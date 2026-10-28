Çocukluğumuzdaki Bakkallardan Almak İstedikleri Ürünleri Paylaşıp Nostalji Rüzgarı Estirenler

Geçmiş yıllarda, bakkallar hayatımızın önemli bir noktasındaydı. Hele de çocuklar için! Çocukluğunda tanıdık bir 'bakkal amcası' olan nesil, o zamanlar ne kadar şanslı olduğunu bilmiyordu. Bakkalların eğlencesini, ancak büyüyünce anladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir bakkal görseliyle 'Çocukluğunuza dönüp böyle bir bakkala girseydiniz, ilk ne alırdınız?' sorusunun sorulmasıyla, herkes o yıllara döndü. Leblebi tozları, cipsler, gofretler hava uçuştu!