onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Beşinci Günün Şafağında Buluşuyoruz: Yüzüklerin Efendisi'nin Devam Filmi Geliyor!

Merve Ersoy - TV Editörü
25.03.2026 - 12:53 Son Güncelleme: 25.03.2026 - 12:55

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran Yüzüklerin Efendisi serisi gelişmeye devam ediyor. Devam filmleriyle de izleyiciden tam not alan seriyle ilgili müjdeyi Peter Jackson duyurdu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
Film

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Gelmiş geçmiş en muhteşem serilerden biri olan Yüzüklerin Efendisi'yle ilgili hayranlarını sevindiren müjdeli haber geldi.

J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisinden beklenen haber geldi. Son olarak Andy Serkis'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Walsh, Boyens, Arty Papageorgiou ve Phoebe Gittins tarafından uyarlanan 'Lord of the Rings: Hunt for Gollum' filmiyle beğeni toplayan serinin devam filmi haberini Peter Jackson duyurdu.

Jackson, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla 'Lord of the Rings: Hunt for Gollum' ile ilgili konuştu. Ayrıca Andy harika bir iş çıkarıyor. Muhteşem görünüyor. Senaryo gerçekten iyi bir şekilde şekilleniyor ve bence gerçekten iyi bir film olacak' dedi. Yüzüklerin Efendisi serisi için geliştirilen tek filmin bu olmadığını söyleyen Peter Jackson'ın ardından 'Late Show With Stephen Colbert' programının sunucusu Stephen Colbert videoya dahil oldu.

Filmin, Yüzük Kardeşliği'nin sekizinci bölümü olan "Mezar Tepelerindeki Sisler"e dayanacağı öğrenildi.

Tolkien hayranı olduğunu açıkça belirten Colbert'in seri için yeni bir filmin senaryosunu oğlu Peter McGee ve Philippa Boyens ile kaleme alacaklarını açıkladı. Stephen Colbert ayrıca filmin ackson'ın 2001 uyarlamasında yer almayan Yüzük Kardeşliği'nin bölümlerinden uyarlanacağını da açıkladı. Açıklamaya göre hobbitlerin bir Mezar Hayaleti tarafından doğal olmayan bir sisin içine hapsedildiği bölümden uyarlanacak hikayede Tom Bombadil de yer alacak. Hazırlıkları devam eden filmin kadrosu, çekim takvimi ve vizyon tarihiyle ilgili bilgi verilmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın