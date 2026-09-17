Beşiktaş - Marsilya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasıyla başlıyor. Siyah-beyazlılar ilk hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya’yı İstanbul’da ağırlayacak. Taraftarların gözü ise maçın detaylarında. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz izlenebilecek mi, hangi statta oynanacak ve maçı hangi hakem yönetecek? İşte Beşiktaş - Marsilya karşılaşmasına dair merak edilen tüm detaylar…
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Beşiktaş - Marsilya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Beşiktaş - Marsilya Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Beşiktaş - Marsilya Maçı Nerede Oynanacak?
Beşiktaş - Marsilya Maçının Hakemi Kim?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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