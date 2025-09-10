Bakalım Cesaretin Var mı? Uykunu Kaçıracak, Tüylerini Diken Diken Edecek 15 Korku Filmi!

Filmde kör bir kadın, ikiz kardeşinin gizemli ölümünü araştırıyor. Bunu yaparken tuhaf bir antikacı dükkânıyla bağlantılı korkutucu olaylarla karşılaşıyor. İçeride garip ve ürkütücü eşyalar var. Her eşyanın sanki kendi laneti var gibi hissediyorsun. Atmosfer çok kasvetli, her an bir şey olacakmış gibi gerginlik veriyor.