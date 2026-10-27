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Vizelerin Yaklaşmasından Kalıplara Uymayan Tavuğa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Vizelerin Yaklaşmasından Kalıplara Uymayan Tavuğa Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 17:53
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Haftanın ikinci günü, takvimler 27 Ekim'i gösteriyor ve vize haftasının havası timeline'a çoktan sızmış durumda. Kimi acil poliklinikten güncel vize bilgi durumunu paylaşıyor, kimi herkesin ön adı 'dr' olunca rehber kalmanın dramını anlatıyor. Çekindiğimiz ortama girince ayaklarımızın aldığı hâlden moral verme seviyemize kadar, Türkçe X'in son 24 saatte en çok güldüren paylaşımlarını bir araya getirdik.

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Ton da tutturmuş.

Ton da tutturmuş.
twitter.com

Vizeler yaklaşıyor...

Kesin...

twitter.com

Oval yumurtlamak zorunda değil...

Oval yumurtlamak zorunda değil...
twitter.com
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Derbinin en çok konuşulan karelerinden...

Derbinin en çok konuşulan karelerinden...
twitter.com

Bitmiyor.

Bitmiyor.
twitter.com

Yorumsuz...

Yorumsuz...
twitter.com

👇

👇
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Siyasetçi olmaz bundan.

Siyasetçi olmaz bundan.
twitter.com
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Evrenseldir...

Evrenseldir...
twitter.com

Vizelere yetiş...

Vizelere yetiş...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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