Gerçek mi Fantastik mi? Doğaüstü Güçlerin Devreye Girdiği 15 Kore Dizisi!
Kore dizilerini izlerken bazen kendimizi bambaşka bir dünyada buluyoruz. Doğaüstü güçler, gizemli olaylar ve fantastik sahneler derken zamanın nasıl geçtiğini asla ama asla anlamıyoruz. Sizin için en iyi fantastik ve doğaüstü olayların gerçekleştiği 15 Kore dizisini derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Bequeathed (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tarot (2024)
3. The Atypical Family (2024)
4. Parasyte: The Grey (2024)
5. Gyeongseong Creature (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Death’s Game (2024)
7. Love Song for Illusion (2024)
8. The Haunted Palace (2025)
9. Oh My Ghost Clients (2025)
10. Head Over Heels (2025)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Dear Hongrang (2025)
12. Twelve (2025)
13. Bon Appétit, Your Majesty (2025)
14. Heavenly Ever After (2025)
15. The WONDERfools (2025)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın