Bu Hafta Tiyatroya Doyacaksınız! 7-13 Eylül’de İstanbul’da Sahnelenecek 10 Tiyatro Oyunu

Zengin Mutfağı
Vasıf Öngören’in 15-16 Haziran 1970 işçi olaylarını bir köşkün mutfağından anlattığı Zengin Mutfağı, toplumsal değişimin farklı hayatlar üzerindeki etkisini mizahla sahneye taşıyor. Şener Şen’in hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı yapım, haftanın iki akşamında DasDas Sahne’de izleyiciyle buluşacak.
Tarih: 8 Eylül Salı, 20.30; 9 Eylül Çarşamba, 20.30
Mekan: DasDas Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı
Süre: 120 dakika
Yaş sınırı: 13+
Mutlu Aile Tablosu
Uzun yıllardır evli olan Elaine ve Ken, hayatlarının monotonlaştığına inanarak düzenlerini değiştirmeye karar veriyor. Ancak evliliklerini canlandırmak için attıkları her adım, onları giderek büyüyen komik bir karmaşanın içine çekiyor. Emre Kınay’ın yönettiği tek perdelik oyun, Özgürlük Parkı’nda sahnelenecek.
Tarih: 9 Eylül Çarşamba, 21.00
Mekan: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı
Tür: Komedi
Oyuncular: Emre Kınay, Derin Bülbül, Pınar Altuğ Atacan, Yarkın Ünsal, Taner Ergör
Süre: 85 dakika
Yaş sınırı: 12+
Ölü'n Bizi Ayırana Dek
Boşanmak üzere olan Cansu ve Serdar, kendileri için düzenlenen partinin ardından aynı yatakta ve önceki geceyi hatırlamadan uyanıyor. Salondaki kanepede duran ceset ise ayrılmaya hazırlanan çifti “Hangimiz katil?” sorusuyla baş başa bırakıyor. Oyun hafta boyunca İstanbul’un iki yakasında üç farklı mekanda sahnelenecek.
Tarih: 10 Eylül Perşembe, 20.00; 11 Eylül Cuma, 20.00; 13 Eylül Pazar, 19.00
Mekan: 10 Eylül’de Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi; 11 Eylül’de Sahne Dragos; 13 Eylül’de Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir
Tür: Komedi
Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan
Süre: 160 dakika
Yaş sınırı: 12+
Özgür Turhan, Aynısı ve Yenisi’nin ardından hazırladığı Yepyenisi adlı stand-up gösterisiyle sahneye dönüyor. Gündelik hayat, ilişkiler ve kişisel gözlemlerden beslenen gösteride Turhan’a bir açılış komedyeni de eşlik ediyor. Etkinliğin argo ve yetişkinlere yönelik ifadeler içerdiği belirtiliyor.
Babamı Kim Öldürdü
Édouard Louis’nin metninden sahneye uyarlanan oyun, yıllar sonra babasını ziyaret eden bir oğulun geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor. Baba-oğul ilişkisinden hareket eden yapım; sınıfsal eşitsizlikleri, çalışma koşullarını, kimliği ve siyasi kararların insan bedeni üzerindeki etkisini sorguluyor.
Tarih: 11 Eylül Cuma, 20.30; 12 Eylül Cumartesi, 16.00
Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon
Tür: Dram
Oyuncular: Onur Ünsal
Süre: 95 dakika
Yaş sınırı: 18+
Sevgili Arsız Ölüm Dirmit
Latife Tekin’in aynı adlı romanından uyarlanan yapım, köyden İstanbul’a göç eden kalabalık bir ailenin şehre tutunma mücadelesini Dirmit’in gözünden anlatıyor. Nezaket Erden’in tek kişilik performansında Dirmit’in merakı, özgürlük arayışı ve ailesinin koyduğu sınırlara karşı direnci sahneye taşınıyor.
Sesler – Salih Bademci
Sahnedeki genç bir adam, çocukluğundan bugüne hafızasında yer eden seslerin izini sürüyor. Kişisel anılardan yola çıkan anlatı, İstanbul’un ve ortak toplumsal hafızanın seslerine doğru genişliyor. Kerem Kurdoğlu’nun yazdığı, Mehmet Birkiye’nin yönettiği yapımda Salih Bademci tek başına sahneye çıkıyor.
Hadi Öldürsene Canikom
Eski bir apartmanın rutubetli bodrum katında yaşayan Diha ve Siyen, yalnızlığa karşı birbirlerine tutunan iki yaşlı komşudur. Radyodan duydukları bir anons, tekdüze hayatlarını değiştiren bekleyişin başlangıcı olur. Aziz Nesin’in yalnızlık ve yaşlılık üzerine yazdığı oyun, mizah ile hüznü aynı sahnede buluşturuyor.
Tarih: 8 Eylül Salı, 21.00
Mekan: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro
Tür: Komedi
Oyuncular: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Bülent Alkış
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 13+
9/8'lik Kıyamet
İklim krizinin açlık, kıtlık ve büyük göçlere yol açtığı yakın bir gelecekte geçen oyun, Diyar adlı hikâye anlatıcısına odaklanıyor. Diyar, kıyametin ilk günlerinde İstanbul’da yaşanan isyanı ve Leyla ile karşılaşmasını darbukası eşliğinde anlatıyor. Tek kişilik yapım, distopik hikâyesini müzik ve güçlü bir anlatımla birleştiriyor.
Tarih: 7 Eylül Pazartesi, 20.30
Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon
Tür: Dram
Oyuncular: Oğulcan Arman Uslu
Süre: 70 dakika
Çiftler Çiftler
Birbirinden tamamen farklı dört çiftin hikâyesini buluşturan müzikli kabare; evlilik, geçim sıkıntısı, kavuşamayan aşıklar ve yanlış anlaşılmalar etrafında ilerliyor. Gece gündüz çalışmaktan görüşemeyen yeni evlilerden yanlış telefon görüşmesiyle başlayan sanal aşka kadar dört ayrı ilişki, şarkılar ve komediyle sahneleniyor.
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