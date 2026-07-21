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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3 Dizisinden İlk Görsel Yayınlandı: Tarih Belli Oldu

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3 Dizisinden İlk Görsel Yayınlandı: Tarih Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2026 - 09:56 Son Güncelleme: 21.07.2026 - 09:59
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Amazon Prime Video’nun dev bütçeli yapımı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 3 (The Lord of the Rings: The Rings of Power) için hazırlıklar sürüyor. Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nı anlatmaya devam eden dizinin 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı. 3. sezon için tarih belli oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Amazon Prime Video’nun yüksek bütçeli yapımı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin 3. sezonu merakla bekleniyor.

Amazon Prime Video’nun yüksek bütçeli yapımı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin 3. sezonu merakla bekleniyor.

Elfler ile Sauron arasındaki savaşın artık zirve noktasına ulaşacağı 3. sezonda hikayede ileri atlanması bekleniyor. Yeni sezonda Sauron'un kendisine muazzam bir güç verecek meşhur Tek Yüzük'ü yaratma sürecine tanıklık edeceğiz. Yeni sezonda önceki sezonda olan isimlerden Charlie Vickers (Sauron), Morfydd Clark (Galadriel) ve Robert Aramayo (Elrond) yer almaya devam edecek. Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Eddie Marsan (Ray Donovan), Andrew Richardson, Zubin Varla ve Adam Young da yeni sezonda kadroya katılacak.

Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin 3. sezonundan ilk görsel sonunda paylaşıldı.

Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin 3. sezonundan ilk görsel sonunda paylaşıldı.

Yeni sezonun 2027'de yayınlanacağı konuşuluyordu. Gelen ilk görselin ardından müjdeli haber de geldi! Ancak The Hollywood Reporter'da yer alan bilgiye göre dizinin yeni sezonu için 2027'ye kadar beklemeyeceğiz. Dizi, 2026'nın sonlarına doğru izleyiciyle buluşacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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