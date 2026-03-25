Beşinci Günün Şafağında Buluşuyoruz: Yüzüklerin Efendisi'nin Devam Filmi Geliyor!

Tolkien hayranı olduğunu açıkça belirten Colbert'in seri için yeni bir filmin senaryosunu oğlu Peter McGee ve Philippa Boyens ile kaleme alacaklarını açıkladı. Stephen Colbert ayrıca filmin ackson'ın 2001 uyarlamasında yer almayan Yüzük Kardeşliği'nin bölümlerinden uyarlanacağını da açıkladı. Açıklamaya göre hobbitlerin bir Mezar Hayaleti tarafından doğal olmayan bir sisin içine hapsedildiği bölümden uyarlanacak hikayede Tom Bombadil de yer alacak. Hazırlıkları devam eden filmin kadrosu, çekim takvimi ve vizyon tarihiyle ilgili bilgi verilmedi.