Kulaklarını Japon Yapıştırıcısıyla Yapıştırıp Hastanelik Olan Model Doğa Bekleriz'in Son Hali Ortaya Çıktı!

O dönem anlatılanlara göre Bekleriz, katılacağı bir davet öncesinde saçlarını topuz yaptırmıştı. Saçları toplanınca kendi deyimiyle 'kepçe' olduğunu düşündüğü kulaklarının fazla ön plana çıkmasından rahatsız olan ünlü manken, kendince bir çözüm bulmuştu. Üstelik bunun için kullandığı şeyin Japon yapıştırıcısı olduğu söyleniyordu!

Dönemin haberlerinde Bekleriz'in kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla arkaya doğru yapıştırdığı, üzerine bir de saç spreyi sıktığı ve kısa süre sonra kulaklarında yanma ve kızarıklık başlayınca doktora gittiği anlatılmıştı. Hatta o dönem Bekleriz'in konuyla ilgili, 'Kepçe kulaklarımdan rahatsız olduğum için bunu hep yaparım. Bu sefer yapıştırıcının üstüne saç spreyi de sıktım. Yapmamam gerekirdi' dediği de basına yansımıştı.

Haliyle olay unutulmadı. Aradan neredeyse 20 yıl geçti ama bugün Doğa Bekleriz'in adını arattığınızda bile karşınıza ilk çıkan hikayelerden biri hala bu. Yalnız yıllarca böyle bildiğimiz olayın bir de Doğa Bekleriz'in yıllar sonra anlattığı bambaşka bir versiyonu var! Bekleriz, 2024 yılında verdiği bir röportajda aslında Japon yapıştırıcısı kullanmadığını söyledi.

Kendi anlatımına göre bir ödül törenine hazırlanırken kuaförünün kullandığı oldukça güçlü saç spreyi kulaklarını saçına doğru yapıştırmıştı. Bekleriz, durumu bir gazeteci arkadaşına gösterdiğini ve olayın daha sonra 'Doğa kulaklarını yapıştırdı' şeklinde habere dönüştüğünü anlattı. Yani yıllarca 'kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştıran manken' diye hatırladığımız Doğa Bekleriz, bütün meselenin aslında fazlasıyla güçlü bir saç spreyinden çıktığını söylüyor.

Japon yapıştırıcısı mı, kulakları saça yapıştıracak kadar güçlü saç spreyi mi... Hangisi diğerinden daha iyi, biz de pek karar veremedik. İşin daha da ilginci, Bekleriz yıllarca peşinden gelen bu haberden pek de şikayetçi değil. Çünkü kendi anlatımına göre olayın ardından telefonları susmamış ve aldığı iş teklifleri artmış!