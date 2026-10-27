Vizelerin Yaklaşmasından Kalıplara Uymayan Tavuğa Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Haftanın ikinci günü, takvimler 27 Ekim'i gösteriyor ve vize haftasının havası timeline'a çoktan sızmış durumda. Kimi acil poliklinikten güncel vize bilgi durumunu paylaşıyor, kimi herkesin ön adı 'dr' olunca rehber kalmanın dramını anlatıyor. Çekindiğimiz ortama girince ayaklarımızın aldığı hâlden moral verme seviyemize kadar, Türkçe X'in son 24 saatte en çok güldüren paylaşımlarını bir araya getirdik.
Ton da tutturmuş.
Oval yumurtlamak zorunda değil...
Derbinin en çok konuşulan karelerinden...
Bitmiyor.
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Siyasetçi olmaz bundan.
Evrenseldir...
Vizelere yetiş...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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