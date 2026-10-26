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En Doğru Mesajlaşmadan Toplu Taşıma Kaosuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

En Doğru Mesajlaşmadan Toplu Taşıma Kaosuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.10.2026 - 19:16
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Mercimek çorbasına 690 TL yazan menü, ofiste hapşırığını bile tutmak zorunda kalan çalışan ve kışlık alışveriş için acil bütçe arayan bir kalabalık: X'te bugün de ortalık hareketli. Eski ismi Twitter olan platformda mesajı cevaplamadan önce 55 kez okuyanlar, ilk kez burç özelliklerini okuyunca egosu şişenler ve pazarda yer çekimini savunan tezgâhtarlar bir araya geldi.

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Çorba değil yatırım.

Çorba değil yatırım.
twitter.com

Dinliyorum hocam.

Dinliyorum hocam.
twitter.com

Amfinin kralı.

Amfinin kralı.
twitter.com

Kriz masası.

Kriz masası.
twitter.com

Tartı amacına ulaştı.

Tartı amacına ulaştı.
twitter.com
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Newton duymasın.

Newton duymasın.
twitter.com

Erkek işi bu.

Erkek işi bu.
twitter.com

Liste hazır.

Liste hazır.
twitter.com

Bağlar kopmuyor.

Bağlar kopmuyor.
twitter.com

👇

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Hapşırmak lüks.

Hapşırmak lüks.
twitter.com

Acımasız.

Acımasız.
twitter.com

Ego tavan yaptı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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