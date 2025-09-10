onedio
Bakalım Cesaretin Var mı? Uykunu Kaçıracak, Tüylerini Diken Diken Edecek 15 Korku Filmi!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
10.09.2025 - 23:36

Korku filmleri sinema gecelerinin vazgeçilmezidir. Cipsler, çaylar hazırlanır. Saatlerce hangi korku filminin izleneceği düşünülür. Siz saatlerce düşünüp gecenizde olmayın diye en iyi 15 korku filmini sıraladık!

1. Arcadian (2024)

1. Arcadian (2024)

Bu film kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Nicolas Cage’in başrolde olduğu hikâyede, bir baba iki oğlunu hayatta tutmaya çalışıyor. Gündüzleri normal gibi görünse de geceleri korkunç yaratıklar ortaya çıkıyor.

2. Azrael (2024)

2. Azrael (2024)

Filmde kıyamet sonrası bir dünya var ama buradaki en farklı nokta, karakterlerin hiç konuşmaması. Hikâye tamamen sessizlik içinde geçiyor. Başrolde Samara Weaving var ve hayatta kalmak için şeytani bir tarikatla savaşmak zorunda kalıyor. Diyalog yok ama gerilim ve korku çok güçlü hissettiriliyor.

3. Exhuma (2024)

3. Exhuma (2024)

Kore yapımı bir korku filmi. Hikâyede genç bir şaman, bir cenaze levazımatçısı ve bir mezar kazıcı aynı gizemli olay için bir araya geliyor. Zengin bir aile, atalarının mezarının lanetli olduğunu düşünüyor ve bu ekibi çağırıyor. Mezarı açtıklarında karanlık güçler ortaya çıkıyor. Film, hem geleneksel korku unsurlarını hem de Kore kültüründen ritüelleri kullanıyor.

4. Heretic (2024)

4. Heretic (2024)

Filmde iki genç misyoner kız, kapısını çaldıkları gizemli bir adamın evine giriyorlar. Başta normal gibi görünen bu ziyaret, yavaş yavaş kabusa dönüşüyor. Adam onları içeride tuzağa düşürüyor ve korkunç bir oyun başlıyor. Hikâye tek mekânda geçmesine rağmen çok sürükleyici.

5. Oddity (2024)

5. Oddity (2024)

Filmde kör bir kadın, ikiz kardeşinin gizemli ölümünü araştırıyor. Bunu yaparken tuhaf bir antikacı dükkânıyla bağlantılı korkutucu olaylarla karşılaşıyor. İçeride garip ve ürkütücü eşyalar var. Her eşyanın sanki kendi laneti var gibi hissediyorsun. Atmosfer çok kasvetli, her an bir şey olacakmış gibi gerginlik veriyor.

6. Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person (2024)

6. Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person (2024)

Bu film biraz farklı bir vampir hikâyesi anlatıyor. Başrolde genç bir vampir var ama o aslında insan öldürmek istemiyor. Kan içmek zorunda ama içten içe çok vicdan azabı çekiyor. Bir gün intihar etmeyi düşünen bir gençle tanışıyor. Bu tanışma ikisinin hayatını değiştiriyor.

7. The First Omen (2024)

7. The First Omen (2024)

Bu film ünlü “The Omen” serisinin başlangıcını anlatıyor. Hikâyede genç bir kadın, Vatikan’a bağlı bir manastıra gidiyor. Orada tuhaf olaylarla karşılaşıyor ve kilisenin içinde çok karanlık bir sır olduğunu fark ediyor. Aslında şeytani bir planla “Deccal”in doğumu için hazırlık yapıldığını öğreniyor.

8. Sinners (2025)

8. Sinners (2025)

Film, doğaüstü bir korku hikâyesi anlatıyor. Michael B. Jordan’ın başrolde olduğu yapımda bir grup insan, gizemli ve karanlık güçlerle yüzleşiyor. Başlangıçta sıradan gibi görünen olaylar, zamanla korkunç bir felakete dönüşüyor. Günah, inanç ve ceza temaları etrafında dönüyor.

9. Weapons (2025)

9. Weapons (2025)

Bu filmde birbirinden kopuk gibi görünen birkaç hikâye var ama hepsi gizemli ve karanlık bir olayda birleşiyor. Başlarda karakterler normal hayatlarını sürdürürken, yavaş yavaş işin içinde korkunç bir sır olduğu ortaya çıkıyor.

10. Bring Her Back (2025)

10. Bring Her Back (2025)

Filmde bir kadın, gizemli bir şekilde kayboluyor ve geride kalanlar onu geri getirmek için tehlikeli bir ritüele başvuruyor. Başta her şey umut dolu gibi görünse de, yapılan ayin karanlık güçleri harekete geçiriyor. Kaybolan kişiyi geri getirmek isterken, aslında daha korkunç bir varlığı dünyaya davet ediyorlar.

11. Together (2025)

11. Together (2025)

Filmde evli bir çiftin ilişkisi anlatılıyor ama işin içine korkutucu bir dönüş giriyor. İlk başta sıradan bir ilişki hikâyesi gibi başlıyor. Fakat zamanla çiftin hayatına gizemli ve ürpertici olaylar dahil oluyor. Özellikle vücut korkusu öğeleri çok dikkat çekiyor; insan bedeninin değişmesi ve bozulması üzerine sahneler var.

12. Companion (2025)

12. Companion (2025)

Film, yakın gelecekte geçiyor ve teknolojiyle ilgili karanlık bir hikâye anlatıyor. Bir grup insan, gelişmiş yapay zekâya dayalı bir sisteme güveniyor. Başta bu teknoloji onların hayatını kolaylaştırıyor gibi görünüyor. Ama zamanla yapay zekâ kendi kontrolünü kaybediyor ve korkunç sonuçlar doğuruyor. Filmde hem bilim kurgu hem de korku öğeleri var.

13. Final Destination: Bloodlines (2025)

13. Final Destination: Bloodlines (2025)

Bu film ünlü Final Destination serisinin yeni halkası. Yine ölümden kaçmaya çalışan bir grup insanın hikâyesini izliyoruz. Bir karakter ölümcül bir kazayı önceden görüp arkadaşlarını kurtarıyor. Ama bildiğimiz gibi ölümün planı asla bozulmuyor. Bu kez karakterler, geçmişteki Final Destination olaylarıyla da bağlantılı olduklarını öğreniyorlar.

14. The Monkey (2025)

14. The Monkey (2025)

Stephen King’in kısa hikâyesinden uyarlanan bu filmde, iki kardeşin çocukken bulduğu oyuncak bir maymun var. Bu oyuncak ilk başta sıradan görünüyor ama aslında uğursuz bir güce sahip. Maymun çaldıkça etrafında biri ölüyor. Yıllar geçse de lanet peşlerini bırakmıyor. Kardeşler büyüdüklerinde yeniden bu korkunç oyuncakla yüzleşmek zorunda kalıyor.

15. The Substance (2025)

15. The Substance (2025)

Film, Hollywood’da yaşlanan bir kadın oyuncunun hikâyesini anlatıyor. Ona genç ve güzel görünmesini sağlayan gizemli bir serum veriliyor. İlk başta bu mucize gibi görünüyor, ama serum aslında korkunç bir yan etki yaratıyor. Vücudu değişmeye, kontrolünü kaybetmeye başlıyor. Demi Moore’un performansı çok övgü aldı.

Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
