Kulaklarını Japon Yapıştırıcısıyla Yapıştırıp Hastanelik Olan Model Doğa Bekleriz'in Son Hali Ortaya Çıktı!
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2000'li yılların magazin dünyasını hatırlayanların Doğa Bekleriz'i unutması pek mümkün değil. Podyumlardan Çarkıfelek'e, dönemin popüler dizilerinden magazin gündemine kadar pek çok yerde karşımıza çıkan ünlü model, özellikle bir olayla hafızalara kazındı. Kendi deyimiyle 'kepçe' olan kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdığı haberi günlerce konuşulan Bekleriz'in soluğu hastanede aldığı aktarılmıştı.
Yıllar sonra ise olayın aslında bambaşka yaşandığını söyleyerek herkesi şaşırttı. Uzun zamandır eski magazin temposundan uzakta yaşayan 48 yaşındaki Doğa Bekleriz'in son halini merak edenler için güncel karelerini bulduk!
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90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki magazin dünyasını hatırlayanların Doğa Bekleriz'i unutması pek mümkün değil!
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Doğa Bekleriz'in magazin tarihine geçen o meşhur Japon yapıştırıcısı olayı ise 2006 yılında yaşandı!
Aradan geçen yıllarda Doğa Bekleriz'in hayatı da epey değişti. Bir dönemin en çok konuşulan mankenlerinden olan Bekleriz, uzun zamandır o eski magazin temposundan uzakta.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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