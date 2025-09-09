onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Gerçek mi Fantastik mi? Doğaüstü Güçlerin Devreye Girdiği 15 Kore Dizisi!

Gerçek mi Fantastik mi? Doğaüstü Güçlerin Devreye Girdiği 15 Kore Dizisi!

kore dizileri kore dizisi
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
09.09.2025 - 12:50

Kore dizilerini izlerken bazen kendimizi bambaşka bir dünyada buluyoruz. Doğaüstü güçler, gizemli olaylar ve fantastik sahneler derken zamanın nasıl geçtiğini asla ama asla anlamıyoruz. Sizin için en iyi fantastik ve doğaüstü olayların gerçekleştiği 15 Kore dizisini derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Bequeathed (2024)

1. The Bequeathed (2024)

Bir kadın, ailesinden kalma eski bir mezarlığı miras alıyor. Başta bu durum ona sıradan geliyor ama zamanla mezarlığın hiç de normal olmadığını anlıyor. Gece duyulan sesler, gizemli kaybolmalar ve geçmişten gelen sırlar falan ortaya çıkmaya başlıyor. Kadın hem ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşiyor hem de doğaüstü olayların içine sürükleniyor.

2. Tarot (2024)

2. Tarot (2024)

Her şey bir grup insanın ellerine geçen gizemli tarot kartlarıyla başlıyor. Bu kartlar sıradan değil, lanetli. Kimin eline geçse hayatında korkutucu olaylar oluyor. Cinayetler, tuhaf rastlantılar ve açıklanamayan doğaüstü anlar peş peşe geliyor. Dizi antoloji tarzında, yani her bölümde farklı bir karakterin hikâyesini izliyoruz.

3. The Atypical Family (2024)

3. The Atypical Family (2024)

Dışarıdan bakıldığında sıradan gibi görünen bir aile var ama aslında hepsinin farklı doğaüstü güçleri bulunuyor. Kimisi zamanı durdurabiliyor, kimisi geleceği görebiliyor. Ama bu güçler onlara mutluluk getirmiyor, tam tersine aile içinde büyük sorunlar yaratıyor. Bir gün hayatlarına giren özel bir kadın, bu ailenin kaderini değiştiriyor.

4. Parasyte: The Grey (2024)

4. Parasyte: The Grey (2024)

Gökyüzünden gelen gizemli parazitler insan bedenlerini ele geçirmeye başlıyor. Bu parazitler insanlarla birlikte yaşamayı değil, onları tamamen kontrol etmeyi istiyor. Bazı insanlar bu istilaya karşı savaşırken, bazıları da parazitlerle istemeden ortak bir hayat sürmek zorunda kalıyor. Hem korku hem de bilim kurgu.

5. Gyeongseong Creature (2024)

5. Gyeongseong Creature (2024)

1945 yılında, işgal altındaki Kore’de geçiyor. İnsanlar zaten hayatta kalmaya çalışırken bu kez karşılarına korkunç bir canavar çıkıyor. Bu yaratık, insanların açgözlülüğü ve karanlık yönlerinden doğmuş. Kahramanlarımız hem kendi hayatlarını kurtarmaya çalışıyor hem de bu yaratığı durdurmak zorunda kalıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Death’s Game (2024)

6. Death’s Game (2024)

Hayatında büyük hatalar yapan bir adam intihar ediyor. Ama ölüm onu kolayca bırakmıyor. Ölüm ona bir ceza veriyor: defalarca farklı insanların bedeninde yeniden doğmak. Her seferinde başka bir hayat yaşarken ölmemek için mücadele etmek zorunda kalıyor.

7. Love Song for Illusion (2024)

7. Love Song for Illusion (2024)

Dizi tarihi bir dönemde geçiyor. Bir prens var ve onun iki farklı kişiliği bulunuyor: biri iyi kalpli, diğeri karanlık ve tehlikeli. Bu sır ortaya çıkınca hem aşkı hem de saray hayatı karışıyor. İçinde hem romantik sahneler hem de entrika dolu anlar var.

8. The Haunted Palace (2025)

8. The Haunted Palace (2025)

Bir şaman kadın ve eski aşkı olan yılan ruhu yeniden karşılaşıyor. Aralarındaki bağ hem romantik hem de tehlikeli.

9. Oh My Ghost Clients (2025)

9. Oh My Ghost Clients (2025)

Bir avukat ölümün eşiğinden dönüyor ve geri geldiğinde artık hayaletleri görebildiğini fark ediyor. Bu hayaletler, yarım kalan işlerini çözmesi için ondan yardım istiyor. Avukat, yaşayanlarla davalara bakarken bir yandan da ölülerin sorunlarını halletmeye çalışıyor. Hem komik hem de duygusal sahneler var.

10. Head Over Heels (2025)

10. Head Over Heels (2025)

Genç bir kız ve bir delikanlının yolları kehanetlerle kesişiyor. İkisi de birbirlerinin hayatında büyük bir rol oynuyor. Aşk, ikinci şanslar ve biraz da fantastik olaylar var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Dear Hongrang (2025)

11. Dear Hongrang (2025)

Joseon döneminde geçen bu hikâyede, yıllar önce kaybolan bir çocuk ansızın geri dönüyor. Ama bu dönüş sıradan değil, beraberinde gizemli ve doğaüstü olaylar getiriyor.

12. Twelve (2025)

12. Twelve (2025)

Bu dizide on iki melek var ve her biri burçlardan birini temsil ediyor. Dünyada yeniden ortaya çıkan büyük bir kötülüğü durdurmak için birleşmeleri gerekiyor. Her meleğin farklı gücü var, hepsi birlikte savaşmak zorunda.

13. Bon Appétit, Your Majesty (2025)

13. Bon Appétit, Your Majesty (2025)

Bir gün genç bir kadın kendini geçmişte, sarayın içinde buluyor. Zaman yolculuğu sayesinde hem aşkı hem de saray entrikalarını yaşıyor.

14. Heavenly Ever After (2025)

14. Heavenly Ever After (2025)

Yaşlı bir kadın cennette ölen kocasıyla yeniden karşılaşıyor. Onların buluşması hem duygusal hem de doğaüstü bir hikâyeye dönüşüyor.

15. The WONDERfools (2025)

15. The WONDERfools (2025)

1999’da küçük bir kasabada geçen bu dizide, bir grup insan aniden süper güçler kazanıyor. Kasaba halkı bu güçlerle ne yapacağını bilemezken komik, heyecanlı ve bazen de kaotik olaylar yaşanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
78
40
25
12
10
10
8
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın