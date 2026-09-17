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Beşiktaş - Marsilya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Beşiktaş - Marsilya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 12:43
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UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasıyla başlıyor. Siyah-beyazlılar ilk hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya’yı İstanbul’da ağırlayacak. Taraftarların gözü ise maçın detaylarında. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz izlenebilecek mi, hangi statta oynanacak ve maçı hangi hakem yönetecek? İşte Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasına dair merak edilen tüm detaylar…

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Beşiktaş - Marsilya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş - Marsilya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş ile Olimpik Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk hafta karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi’ndeki ilk maçına kendi taraftarı önünde çıkacak.

Beşiktaş - Marsilya Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Beşiktaş - Marsilya Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Beşiktaş - Marsilya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç tabii üzerinden de takip edilebilecek. Mücadele saat 22.00’de başlayacak.

TRT 1 Canlı İzlemek İçin Buraya Tıklayınız.

Beşiktaş - Marsilya Maçı Nerede Oynanacak?

Beşiktaş - Marsilya Maçı Nerede Oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasındaki Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasına Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Siyah-beyazlı ekip lig aşamasına İstanbul’da ve kendi seyircisi önünde başlayacak.

Beşiktaş - Marsilya Maçının Hakemi Kim?

Beşiktaş - Marsilya Maçının Hakemi Kim?

Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasını İtalya Futbol Federasyonu’ndan Andrea Colombo yönetecek. Colombo’nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti yapacak, dördüncü hakem ise Simone Sozza olacak. VAR görevini Michael Fabbri üstlenecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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