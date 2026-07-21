Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3 Dizisinden İlk Görsel Yayınlandı: Tarih Belli Oldu
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Amazon Prime Video’nun dev bütçeli yapımı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3 (The Lord of the Rings: The Rings of Power) için hazırlıklar sürüyor. Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nı anlatmaya devam eden dizinin 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı. 3. sezon için tarih belli oldu.
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Amazon Prime Video’nun yüksek bütçeli yapımı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin 3. sezonu merakla bekleniyor.
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Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin 3. sezonundan ilk görsel sonunda paylaşıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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