanından uyarlanan yapım, köyden İstanbul’a göç eden kalabalık bir ailenin şehre tutunma mücadelesini Dirmit’in gözünden anlatıyor. Nezaket Erden’in tek kişilik performansında Dirmit’in merakı, özgürlük arayışı ve ailesinin koyduğu sınırlara karşı direnci sahneye taşınıyor.

Tarih: 12 Eylül Cumartesi, 20.30

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Trajedi, dram

Oyuncular: Nezaket Erden

Süre: 85 dakika

Yaş sınırı: 12+

Sesler – Salih Bademci

Sahnedeki genç bir adam, çocukluğundan bugüne hafızasında yer eden seslerin izini sürüyor. Kişisel anılardan yola çıkan anlatı, İstanbul’un ve ortak toplumsal hafızanın seslerine doğru genişliyor. Kerem Kurdoğlu’nun yazdığı, Mehmet Birkiye’nin yönettiği yapımda Salih Bademci tek başına sahneye çıkıyor.

Tarih: 13 Eylül Pazar, 21.00

Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Anlatı

Oyuncular: Salih Bademci

Yaş sınırı: 8+

Hadi Öldürsene Canikom

Eski bir apartmanın rutubetli bodrum katında yaşayan Diha ve Siyen, yalnızlığa karşı birbirlerine tutunan iki yaşlı komşudur. Radyodan duydukları bir anons, tekdüze hayatlarını değiştiren bekleyişin başlangıcı olur. Aziz Nesin’in yalnızlık ve yaşlılık üzerine yazdığı oyun, mizah ile hüznü aynı sahnede buluşturuyor.

Tarih: 8 Eylül Salı, 21.00

Mekan: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Tür: Komedi

Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 13+

9/8'lik Kıyamet

İklim krizinin açlık, kıtlık ve büyük göçlere yol açtığı yakın bir gelecekte geçen oyun, Diyar adlı hikâye anlatıcısına odaklanıyor. Diyar, kıyametin ilk günlerinde İstanbul’da yaşanan isyanı ve Leyla ile karşılaşmasını darbukası eşliğinde anlatıyor. Tek kişilik yapım, distopik hikâyesini müzik ve güçlü bir anlatımla birleştiriyor.

Tarih: 7 Eylül Pazartesi, 20.30

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Oğulcan Arman Uslu

Süre: 70 dakika

Çiftler Çiftler

Birbirinden tamamen farklı dört çiftin hikâyesini buluşturan müzikli kabare; evlilik, geçim sıkıntısı, kavuşamayan aşıklar ve yanlış anlaşılmalar etrafında ilerliyor. Gece gündüz çalışmaktan görüşemeyen yeni evlilerden yanlış telefon görüşmesiyle başlayan sanal aşka kadar dört ayrı ilişki, şarkılar ve komediyle sahneleniyor.