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Çocukluğumuzdaki Bakkallardan Almak İstedikleri Ürünleri Paylaşıp Nostalji Rüzgarı Estirenler

Çocukluğumuzdaki Bakkallardan Almak İstedikleri Ürünleri Paylaşıp Nostalji Rüzgarı Estirenler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 22:46
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Geçmiş yıllarda, bakkallar hayatımızın önemli bir noktasındaydı. Hele de çocuklar için! Çocukluğunda tanıdık bir 'bakkal amcası' olan nesil, o zamanlar ne kadar şanslı olduğunu bilmiyordu. Bakkalların eğlencesini, ancak büyüyünce anladı. 

Sosyal medyada paylaşılan bir bakkal görseliyle 'Çocukluğunuza dönüp böyle bir bakkala girseydiniz, ilk ne alırdınız?' sorusunun sorulmasıyla, herkes o yıllara döndü. Leblebi tozları, cipsler, gofretler hava uçuştu!

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Her şey, bu paylaşımın yapılmasıyla başladı ve çocukluğuna gidenler, bakkaldan ilk ne alacaklarını yazdı.

Her şey, bu paylaşımın yapılmasıyla başladı ve çocukluğuna gidenler, bakkaldan ilk ne alacaklarını yazdı.
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Bakkal kültürü, bambaşka bir şeydi. Bi' kere bakkal amca, mahallenin tüm çocuklarını tanır, kimin durumunun olduğunu da olmadığını da bilirdi. Kimseyi mağdur etmez ama arada işin kolaylığına da kaçmayı ihmal etmezdi. Mesela cips paketlerinden çıkan bedavaları almak için birkaç farklı bakkala gitmeniz gerekebilirdi! :)

Ne olursa olsun, o bakkaldan alınan ürünlerin tadı bir başkaydı. Şimdi en pahalı abur cuburları yesek bile o tadı alamıyoruz.

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🥹🥹🥹

🥹🥹🥹
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Çıtırçıtırçıtır

Çıtırçıtırçıtır
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Bayramlarda siz de özlüyor musunuz?

Bayramlarda siz de özlüyor musunuz?
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Olsa nasıl yerdik şimdi...

Olsa nasıl yerdik şimdi...
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Patlayacak, yeniden alınacak.

Patlayacak, yeniden alınacak.
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Bunun ne olduğunu sorsam? 😂

Bunun ne olduğunu sorsam? 😂
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Muzlu gofretlere bin basar...

Muzlu gofretlere bin basar...
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Bunun tadı başka bir şeyde yok!

Bunun tadı başka bir şeyde yok!
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Peki siz ne almak isterdiniz?

Peki siz ne almak isterdiniz?
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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