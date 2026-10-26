En Doğru Mesajlaşmadan Toplu Taşıma Kaosuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Mercimek çorbasına 690 TL yazan menü, ofiste hapşırığını bile tutmak zorunda kalan çalışan ve kışlık alışveriş için acil bütçe arayan bir kalabalık: X'te bugün de ortalık hareketli. Eski ismi Twitter olan platformda mesajı cevaplamadan önce 55 kez okuyanlar, ilk kez burç özelliklerini okuyunca egosu şişenler ve pazarda yer çekimini savunan tezgâhtarlar bir araya geldi.
Çorba değil yatırım.
Dinliyorum hocam.
Amfinin kralı.
Kriz masası.
Tartı amacına ulaştı.
Newton duymasın.
Erkek işi bu.
Liste hazır.
Bağlar kopmuyor.
Hapşırmak lüks.
Acımasız.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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