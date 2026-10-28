Çocukluğumuzdaki Bakkallardan Almak İstedikleri Ürünleri Paylaşıp Nostalji Rüzgarı Estirenler
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Geçmiş yıllarda, bakkallar hayatımızın önemli bir noktasındaydı. Hele de çocuklar için! Çocukluğunda tanıdık bir 'bakkal amcası' olan nesil, o zamanlar ne kadar şanslı olduğunu bilmiyordu. Bakkalların eğlencesini, ancak büyüyünce anladı.
Sosyal medyada paylaşılan bir bakkal görseliyle 'Çocukluğunuza dönüp böyle bir bakkala girseydiniz, ilk ne alırdınız?' sorusunun sorulmasıyla, herkes o yıllara döndü. Leblebi tozları, cipsler, gofretler hava uçuştu!
Her şey, bu paylaşımın yapılmasıyla başladı ve çocukluğuna gidenler, bakkaldan ilk ne alacaklarını yazdı.
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🥹🥹🥹
Çıtırçıtırçıtır
Bayramlarda siz de özlüyor musunuz?
Olsa nasıl yerdik şimdi...
Patlayacak, yeniden alınacak.
Bunun ne olduğunu sorsam? 😂
Muzlu gofretlere bin basar...
Bunun tadı başka bir şeyde yok!
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Peki siz ne almak isterdiniz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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