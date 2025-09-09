Gerçek mi Fantastik mi? Doğaüstü Güçlerin Devreye Girdiği 15 Kore Dizisi!

Dizi tarihi bir dönemde geçiyor. Bir prens var ve onun iki farklı kişiliği bulunuyor: biri iyi kalpli, diğeri karanlık ve tehlikeli. Bu sır ortaya çıkınca hem aşkı hem de saray hayatı karışıyor. İçinde hem romantik sahneler hem de entrika dolu anlar var.