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Kulaklarını Japon Yapıştırıcısıyla Yapıştırıp Hastanelik Olan Model Doğa Bekleriz'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Kulaklarını Japon Yapıştırıcısıyla Yapıştırıp Hastanelik Olan Model Doğa Bekleriz'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 23:27
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2000'li yılların magazin dünyasını hatırlayanların Doğa Bekleriz'i unutması pek mümkün değil. Podyumlardan Çarkıfelek'e, dönemin popüler dizilerinden magazin gündemine kadar pek çok yerde karşımıza çıkan ünlü model, özellikle bir olayla hafızalara kazındı. Kendi deyimiyle 'kepçe' olan kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdığı haberi günlerce konuşulan Bekleriz'in soluğu hastanede aldığı aktarılmıştı. 

Yıllar sonra ise olayın aslında bambaşka yaşandığını söyleyerek herkesi şaşırttı. Uzun zamandır eski magazin temposundan uzakta yaşayan 48 yaşındaki Doğa Bekleriz'in son halini merak edenler için güncel karelerini bulduk!

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90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki magazin dünyasını hatırlayanların Doğa Bekleriz'i unutması pek mümkün değil!

90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki magazin dünyasını hatırlayanların Doğa Bekleriz'i unutması pek mümkün değil!

Podyumların en çok konuşulan isimlerinden biri olduğu yıllarda neredeyse her yerde karşımıza çıkan Doğa Bekleriz, modellikten televizyona uzanan oldukça hareketli bir dönem geçirmişti. Modellik kariyerine 90'lı yıllarda başlayan Bekleriz, dönemin tanınan mankenlerinden Gizem Özdilli ve Nigar Talibova'yla birlikte 'Adrenalin' adında bir müzik grubu bile kurmuştu.

Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'te hosteslik yapan Bekleriz, ardından oyunculuk tarafında da kendisini göstermeye başladı. 'Aynalı Tahir', '90-60-90', 'Koçum Benim', 'Çocuklar Duymasın', 'Kızma Birader' ve 'Sihirli Annem' gibi dönemin birbirinden popüler yapımlarında karşımıza çıktı. Yani kendisini yalnızca podyumlardan değil, televizyon ekranından da fazlasıyla hatırlıyoruz.

Fakat Doğa Bekleriz'in kariyerinden bağımsız olarak hafızalara kazınan öyle bir magazin olayı var ki aradan yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen hala kendisiyle birlikte anılıyor. Evet, kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdığı söylenen o meşhur olaydan bahsediyoruz...

Doğa Bekleriz'in magazin tarihine geçen o meşhur Japon yapıştırıcısı olayı ise 2006 yılında yaşandı!

Doğa Bekleriz'in magazin tarihine geçen o meşhur Japon yapıştırıcısı olayı ise 2006 yılında yaşandı!

O dönem anlatılanlara göre Bekleriz, katılacağı bir davet öncesinde saçlarını topuz yaptırmıştı. Saçları toplanınca kendi deyimiyle 'kepçe' olduğunu düşündüğü kulaklarının fazla ön plana çıkmasından rahatsız olan ünlü manken, kendince bir çözüm bulmuştu. Üstelik bunun için kullandığı şeyin Japon yapıştırıcısı olduğu söyleniyordu!

Dönemin haberlerinde Bekleriz'in kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla arkaya doğru yapıştırdığı, üzerine bir de saç spreyi sıktığı ve kısa süre sonra kulaklarında yanma ve kızarıklık başlayınca doktora gittiği anlatılmıştı. Hatta o dönem Bekleriz'in konuyla ilgili, 'Kepçe kulaklarımdan rahatsız olduğum için bunu hep yaparım. Bu sefer yapıştırıcının üstüne saç spreyi de sıktım. Yapmamam gerekirdi' dediği de basına yansımıştı.

Haliyle olay unutulmadı. Aradan neredeyse 20 yıl geçti ama bugün Doğa Bekleriz'in adını arattığınızda bile karşınıza ilk çıkan hikayelerden biri hala bu. Yalnız yıllarca böyle bildiğimiz olayın bir de Doğa Bekleriz'in yıllar sonra anlattığı bambaşka bir versiyonu var! Bekleriz, 2024 yılında verdiği bir röportajda aslında Japon yapıştırıcısı kullanmadığını söyledi.

Kendi anlatımına göre bir ödül törenine hazırlanırken kuaförünün kullandığı oldukça güçlü saç spreyi kulaklarını saçına doğru yapıştırmıştı. Bekleriz, durumu bir gazeteci arkadaşına gösterdiğini ve olayın daha sonra 'Doğa kulaklarını yapıştırdı' şeklinde habere dönüştüğünü anlattı. Yani yıllarca 'kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştıran manken' diye hatırladığımız Doğa Bekleriz, bütün meselenin aslında fazlasıyla güçlü bir saç spreyinden çıktığını söylüyor.

Japon yapıştırıcısı mı, kulakları saça yapıştıracak kadar güçlü saç spreyi mi... Hangisi diğerinden daha iyi, biz de pek karar veremedik. İşin daha da ilginci, Bekleriz yıllarca peşinden gelen bu haberden pek de şikayetçi değil. Çünkü kendi anlatımına göre olayın ardından telefonları susmamış ve aldığı iş teklifleri artmış!

Aradan geçen yıllarda Doğa Bekleriz'in hayatı da epey değişti. Bir dönemin en çok konuşulan mankenlerinden olan Bekleriz, uzun zamandır o eski magazin temposundan uzakta.

Aradan geçen yıllarda Doğa Bekleriz'in hayatı da epey değişti. Bir dönemin en çok konuşulan mankenlerinden olan Bekleriz, uzun zamandır o eski magazin temposundan uzakta.

2000'li yılların sonlarına doğru podyumlardan uzaklaşmaya başlayan Bekleriz, 2014 yılında İstanbul'dan ayrılarak Mersin'e yerleşti. Yıllarca podyumlarda, televizyon dizilerinde ve magazin programlarında karşımıza çıkan eski manken, böylece hayatını daha sakin bir düzene taşıdı.

Televizyon ekranlarında eskisi kadar sık görmesek de tamamen ortadan kaybolmuş değil elbette. Zaman zaman verdiği röportajlarla eski günlere dair açıklamalarda bulunan Bekleriz, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanıyor. Instagram hesabından günlük hayatından karelerini paylaşmaya devam eden Doğa Bekleriz'in yıllar içindeki değişimi de haliyle dikkat çekiyor.

Bir zamanlar Çarkıfelek'ten Sihirli Annem'e kadar pek çok farklı yerde gördüğümüz, üstüne bir de o meşhur Japon yapıştırıcısı hikayesiyle yıllarca konuştuğumuz Bekleriz bugün 48 yaşında.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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